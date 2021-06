PÅ KINO 25. JUNI 2021: Denne australske filmen forteller en skrudd, forunderlig og livsbejaende historie om ung kjærlighet mot alle odds.

Jenta og gutten befinner seg av helt ulike årsaker på sidelinja i sine respektive liv, men finner likevel et fellesskap i hverandre som setter filmens voksne figurer i et utfordrende dilemma.

Regissør Shannon Murphy debuterer med et friskt og frodig drama med morsomme og underfundige undertoner, til tross for den alvorlige tematikken som henger over historien.

«Babyteeth» bruker nemlig kreft som utgangspunkt, men handler om så mye mer enn det. Det spruter livskraft av denne filmen, hevet av et smart manus, nydelig skuespill og stilsikker regi.

LES: 10 filmer vi gleder oss til i sommer

MUSIKALSK: Milla (Eliza Scanlen) tar fiolintimer i «Babyteeth». Foto: Lisa Tomasetti / Europafilm

Betatt etter tilfeldig møte

16 år gamle Milla (Eliza Scanlen) blir betatt av Moses (Toby Wallace) etter et tilfeldig møte. Hennes foreldre, Anna (Essie Davis) og Henry (Ben Mendelsohn), er bekymret med god grunn, siden Moses er 7 år eldre enn Milla, hjemløs og langer narkotika.

De forsøker å holde ham på avstand, men det skal vise seg å være vanskelig. Det gryende forholdet har nemlig en positiv effekt på Milla, som har fått et tilbakefall av kreft.

Det spørs likevel om Moses henger seg på henne av kjærlighet, eller på grunn av tilgangen til piller i huset. Henry driver nemlig sin psykiatripraksis derfra, og skriver jevnlig ut resepter til kona, som sliter fysisk og psykisk på grunn av Millas sykdom.



Filmen heter altså «Babyteeth» og starter med en sekvens i sakte film der vi ser ei blodig tann synke ned i et vannglass. Senere får vi vite at Milla fremdeles har en barnetann som ikke er felt, kanskje et symbol på at hun på mange måter er forhindret fra å ta steget videre fra barndommen.

Sykdommen har forsinket løsrivelsesprosessen de fleste tenåringer gjennomgår, og hun er stadig helt og fullt avhengig av foreldrene sine.

Moses er på sin side kastet ut av hjemmet sitt, og filmen viser tydelig hvordan han mangler beskyttelsen og tryggheten som Milla har. Disse motsetningene skaper interessante kontraster i en nesten naiv og barnlig romanse, der seksuelle drifter lenge ser ut til å være fraværende.

Anna og Henry skildres troverdig som gode og ansvarsfulle foreldre som er påvirket av datterens lange og vanskelige sykdomshistorie. Filmen sannsynliggjør hvorfor de derfor er villige til å tøye strikken lengre enn vanlig for å gi henne glimt av lykke og velvære.

ANMELDELSE: «The Courier» gir den klassiske spionfilmen en ny giv

UVENTET FELLESSKAP: Milla (Eliza Scanlen) og Moses (Toby Wallace) i «Babyteeth». Foto: Lisa Tomasetti / Europafilm

Uventet fellesskap

Eliza Scanlen er kanskje best kjent fra rollen som Amma i miniserien «Sharp Objects» og som Beth i Greta Gerwigs «Little Women». I «Babyteeth» spiller hun rasende godt med et nærmest nytt, blankt og søkende ansikt, preget av omstendigheter som på mange måter hindrer henne i å utvikle seg.

Toby Wallace spiller Moses som den rake motsetningen, med et tatovert ansikt med mørke øyne som vitner om et hardt liv på skråplanet. Derfor gjør det inntrykk å se dem oppdage det uventede fellesskapet og hvordan de gradvis nærmer seg hverandre.

Det vekker også sterke følelser å se foreldrenes store sorg over det som skjer med datteren, fortreffelig spilt av Essie Davis og Ben Mendelsohn. De viser figurenes emosjonelle utfordringer i prosessen, der de må være ansvarsfulle støttespillere, samtidig som det sannsynlige utfallet sliter på forholdet mellom dem.

ANMELDELSE: «Gritt» lyser av originalitet, kreativitet og skapertrang

NÆRT FORHOLD: Milla (Eliza Scanlen) støtter seg på faren Henry (Ben Mendelsohn) i «Babyteeth». Foto: Lisa Tomasetti / Europafilm

Manusforfatter Rita Kalnejais har bearbeidet sitt eget teaterstykke til en sympatisk historie som kan være både rar og vimsete, men har et dypt og ekte alvor som ligger like bak.

«Babyteeth» er inndelt i kapitler av ulik lengde med snurrige titler som «Da Milla tok med Moses hjem for å treffe foreldrene» og «Det føltes ikke som noen love story den dagen», men alle disse fragmentene sys sammen til en helhetlig historie som lar figurene utvikle seg i interessante retninger.

Regissør Shannon Murphy har bakgrunn fra kortfilmer og tv-serier, og ble EMMY-nominert for en av sine to episoder av «Killing Eve», men viser her at hun også har et spillefilmtalent som er verdt å merke seg.

Hun forteller en sannferdig historie som er morsom og lystig, samtidig som den er mørk og melankolsk. Dette kan være en utfordrende balansegang, men «Babyteeth» snubler aldri på sin vei mot rulleteksten.