PÅ TV 2 PLAY FRA 11. JUNI: «Etter lørdag» er en engasjerende og effektivt fortalt dramaserie, som går rett på sak i å skildre et seksuelt overgrep og konsekvensene det får for 22 år gamle Klara (Darin Hagi).

Serieskaper og regissør Liv Mari Ulla Mortensen gyver løs på tematikken med innsikt, stor medmenneskelighet og en klar vilje til å blottstille vesentlige svakheter med rettsvernet til dem som utsettes for overgrep i Norge.

Darin Hagi leverer en sterk hovedrolle som virkelig får frem den komplekse prosessen det kan være å erkjenne at en har blitt utsatt for et overgrep.

De tolv episodene, på mellom fire og tolv minutt, blir av og til litt for knappe. Og jeg skulle gjerne sett at et par av rollefigurene og konfliktlinjene fikk mer rom til å utvikle seg.

Men på sitt beste er dette en serie som virkelig griper med sin realistiske stil, og som er godt egnet til å sette i gang refleksjoner og viktige diskusjoner.

MED KOLLEKTIVET TIL HJELP: Klaras gamle kollektiv blir en slags livbøye i en tilværelse hvor hennes egen leilighet kjennes utrygg og vond å være i. FOTO: TV 2

Overgrep og fornektelse

Klara jobber i en radiokanal og lager podkasten «Forever Singles» sammen med bestevennen Mo (Kayd Wacays).

Som en del av jobben blir hun sendt på en blind date med sportsfyren Espen (Alfred Ekker Strande). Den ender i leiligheten til Klara, hvor hun blir utsatt for et seksuelt overgrep.

Hennes umiddelbare reaksjon er å forsøke å blokkere alvoret i det som har skjedd, men dette er et traume som ikke lar seg fortrenge, og vennene rundt Klara skjønner også at noe er alvorlig galt.

Darin Hagi spiller Klara med energi og sjarm, samtidig som hun på troverdig vis klarer å få frem de indre påkjenningene som river i hovedpersonen vår.

Klaras kvikke stil gir mye humør til serien, og det er en god vennegjeng som skildres – inkludert noen herlige skråblikk fra kollektivlivets mange særegne hverdagsrariteter.

Samtidig har regissør Liv Mari Ulla Mortensen full kontroll på alvoret. Hun geleider oss stødig gjennom den komplekse erkjennelsesprosessen Klara går gjennom. Og serieskaperen klarer den vanskelige balansen det er å nyansere hva et overgrep kan være, uten å svekke en krystallklar beskjed om hvor fundamentalt samtykke er.

Dette gjøres gjennom velskrevet dialog, et bevegelig kamera som virkelig forstår vår hovedperson og noen realistiske skildringer av overgrepet som fester seg i mellomgulvet.

BEST NÅR DEN ER NÆR: «Etter lørdag» er på sitt beste når den på ærlig og nært vis lar Klara vise oss hvordan hun har det. FOTO: TV 2

Best når vi følger Klara

På 12 korte episoder er det ikke alle sideplottene, rollefigurene og konfliktene som får tid og plass til å bli så interessante og gode som de har potensial til.

Spesielt Klaras arbeidsplass er en handlingstråd som blir noe uforløst. Her møter vi en kravstor radiosjef jeg gjerne skulle sett få mer å spille på. Jeg savner også at serien følger opp problemstillingene rundt arbeidsgivers ansvar – et aspekt som kunne gitt serien et ekstra lag.

Serien er på sitt beste når vi følger Klara. Her har manusforfatterne Liv Mari Ulla Mortensen og Sofia Lersol Lund skrevet en hovedperson som virkelig bærer serien.

Klara fremstår som et helt menneske på skjermen. En så umiddelbart fengende og interessant rollefigur at hun kunne blitt puttet i omtrent en hvilken som helst norsk serie og funnet seg til rette.

Og i Darin Hagi har de funnet en skuespiller som treffer rollefiguren både naturlig og karismatisk foran kameraet.

«Etter lørdag» har premiere på strømmetjenesten TV 2 Play (tidligere Sumo) fredag 11. juni. Anmeldelsen er basert på 12 av 12 episoder.