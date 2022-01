En av tidenes beste science fiction-serier er ved veis ende. Den siste sesongen av «The Expanse» er ute på Amazon Prime Video i sin helhet.

Med sin virkelighetsnære fremstilling av teknologi og fysikk, samt et interessant galleri av rollefigurer, har serien satt en ny standard for hva vi kan forvente av sci-fi i TV-ruta.

I tillegg er serien drivende god som storpolitisk drama, og det er de siste sesongenes politiske maktspill som får sin finale i denne sjette sesongen. Samtidig svever noen av de større temaene i serien fortsatt i rommet med uforløste handlingstråder.

Det gjør at sesong seks av «The Expanse» blir en siste sesong som gir en tilfredsstillende avslutning på ett kapittel i historien, samtidig som den roper stille om en fortsettelse på fortellingen.

KAPTEIN HOLDEN: Steven Strait, spiller Jim Holden, som må ta flere vanskelige avgjørelser i den siste sesongen av «The Expanse». FOTO: Amazon Prime Video.

Et spennende fremtidsskildring

Hvis du enda ikke har sett «The Expanse», så er dette altså en anbefaling, men vær klar over at serien har utviklet seg en god del fra hva den startet som da den hadde premiere på TV-kanalen Syfy i 2015.

Innledningsvis er serien et slags krim noir satt i verdensrommet, der vi kan ane et større bakteppe. Etter hvert som dette bakteppet får mer plass blir det en serie som filosoferer om menneskehetens fremtid.

Serien er basert på bokserien med samme navn skrevet av Daniel Abraham og Ty Franck (under pseudonymet James S.A. Corey), som også har adaptert bøkene til TV.

Serien er satt omkring 300 år inn i fremtiden. Vi har for lengst kolonisert solsystemet, og månen, Mars, asteroidebeltet og månene til Jupiter og Saturn er befolket.

Ulike nasjoner, fraksjoner og allianser kjemper om ressursene i solsystemet. Ting som jordboerne tar for gitt, som luft og vann, er for eksempel strengt kontrollerte ressurser på romstasjonen og dvergplaneten Ceres, i asteroidebeltet.

MAKTKAMP: Keon Alexander spiller den brutale frihetskjemperen Marco Inaros, som ikke skyr noen midler for å gi beboerne i asteroidebeltet rettighetene de fortjener i «The Expanse». FOTO: Amazon Prime Video.

Et omfattende og rikt univers

I «The Expanse» er det stille i verdensrommet, tyngdekraften og fraværet av den har reelle konsekvenser for omgivelsene og menneskene som er berørt av den. Menneskene som har befolket de ulike delene av solsystemet i flere generasjoner har begynt å utvikle seg forskjellig.

Som du skjønner så er det et omfattende univers som skildres i «The Expanse», og serien tok seg også god tid til å etablere dette i de innledende sesongene.

Nesten litt for god tid, og for min del tok det et par sesonger før jeg fikk ordentlig grep om serien. Men når du først kommer inn i det er belønningen desto bedre.

Jeg har blitt ordentlig glad i mannskapet om bord på fregatten Rocinante, som vi følger gjennom serien. Etter å ha blitt kjent med dem i løpet av seks sesonger er det ordentlig trist å nå skulle si farvel til kaptein Holden (Steven Strait), Amos (Wes Chatham) og Naomi Nagata (Doninique Tipper).

POLITISK SPILL: Shoreh Aghdashloo er fabelaktig i rollen som politikeren Chrisjen Avasarala i «The Expanse». FOTO: Amazon Prime Video.

Rollefigurene er hele mennesker

Forfattere Daniel Abraham og Ty Franck har skrevet rollefigurer som fremstår som hele mennesker med feil og mangler, og som har fått utvikle seg på en naturlig og troverdig måte gjennom sesongene.

Her er det ingen endimensjonale figurer, og seriens antagonister er også noen av de mest interessante nettopp på grunn av det.

Shohreh Aghdashloos rollefigur Chrisjen Avasarala har vært spesielt interessant å følge. Aghdashloo er fantastisk både i rollen som kynisk politiker som skyr få midler når hun handler i Jordas interesser, og som en person som selv opplever at hun ønsker det beste for menneskeheten i hele solsystemet.

HELE MENNESKER: Cara Gees rollefigur Drummer har hatt en spennende utvikling i løpet av de seks sesongene av «The Expanse». FOTO: Amazon Prime Video.

Er dette virkelig slutten?

Forfattere Abraham og Franck har skrevet totalt ni bøker i «The Expanse»-serien. Altså er det hele tre bøker igjen å lage TV-serie av.

Det betyr at det er en god del mer å fortelle her, noe denne siste sesongen bærer preg av. Selv har jeg ikke lest «The Expanse»-bøkene (enda), men den sjette boken skal visstnok være et naturlig sted å runde av denne delen av historien.

Og historiearken til rollefigurene vi har fulgt i serien blir rundet av på en god måte i denne sesongen, men det er samtidig mange spørsmål som ikke blir besvart.

For å ikke avsløre for mye for deg som ikke har sett serien enda, skal jeg ikke si hvilke tråder som forblir løse, men seriefinalen etterlot meg med en sterk følelse av at jeg ville se mer!

Så det store spørsmålet jeg sitter meg igjen etter finalen er jo, er dette virkelig slutten? Til det så har Abraham og Franck sagt at det absolutt er muligheter for en fortsettelse i TV-ruta på et senere tidspunkt.

Det gleder jeg meg i så fall til, men i mellomtiden må jeg nok kaste meg over bøkene, for «The Expanse» er virkelig knallgod science fiction!