PÅ KINO FRA 12. MARS: Dokumentarfilmen «Uten filter» speiler ung norsk virkelighet gjennom mobiltelefonens linser. I løpet av et år, fra april 2019 til mai 2020, har tolv ungdommer fra Moss filmet sine liv og delt opptakene med regissør Lars-Ingar Bragvin Andresen. Det har blitt en liten film, som både i form og narrativ struktur holder det nært og hverdagslig. Men via disse øyeblikkene, som spenner fra fest og konserter til plantestell og Korona-utfordringer, så får man kjent på ungdomstidens universelle nysgjerrighet og overganger. ANMELDELSE: Delete Me – Rå og vond virkelighet SISTE DANS FØR KORONA: Bandet Vrengt rakk en siste konsert hjemme i Moss før landete stengte ned i fjor vår. Det er en saftig påminner om hva en ung generasjon mister av muligheter når livet settes på pause. FOTO: Tour de Force Minner oss på hva hele generasjoner nå mister Det er en sjarmerende og åpen gjeng vi møter i «Uten filter». Mennesker det er lett å like, lett å heie på og lett å identifisere seg med. Mange av de små gløttene inn i tenåringenes liv er tidløse og svært gjenkjennelige. Matematikkbekymringer, fyllatabber, busspendling altfor tidlig på morgenkvisten og fotballnederlag – det renner på med minner og glemte følelser når en ser disse hverdagsdryppene. Bare det å se folk bli kjørt til bandøving av pappa vekker en haug med kjære minner for en som tilbrakte mye av ungdomsfritiden med gitar rundt halsen. Men det er også plass til større perspektiver her. Mental helse, traumatiske minner og fremtidsengstelser får rom – og dette er ungdommer som oppleves dønn troverdige når de deler sine tanker og erfaringer med mobiltelefonen. ANMELDELSE: Prosjekt Z – Det er i skråblikkene denne zombiefilmen biter fra seg Koronaviruset får også plass i filmen, da det kommer og legger seg som et klamt lokk over drømmer og sosiale behov. Kontrasten for bandet Vrengt (hvor fem av ungdommene spiller), som går fra gnistrende spilleglede til å ikke kunne gjøre annet enn å gå bandtur med meteravstand, river i musikkhjertet. Og de er ikke alene i å måtte sette liv og ambisjoner på pause. Selv om pandemien ikke blåses opp til å ta for stor plass i denne dokumentaren, er dens introduksjon i siste akt et betimelig klask i trynet som minner oss på hva hele generasjoner nå mister av formative måneder og år. ANMELDELSE: Small Axe – Noe av det beste og viktigste du kan se i år! UFILTRERT GLEDE: Det at ungdommene selv setter på kameraet og deler viktige øyeblikk, gjør at vi kommer nært på opplevelsene. FOTO: Tour de Force Skjermen fanger Det er mye en går glipp av som dokumentarfilmskaper når reglene for filmen er at alt skal settes sammen av dagbokopptak gjort av hovedpersonene på sine mobiltelefoner. Her er ikke regissør Lars-Ingar Bragvin Andresen tilstede underveis. Det er ingen oppfølgingsspørsmål, nysgjerrige perspektiver eller muligheter til å utdype med arkivmaterialer. Denne dogmestilen gjør at ikke alle trådene får den plassen de fortjener, og dagbokformatet blir til tider for knapt til å virkelig fange opp opplevelsene våre hovedpersoner går gjennom. Det blir også en del middels interessante kamerabevegelser og noen kuttede hoder, men det alltid tilstedeværende mobilkameraet skaper også lek. Det fanger spontane reaksjoner, plukker opp ertende småsøsken og gir noen av de mer kreative deltagerne en måte å uttrykke seg selv på. Det skjer både i smart samspill med mobilkameraet og ved noen nydelig komponerte og stemningsfulle motiver. Gjennom hovedpersonenes naturlige forhold til mobilen som dokumentasjonsverktøy og formidler, blir «Uten filter» et forseggjort, sjarmerende og vesentlig riss av hvordan ungdom i Norge har det om dagen. «Uten filter» har kinopremiere fredag 12. mars.

Om FILMEN Uten filter

Slippdato: 12.03.2021

Regi: Lars-Ingar Bragvin Andresen

Utgiver: Tour de Force

Aldersgrense: Tillatt for alle

Sjanger: Dokumentar



