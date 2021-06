PÅ NETFLIX FRA 24. JUNI: «Sisters on Track» er en hjertevarm og nær idrettsdokumentar som skildrer en oppløftende historie om tre veldig talentfulle søstre fra Brooklyn, New York.

Med lusekoften på, er dette en ganske så norsk Netflix-dokumentar. Sant & Usant («Gunda», «Til Ungdommen») er produsenter, og Tone Grøttjord-Glenne («Alt det jeg er») har regien sammen med Corinne van der Borch.

De to regissørene har i en periode på flere år fått unik tilgang til søstrene Tai, Rainn og Brooke Sheppard – både på hjemmebane, på skolen og på løpebanen.

Resultatet er en dokumentar med inspirerende kvaliteter som gir et ekte og sjarmerende bilde av sine hovedpersoner. Men filmen mangler de samfunnsanalytiske kvalitetene til å virkelig løfte de sosialpolitiske betraktningene frem fra det tematiske bakteppet.

IDRETTSGLEDE: Rainn Sheppard er et av USAs store løpetalent for fremtiden. FOTO: Netflix

Skrur på filmkameraene når pressen skrur av sine

Det fyres av mye høykonsentrert inspirasjonsdrama i de første fem minuttene av «Sisters on Track». Våre hovedpersoner er på amerikansk TV og forteller historien om at de ble hjemløse da moren mistet jobben, og hvordan løpetalentene ble oppdaget da barnevakten tok de med til et idrettsstevne.

Vi får se at de alle tre vant medaljer under AAU Junior Olympic Games. At de havnet på forsiden av Sports Illustrated, på «The View» med Whoopi Goldberg og fikk sponset husleie i to år av skuespilleren og filantropen Tyler Perry.

Denne kjapt redigerte åpningen kunne lett vært overskriftene i en helaftens dokumentar med høy feelgood-faktor og omsorgsfulle kjendiser.

Men Tone Grøttjord-Glenne og Corinne van der Borch faller ikke for fristelsen til å bygge sin film rundt disse tabloidvennlige vendepunktene. Dokumentaristene skrur først på sine kamera etter at kjendispressen har skrudd av sine, og starter historien i det familien flytter inn i sin nye leilighet.

«Sisters on Track» har fokus på hva familien gjør med muligheten de har fått, og på hvorfor mulighetene som ligger i idrett og utdanning er så viktig for unge mennesker som lever rundt fattigdomsgrensen i USA.

Jentenes trener, Jean Bell, er også en hovedperson. Hun er en pådriver i den lokale klubben Jeuness Track Club, og en markant pedagog som kjører et regime hvor karakterkort og holdning er like viktig som rundetider.

Bell er herlig karismatisk. Hun har en personlighet som blander engasjementet til Nils Arne Eggen med en raushet som smelter hjerter. Og hun har en samfunnsforståelse og en bakgrunn som gjør det lett å skjønne hennes motivasjon for å presse de unge til å prestere.

EN VIKTIG TRENER: Jean Bell er både trener, motivator og reserveforelder for mange av sine unge løpetalent. FOTO: Netflix

Har en god sosialpolitisk ramme

«Sisters on Track» er en dokumentar som oppleves som ganske helamerikansk i tonen med store porsjoner hyllende feelgood, følelsesførende musikkbruk og omdømmepositive skildringer av barneidretten.

Den har flere kritiske perspektiv, og er innom husleieøkninger i Brooklyn, et tøft nabolag og ettertraktede skoler som tar inn få svarte elever. Samfunnsproblem som er hverdag for mange i USA, og som alle effektivt får sin plass i historien som potensielle hinder på jentenes vei mot en mulig suksess.

Det gir filmen en god sosialpolitisk ramme, men her savner jeg noen dypere og mer analytiske perspektiver.

Selv om en del av årsakssammenhengene kan synes opplagte, så skulle jeg gjerne sett at dokumentaren forsøkte å gi mer innsikt de sammenhengene og de bakenforliggende årsakene som gjør nettopp utdanning, idrettsprestasjoner og skolestipend så viktige for ungdommen Jean Bell trener i Brooklyn.

Når det er sagt, så lykkes filmen svært god med det den prioriterer. Tone Grøttjord-Glenne og Corinne van der Borch har skapt en fortrolighet med både søstrene og treneren som gjør at vi som publikum virkelig føler at vi er velkomne på besøk.

Miljøskildringene er troverdige og fulle av ekte øyeblikk. Tøffe beskjeder fra treneren og jentenes tanker rundt prestasjonspress lar oss skimte alvoret og steder hvor mang en ung løpekarriere kan møte sitt vippepunkt. Prestasjoner på banen lar oss se den glødende idrettsgleden. Hårstell, lek og personlige samtaler lar oss komme nært på de sprudlende og imponerende dedikerte Sheppard-søstrene.

Disse sterke kvalitetene er kjernen i en inspirerende historie som engasjerer både på og utenfor idrettsbanen. Og som Tone Grøttjord-Glenne og Corinne van der Borch klarer å fange på 90 gode minutter for et internasjonalt Netflix-publikum.

«Sisters on Track» har premiere på Netflix torsdag 24. juni.