PÅ KINO FRA 22. APRIL: «The Lost City» blander lettbent sjangerparodi, sjarmerende stjernekraft og kvikke replikker i en glattprodusert og aldeles ordinær skattejaktkomedie. Romantikk, action og jungeleventyr er stikkordene for en film som låner mye fra 80-tallssuksessen «Kampen om den grønne diamant», men som også ligner mye på slappere eventyrkomedier som «Red Notice» og «Jungle Cruise». Sandra Bullock er som alltid godt selskap i en humørfylt actionhovedrolle, og ved hennes side får både Channing Tatum , Brad Pitt og Daniel Radcliffe leke seg med karikerte rollefigurer og småvittige metapoeng. Men med en spilletid på nesten to timer, og et jungeleventyrmanus som så vidt orker å svinge seg fra klisje til klisje, så blir dette en langdryg tur i et generisk landskap. ANMELDELSE: Fabeldyr: Humlesnurrs hemmeligheter – Pirrer eventyrlysten med magisk spenning NEI, DETTE ER IKKE HARRY POTTER: Daniel Radcliffe spiller Abigail Fairfax – en eksentrisk riking som trenger hjelp fra forfatteren Loretta Sage (Sandra Bullock) for å finne en legendarisk krone. FOTO: ©2022 Paramount Pictures. All Rights Reserved. Forfatter og omslagsmodell på eventyr Loretta Sage (Sandra Bullock) ville egentlig skrive fagbøker om gamle kulturer, men den drømmen døde da hun mistet sin arkeologektemann og store kjærlighet. I stedet har hun – noe motvillig – fått en krevende karriere som forfatter av saftige romantikkeventyr om den kjekke eventyreren Dash McMahon. Det gjør at hun – ganske motvillig – ender på en bokturne sammen med omslagsmodellen Alan Caprison (Channing Tatum). Fansen elsker nemlig muskelbunten som har gitt kropp og manke til deres bokhelt, Dash. Men bokturnéen blir avbrutt da Loretta – meget motvillig – blir kidnappet av den eksentriske rikingen Abigail Fairfax (Daniel Radcliffe), som vil ha hjelp til å finne en legendarisk skatt. Så da kaster Alan parykken og pakker trillekofferten for å forsøke en dristig redningsaksjon på en øde vulkanøy. ANMELDELSE: The Batman – Mørkt og dystert opus med nerve og spenning Sandra Bullock har full cruisekontroll i rollen som den ujålete og intelligente forfatteren/forskeren som har blitt presset til en jobb og en fasade hvor hun ikke helt kan være seg selv. Hun er en outsider det er lett å forstå og lett å like. Men jeg skulle virkelig ønske filmens manus hadde tatt seg bryet med å gi eventyreren Loretta Sage mer å jobbe med i jakten på jungelens hemmeligheter. Dette er en hovedperson med bra potensial som smart, nysgjerrig og respektfull skattejeger. Og da blir det skuffende lettvint å bare geleide rollefiguren gjennom sjangerens opplagte rasteplasser, uten å skape verken grubleglede, magekribling eller særlig gode plottskråblikk underveis. ANMELDELSE: Moon Knight – Oscar Isaac sjarmerer SJARMERENDE STJERNESMELL: Brad Pitt, Sandra Bullock og Channing Tatum er på farten i eventyractionkomedien «The Lost City». Til tider sørger de erfarne Hollywood-stjernene for humørfylt kjemi. FOTO: ©2022 Paramount Pictures. All Rights Reserved. Faller mellom to stoler Regissørene Adam og Aaron Nee («Band of Robbers») prøver å få i både pose og sekk med «The Lost City». De vil lage en tullete komedie som med glimt i øyet parodierer skattejaktfilmen, samtidig som de vil lage en romantisk og spennende skattejaktfilm. Dessverre havner filmen et sted i midten, og lykkes verken som treffsikker sjangerlek eller som en fullblods eventyrfilm. Den har sine høydepunkter. Brad Pitt smeller godt i sin eksplosive rolle som treneren Jack Trainer. Og Daniel Radcliffe sneier innom flere personlighetstrekk som tar noen av virkelighetens egosentriske rikinger på kornet. Men det blir aldri virkelig morsomt, romantisk eller spennende. Filmen blir heller aldri i nærheten av å være et et smart oppgjør med Hollywoods sjangerlatskap. Den blir heller en videreføring av Hollywoods latskap. Hvor store stjerner, litt «blunk til publikum»-humor på egen bekostning og et sjangerriktig utseende skal være nok til å skape kinounderholdning, av en film som ellers bare sklir selvbevisst gjennom etterligninger av bedre filmer. «The Lost City» vil nok fungere helt greit for Sandra Bullock-fansen, ellers er dette et helt middels «romcom»-eventyr i safaridrakt. «The Lost City» har kinopremiere fredag 22. april.

Om FILMEN The Lost City

Slippdato: 22.04.2022

Regi: Adam og Aaron Nee

Utgiver: United International Pictures

Aldersgrense: 12 år

Sjanger: Action, Eventyr, Komedie, Romantikk



