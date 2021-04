TILGJENGELIG FOR KJØP OG LEIE DIGITALT: Den karismatiske Black Panther-lederen Fred Hampton var en bifigur i Aaron Sorkins «The Trial of the Chicago 7».

Jeg var en av de som googlet ham etterpå, og ble interessert i hans historie. Da visste jeg ikke at han få måneder senere skulle være i fokus i en egen film, med Ryan Coogler («Creed», «Black Panther») som en av produsentene.

«Judas and the Black Messiah» kom dessverre ikke på kino i Norge på grunn av Covid-19, men er absolutt verdt å kjøpe eller leie digitalt som «kinofilm hjemme» (189 kr/229 kr).

Regissør Shaka King («Newlyweeds») har nemlig laget en gnistrende sint film med et nyansert bilde av hvordan kampen for Svartes rettigheter raste i Chicago på slutten av 1960-tallet.

Den viser hvordan både Black Panthers og det rasistiske politiet begikk voldelige overtramp som eskalerte konflikten. Dette er en sterk film med en betent og stadig relevant tematikk, som vekker berettiget harme.

ANMELDELSE: HBO-serien «Mare of Easttown» er hverdagsgrå krimkunst

UNDERCOVER: Bill O’Neal (LaKeith Stanfield) må motvillig jobbe for FBI-agenten Roy Mitchell (Jesse Plemons) i «Judas and the Black Messiah». Foto: Warner Bros. Pictures

Går undercover hos Black Panthers

Den småkriminelle og lite samfunnsbevisste Bill O’Neal (LaKeith Stanfield) blir mot slutten av 1960-tallet tvunget av FBI-agenten Roy Mitchell (Jesse Plemons) til å gå undercover for å spionere på Black Panther-lederen Fred Hampton (Daniel Kaluuya).

FBI-sjefen J. Edgar Hoover (Martin Sheen) ser nemlig på denne organisasjonen som en trussel mot det amerikanske samfunnet, og setter inn store ressurser på å kneble dem.

Filmen følger O’Neals vei inn i det kampvillige miljøet, og hvordan vennskapet med Hampton påvirker ham og kanskje vekker hans politiske engasjement, selv om han lyver for alle om sine egentlige motiver.

Vi ser også hvordan FBI og politiet konspirerer for å stoppe Hampton med høyst tvilsomme metoder.



Historien tar oss rett inn i kampens hete, med flammende taler, voldsomme konfrontasjoner og opphetede diskusjoner om hvordan borgerrettighetsforkjempere skal vinne frem i sin sak. Man aner at den politiske temperaturen er svært høy og at det kan få alvorlige konsekvenser.

Miljøskildringen er fabelaktig, med Chicagos slitne og farlige bakgater som arena, og en tidskoloritt som formidler tidsånden perfekt. Den Oscar-nominerte fotografen Sean Bobbitt bader sine asfalterte bybilder med gylne neonlys, ofte i stemningsfullt regnvær.

Og på lydsporet har Craig Harris og Mark Isham komponert spennende toner som understreker dramatikken og æraen den utspiller seg i.

ANMELDELSE: Skrekkfilmen «Wrong Turn» tør ikke gå langt nok

FRELSER OG SVIKER: Fred Hampton (Daniel Kaluuya) er Messiasen, mens Bill O’Neal (LaKeith Stanfield) er Judasen i «Judas and the Black Messiah». Foto: Warner Bros. Pictures

Vanvittig sterk og intens

Det er kanskje først og fremst de fantastiske skuespillerne som gjør filmen så severdig. Daniel Kaluuya («Get Out») er Oscar-nominert for sin hovedrolle, og viser en imponerende dynamikk i gestaltingen av Fred Hampton, der han kan være vanvittig sterk og intens i det ene øyeblikket, for så å være rolig, avmålt og ettertenksom i det neste.

LaKeith Stanfield («Sorry to Bother You», «Knives Out») er Oscar-nominert for birollen som Bill O’Neal, og har kanskje en enda mer utfordrende jobb, for det er litt vanskelig å dekode figuren hans.

Er O’Neal bare et villig verktøy for FBI, eller har han en samvittighet som får ham på andre tanker? Forstår han egentlig sin egen rolle i spillet som er i sving? Dette er spørsmål som blir hengende litt i løse lufta i løpet av filmen, selv om det kommer tekstplakater til slutt som kanskje gir et slags svar.

ANMELDELSE: «Velkommen til Utmark» låner fra «Fargo» og «Twin Peaks»

STERK OG INTENS: Fred Hampton (Daniel Kaluuya) vekker massene i «Judas and the Black Messiah». Foto: Warner Bros. Pictures

«Judas and the Black Messiah» provoserer med sin fremstilling av FBI og Chicago-politiet som reinspikka rasister med lyssky metoder som strider mot all lov og rett. Og filmen engasjerer med sine fargerike portretter av figurer i en tid og i et miljø der de følte at de måtte ta i bruk sterke virkemidler for å vinne frem.

Regissør Shaka King og med-manusforfatter Will Berson gjør heldigvis ikke dette til en sort-hvitt-historie, men belyser hvordan krefter på begge sider opptrer kritikkverdig, selv om det er åpenbart hvilken part som har de styggeste intensjonene og virkemidlene.

Filmen er i alle henseender en øyeåpner for de som måtte tro at Black Lives Matter-bevegelsen er noe nytt, og en advarsel til de som måtte tro at den kan knuses med makt.