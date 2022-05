PÅ NETFLIX 13. MAI: «The Lincoln Lawyer» kombinerer serieskaper David E. Kelleys («Big Little Lies», «Anatomy of a Scandal») sans for glatt og publikumsvennlig TV, med en drivende god advoaktkrim skrevet av Michael Connelly.

Den bilkjørende Los Angeles-advokaten Mickey Haller er et kjent navn for mange krimfans. Han har tidligere blitt spilt av Matthew McConaughey i filmen «The Lincoln Lawyer» (2011). Og i Connellys barske bokverden er dette halvbroren til etterforsker Harry Bosch – som også har sitt eget TV-serieunivers hos Amazon.

Som ivrig leser av bøkene, så er jeg glad for å se at serien har tatt vare på hovedpersonens rufsete sjarm og nysgjerrige blikk på jussens muligheter.

Serien er ikke like god, grundig og spennende som søsterserien «Bosch» – «The Lincoln Lawyer» er en mer underholdningsfokusert serie. Men Connellys fengende hovedhistorie, en tydelig etablering av rollegalleriet og et jevnt dryss av sideplott, gjør likevel disse ti episodene til en lovende start for Hallers TV-karriere.

GODT SKUESPILLERVALG: Neve Campell spiller Maggie McPherson – en av statsadvokatens beste advokater, og Mickey Hallers første ekskone. FOTO: Lara Solanki / Netflix

Alt å vinne, alt å tape

Hvis du har sett filmen «The Lincoln Lawyer», så trenger du ikke bekymre deg for at den samme rettsaken skal spilles ut i denne serien. Filmen fra 2011 var basert på den første boken (av så langt seks) i Mickey Haller-serien. Netflix-serien starter med bok nummer to, «The Brass Verdict» (2008).

Haller (Manuel Garcia-Rulfo) har vært ute av gamet i 18 måneder. Han skadet seg i en surfeulykke og ble avhengig av smertestillende. Han er nå rusfri, men hans advokatpraksis og gode rykte ligger nede for telling.

Men så arver Haller plutselig en hel kundeliste da en kollega blir skutt og drept. Blant klientene er den drapstiltalte videospillgründeren Trevor Elliott (Christopher Gorham), og den saken er en storfisk som kan både redde karrierer og ødelegge liv.

Mickey Haller er en helstøpt rollefigur i bøkene, og Manuel Garcia-Rulfo gjør en solid jobb med å ta vare på spekteret – fra arrogansen og kynismen til rettferdighetsfølelsen og kløkten. Han spiller Haller som en intuitiv og ressurssterk fighter som fungerer like godt ute på gaten, med en taco i hånden og sakspapirer flagrende, som i rettsalen.

Neve Campell («Scream») sørger for at også Maggie McPherson blir interessant å følge, både som dedikert påtaleadvokat og som Hallers store kjærlighet. De to var gift, og har en datter sammen, men gamle tillitsbrudd og ulikt syn på rettssystemet gjør det vanskelig å finne tilbake.

Skuespillere som Angus Sampson (Cisco), Becki Newton (Lorna) og Ntare Guma Mbaho Mwine (etterforsker Griggs) er også sterke kort i stokken, men det er ikke alltid de får nok å jobbe med i Kellys dramatikksøkende manuskript. Og spennet mellom billige komedieforsøk og handlingens alvor, gjør at toneskiftene skurrer noen plasser – spesielt i innledningen.

MAT ER VIKTIG: Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) kan sin gatemat, og deler gjerne av sin kunnskap med sin sjåfør (og tidligere klient) Izzy (Jazzmine Raycole Dillingham). FOTO: Lara Solanki / Netflix

Glattere enn bokversjonen

Samtidig som Mickey Haller (endelig) får sin seriedebut på Netflix, så er også hans halvbror Harry Bosch tilbake på Amazon, i «spin off»-serien «Bosch: Legacy». Og selv om ulike rettighetspakker skiller de to brødrene på TV-skjermen, er det fascinerende å sammenligne de to serieuniversene.

De er begge formet av den tidligere krimjournalisten Michael Connellys blikk for system og sammenhenger, og i bokform så både kjenner de hverandre og løser saker sammen. Men de to seriene har trukket heltene i hver sin retning.

«Bosch»-serien har, både i skuespillere og realistisk toneleie, blitt trukket i retning «The Wire» og amerikansk prestisjekrim. Her skildres problemene ofte med et snev av samfunnsanalyse. De popkulturelle referansene krever kulturell kapital, systemkritikken får dirre sint i bakgrunnen og birollene får troverdige personligheter.

«The Lincoln Lawyer» har den samme kjernen, men trekker serieuniverset i en bredere og adskillig mer lettbent retning. Serien har mye til felles med amerikanske nettverksserier, hvor dialogen er forklarende, overflatene er velstriglede, oppgjørene er personfokuserte og subteksten forenkles til tydelige konfliktscener.

ANMELDELSE: We Own This City – En engasjerende politiskandale

Jeg foretrekker grundigheten og de farlige kantene i «Bosch»-serien, og skulle ønske det ble laget en Mickey Haller-serie i samme stil. Men samtidig er det bare å erkjenne at David E. Kelley kan sine advokatserier. Han har vært med på å skape rettsdramasjangeren, og han vet nok alt om hva ferske brukerundersøkelser sier om hva amerikanere flest liker å se fra rettsalen.

Den suksessrike serieskaperen er selv advokat, han startet sin TV-karriere som manusforfatter på «Lov og rett i L.A.» (1986) og står bak mange populære advokatserier som «Ally McBeal», «Boston Legal» og «Goliath». Her holder han hovedhandlingen nært Michael Connellys bok, men han fyller også episodene med flere publikumsvennlige grep som holder tempoet oppe, gir humør til rollegalleriet og gjør det lett å følge med.

Han fyller ut episodene med flere småsaker fra andre bøker. Det personlige dramaet er skrudd opp flere hakk over hele rollegalleriet. Og gjennom en litt kunstig fortellerstemme, så ligger lydsporet hele tiden klart med forklaringer på hva som foregår i rettsalen og hvorfor Haller gjør som han gjør.

Dette er fortellergrep som kan gjøre «The Lincoln Lawyer» til en litt for enkel TV-glede for dem som foretrekker krimserier hvor du må følge godt med for å forstå hva det er som foregår. Men som lettfordøyelig advokatunderholdning for det brede Netflix-publikum, er dette en serie med både plottvrier, popkorngleder og litt substans.

«The Lincoln Lawyer» har premiere på Netflix fredag 13. mai. Anmeldelsen er basert på alle 10 episodene.