PÅ KINO FRA 30. JULI: Romantikken er smurt tjukt på i alle ledd av den aldeles så forutsigbare, men likevel smått sjarmerende, «Det siste brevet fra deg». Filmen er basert på en bok fra 2008 av romantikkspesialist Jojo Moyes. Og, ja – dette er en slik film hvor et skjebnesvangert hukommelsestap spiller en sentral rolle i jakten på tapt kjærlighet. Shailene Woodley («Big Little Lies») og Felicity Jones («Rogue One») bærer filmen som henholdsvis ulykkelig gift sosietetsfrue og vimsete journalist. Og selv om manuset er lite å skrive hjem om, så har den nok humør, pittoresk 60-tallskoloritt og lun forelskelse til å spre en sommerlig dose erkebritisk romantikk i kinomørket. ANMELDELSE: Young Royals – en vakker og ektefølt kjærlighetshistorie PÅ KJÆRLIGHETSJAKT: Journalisten Ellie Haworth (Felicity Jones) og arkivaren Rory (Nabhaan Rizwan) jakter på gamle kjærlighetsbrev for å finne hele historien om en forbudt romanse på 1960-tallet. FOTO: SF Studios Jakten på kjærligheten I dagens London oppdager journalisten Ellie Haworth (Felicity Jones) et gammelt og inderlig sterkt kjærlighetsbrev fra 60-tallet i avisens arkiv. Og sammen med arkivaren Rory (Nabhaan Rizwan) begynner hun en jakt på flere brev. I det første brevet får vi vite at Anthony O’Hare (Callum Turner) ber den gifte sosietetskvinnen Jennifer Stirling (Shailene Woodley) rømme med han til New York. Men hva skjedde med Anthony og Jennifer? Og hvordan har disse brevene havnet i arkivkjelleren til en avis? ANMELDELSE: Black Widow – Underholder godt Historiene, både om 60-tallets forbudte kjærlighet og Ellies eget kompliserte kjærlighetsliv, er av den sorten vi har sett og lest om mange ganger før. Men gjennom en pen tidskoloritt, flotte kostymer og et herlig lydspor fult av lekre soullåter så løftes vi inn i en tiltalende verden hvor det er lett å drømme seg bort. Lunsj på seilbåten utenfor Korsika, svette nattklubber i London og fasjonable middagsselskap setter tonen for et innbydende og billedskjønt 60-tall. Og i nåtidens London har gamle mursteinshus, vinylsamlinger og kjærlighetserklæringer i regnet all den enkle kosen som trengs for en kjapp liten virkelighetsflukt. ANMELDELSE: Rettferdighetens ryttere – Nok en dansk fulltreffer! DYNKET I IDYLL: Bildene fra 60-tallet er fulle av reklamevakre og romantiske motiver. Her er det frokost på stranden, turer i seilbåt og hete omfavnelser på dansegulvet. FOTO: SF Studios Skuespillernes film Det er skuespillernes rolleprestasjoner som gjør dette til en film som underholder lett med flørt og forelskelse. Shailene Woodley og Callum Turner har full kontroll på sine to turtelduer i det de svinger seg bekymringsløst på vei mot den kulturkollisjonen som venter i et britisk samfunn hvor det frigjorte og det erkekonservative krasjer totalt på slutten av 60-tallet. Og Felicity Jones sjarmerer som smart journalist og humørfylt sta i sitt samspill med den sjenerte og pertentlige Rory. Det blir aldri noen gripende film. Klisjeene ligger tett som brostein, og manuset tar snarveier hvor både følelser og troverdighet blir haltende etter. Men «Det siste brevet fra deg» bør fungere greit som filmselskap for dem som er glad i fjærlett popkornromantikk. «Det siste brevet fra deg» har kinopremiere fredag 30. juli.

Om FILMEN Det siste brevet fra deg

Slippdato: 30.07.2021

Regi: Augustine Frizzell

Utgiver: SF Norge

Originaltittel: The Last Letter from Your Lover

Aldersgrense: Tillatt for alle

Sjanger: Drama, Romantikk



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.