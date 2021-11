PÅ NETFLIX FRA 12. NOVEMBER: «Red Notice» er en actionkomedie så stappet med klisjeer og popkulturelle tyveri at den oppleves mest som en hinderløype på Hollywoods dyreste treningsfelt – hvor filmens stjerner får trimmet sine ferdigheter. Ryan Reynolds får tømt overskuddslageret fra «Deadpool»-filmene. Dwayne Johnson får flekset sin usårbarhet. Og Gal Gadot får lagt til noen smadretriks til kommende Wonder Woman-oppdrag. Manuset består av ting filmskaper Rawson Marshall Thurber («Skyscraper») har sett og likt på film før. Her blandes «heist»-film, fluktfilm, skattejaktfilm og litt James Bond i en påkostet produksjon som tar oss med verden rundt i humørfylte actionscener. Det gir en del enkle popkorngleder, men plotthullene er flodheststore, ingenting står noen gang egentlig på spill og alt er konstant overforklart. ANMELDELSE: The Harder They Fall – Et herlig rollegalleri THE ROCK SPILLER THE ROCK: Det lukter hinderløype på Hollywoods treningsfelt av de fleste scenene i denne filmen. FOTO: Frank Masi, Netflix Koker tynn suppe på stjernekraften FBI-agent John Hartley (Dwayne Johnson) må samarbeide med mestertyven Nolan Booth (Ryan Reynolds) for å fange den enda bedre mestertyven The Bishop (Gal Gadot). Hun er nemlig på jakt etter en rekke uvurderlige kulturskatter med bånd til selveste Kleopatra. Og så er Interpol i hælene på dem alle. Det ganske så oppstilte premisset sender våre hovedpersoner verden rundt – fra europeiske museum og kunsthvelv, via fengsel på tundraen, til Sør-Amerikas jungel. Den første drøye timen er fremført i en litt stiv og ganske kjedelig «heist»-stil, så blir det merkbart mer engasjerende når sjangerlandskapet åpner seg for en arkeologisk eventyrjakt. Men også her kommer manuset svake sider godt til syne på skjermen. ANMELDELSE: Last Night in Soho – Vil få alle filmhjerter til å banke hardt Rawson Marshall Thurber, som allerede har lagd to filmer med Dwayne Johnson i hovedrollen, lener seg hardt på at stjernekraften til sine tre hovedpersoner skal få denne filmen til å skinne. Dessverre er det for lite kjemi mellom stjernene til at den kraften blir mer enn ganske tynn «blockbuster»-suppe. Reynolds er den mest underholdende av de tre og leverer en jevn strøm av vitser og filmreferanser. Ikke helt på «Deadpool»-nivå, men sjarmerende og friskt i dette markedstilpassede sjangerlandskapet. Men selv om kjeklingen er humreverdig, så forblir «buddy cop»-kjemien mellom Reynolds og Johnson litt anstrengt i sin kontinuerlige insistering på at dette er et umake par. Gal Gadot er oftere på egen hånd, og hun sørger for noen av filmens artigste slagsmålscener hvor smadring og smerte kombineres med lekenhet. Og innslag av vittige påfunn i noen av de større actionsekvensene, gir filmen en jevn strøm av actionkomediens overdrevne slapstickgleder. ANMELDELSE: Reservation Dogs – En sorthumoristisk serieperle KAN VI FÅ SPILLE I INDIANA JONES 5? Filmens første drøye time er en ganske stiv «heist»-film, så blir det litt bedre når filmen skifter gir og glir over til skattejakt. FOTO: Frank Masi, Netflix Et lettglemt potpurri av hits fra Hollywood Dette er en film om mestertyver og kunstetterligninger, som selv hermer og stjeler som ravner fra filmhistorien. Det gjøres riktignok med en viss ærlighet og medvitende stil. Her plystres det på Indiana Jones-musikken, og Kleopatras skatt blir omtalt som en MacGuffin på et tidspunkt. Men det holder ikke å være bevisst de popkulturelle referansene når du ikke tilfører referansene noe mer verdi enn å lage bleke kopier. Og når hele skaperverket er stablet sammen av lån fra bedre filmer. Og det er gjort uten en Tarantino-esk finesse eller noen særlige poeng utover «det blir sikkert kult», så blir «Red Notice» bare et dritdyrt og lettglemt potpurri av hits fra Hollywood. Det er noen aktuelle vittigheter om fengselsmat, Vin Diesel og Ed Sheerans «Game of Thrones»-opptreden. Sistnevnte artist dukker også opp. Men for det meste er dette ett A-lag av stjerner som leverer sine B-varer på Netflix-skjermen. «Red Notice» har premiere på Netflix fredag 12. november.

Om FILMEN Red Notice

Slippdato: 12.11.2021

Regi: Rawson Marshall Thurber

Utgiver: Netflix

Aldersgrense: 13 år

Sjanger: Action, Komedie



