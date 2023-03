10 serier om overlevelse

1. «Yellowjackets» (2021-)

SKUMMELT I SKOGEN: Courtney Eaton som tenåring-Lottie i «Yellowjackets» sesong 2. Foto: SkyShowtime

25. mars kommer sesong 2 av denne skumle dramaserien om et videregående-jentelag i fotball som havner i et flykrasj, og ender opp i det som fremstår som øde villmark der de må kjempe for å overleve. At noen overlever er ingen spoiler, mye av seriens spenning lener seg på fortellingen om livene til flere av kvinnene 25 år senere.

Deres aversjon mot å snakke om hva som skjedde flettes sammen med tilbakeblikk til villmarken. Vi mer enn aner mørke hemmelighet som har konsekvenser for livene deres også i dag. Det lokkes også med mulige overnaturlige eller okkulte elementer – og potensielt kannibalisme.

Christina Ricci, Melanie Lynskey og Juliette Lewis er blant skuespillerne som leverer elegant i denne psykologiske thrilleren som vekker assosiasjoner til «Fluenes herre», bare med tenåringsjenter.

«Yellowjackets» er skapt av «Narcos»-produsenter og -manusforfattere Ashley Lyle og Bart Nickerson, og norske Eva Sørhaug regisserte tre episoder i sesong 1.

Strømmes på: SkyShowtime

2. «The Wilds» (2020-2023)

FARE PÅ FERDE: Livet etter flykrasj er heller ikke enkelt i «The Wilds». Foto: Matt Kitchner, Amazon Studios

I samme ånd som «Yellowjackets» følger vi en gruppe unge jenter som mer eller mindre frivillig er på vei til en leir, men ender opp på en øde øy etter en flystyrt. Jentenes historier fortelles gjennom tilbakeblikk til deres tidligere liv, og vi ser hvordan oppførselen på øya er formet av deres vidt ulike bakgrunner.

Og ja, «The Wilds» gir også klare assosiasjoner til «Lost». Vi har en gjeng tilsynelatende tilfeldig sammensatte ungdommer som må lære seg å samarbeide for å overleve.

Også her er det en parallell virkelighet, og mye er langt fra hvordan det virker. Mot slutten av første sesong begynte universet å åpne seg ytterligere opp, og vi får forhåpentligvis forklaring på mer når sesong 2 kommer 6. mai.

Strømmes på: Prime Video

3. «Lost» (2004-2010)

ALENE I VILLMARKEN: Matthew Fox som Dr. Jack Shephard og Josh Holloway som James «Sawyer» Ford i «Lost». Foto: Disney

Det er vanskelig å skrive en sånn liste uten å ta med denne klassikeren fra J.J. Abrams. Også her er det flystyrt som er utgangspunktet for at en gruppe overlevende befinner seg på en tilsynelatende øde øy. Serien ga masse plass til stjerner som Matthew Fox, Evangeline Lilly og Dominic Monaghan.

Tilbakeblikk gir kjøtt på beina til fortellingen om de ulike passasjerene. Ikke helt uventet sliter flere med ulike demoner og skjeletter i skapet de ikke er veldig ivrige på å dele med de andre.

I tillegg dukker det opp noen mystiske skapninger og ikke minst en gruppe «andre» som truer tilværelsen. Gjennom seks sesonger får mysteriet utvide seg, og det kan være vanskelig å henge med i alle brå vendinger, men vil du se hva som inspirerte en bråte serier siden, er «Lost» verdt en titt.

Strømmes på: Disney+

4. «The Walking Dead» (2010-2022)

ALENE I MØRKET: Andrew Lincoln i «The Walking Dead». Foto: AMC / HBO Max

Mens vi er inne på klassikere, er det umulig å ikke ta med denne også. Elleve sesonger ble det totalt fra serieskaper Frank Darabont basert på tegneserien ved samme navn.

«The Walking Dead» er som navnet tilsier en klassisk zombie-serie, men i likhet med de fleste dystopiske fortellinger, kan den også passe inn i mange andre sjangre.

Briten Andrew Lincoln, som før dette muligens var mest kjent for «Love Actually» internasjonalt, spiller her erkeamerikaner med cowboyhatt som må lære seg å leve i en ny ville Vesten – der vandrende, glefsende lik truer tilværelsen.

Også denne serien handler i bunn og grunn om hvor farlige de levende menneskene kan være for hverandre.

Strømmes på: Disney+ har alle episodene, men HBO Max, Strim og Viaplay har alt bortsett fra siste halvdel av sesong 11.

5. «Lockwood & Co» (2023-)

SVERDSVINGENDE SPØKELSESJEGERE: Ali Hadji-Heshmati som George Karim, Cameron Chapman som Anthony Lockwood og Ruby Stokes som Lucy Carlyle i «Lockwood & Co». Foto: Netflix

I denne ganske ferske britiske actionserien er det en spøkelsesinvasjon som har lagt en dødelig demper på samfunnet.

Det er bare unge mennesker som kan se og identifisere de overnaturlige vesenene gjennom ulike evner, så disse trenes opp til å bli agenter som utrydder spøkelser. Dette er ytterst farlig arbeid.

Lucy (Ruby Stokes) er en slags tenåringsversjon av Lilli Bendriss som etter hvert får jobb i gründer-byrået Lockwood og co. som består av to tenåringsgutter. Sammen bekjemper de spøkelser med sverd, sølv og saltbomber.

«Lockwood & Co» er blitt en ganske elegant og smart gotisk «ghostbusters» som kan minne om «Sabrina», «Wednesday» og «Enola Holmes» i måten den veksler mellom lekenhet, skrekk og spenning.

(Det skal sies at serien også er digg for øregangene – det er mye 80-talls goth rock fra The Cure og Bauhaus.)

Strømmes på: Netflix

6. «Station Eleven»(2021-2022)

PANDEMI-PROBLEMER: Matilda Lawler som den unge Kirsten og Himesh Patel som Jevaan i «Station Eleven». Foto: HBO Max

Den verdensomveltende krisen i «Station Eleven» fremstår skummelt nær, siden det er en influensa som tar livet av store deler av befolkningen. Historien er basert på en bok av Emily St. John Mandel, og vi følger flere mennesker som får livene flettet sammen.

Handlingen hopper mellom flere tidslinjer og inkluderer elementer som en omreisende teatergruppe, en tegneserie om verdensrommet og en angivelig profet. Mackenzie Davis spiller Kirsten og Himesh Patel Jevaan, som ved en tilfeldighet ender opp sammen ved pandemiens utbrudd.

«Station Eleven» passer best for deg som foretrekker menneskelig drama foran action, men den byr også på enkelte doser knivkamp og eksplosjoner.

Strømmes på: HBO Max

7. «Lovecraft Country» (2020)

FAMILIE I FARE: Courtney B. Vance, Jonathan Majors og Jurnee Smollett i «Lovecraft Country». Foto: HBO Max

Denne fortellingen fra blant andre «Lost»-skaper J.J. Abrams og «Get Out»-skaper Jordan Peele er satt til en alternativ virkelighet og beveger seg glidende mellom skrekk, periodedrama, road movie og sci fi.

Her er det en afrikanskamerikansk familie i USA på 50-tallet som må kjempe for overlevelse når de møter på flere typer monstre, også av den hvite menneskelige sorten. Jonathan Majors og Jurnee Smollett har hovedrollene som Atticus og Leti, mens Courtney B. Vance og Michael Kenneth Williams er sterke i biroller.

Rasisme og fremmedfrykt, men også faktiske monstre, er blant elementene som gjør «Lovecraft Country» til en aktuell, annerledes og spennende fortelling om kamp på liv og død.

Strømmes på: HBO Max

8. «Lost In Space» (2018-2021)

FAMILIE I VERDENSROMMET: Molly Parker og Maxwell Jenkins i «Lost in Space». Foto: Des Willie, Netflix

Det finnes et utall varianter av historier om familien Robinson, først skapt av sveitsiske Johann David Wyss i 1812, som vel må kalles en underart av sjangeren robinsonade skapt med Daniel Defoes «Robinson Crusoe» fra 1719.

Allerede på 1960-tallet ble familien Robinson diktet ut i verdensrommet i tegneserieformat, og i 1965 kom den første «Lost in Space»-TV-serien.

I denne Netflix-satsingen over tre sesonger, spiller Molly Parker Maureen Robinson som, sammen med ektemannen John og de tre barna, havner på avveier i verdensrommet. Parker Posey har også en svært severdig rolle som Dr. Smith.

«Lost in Space» byr på både farer og utfordringer, og ikke minst oppdagelser, når de manøvrerer seg rundt i ukjent og tidvis dødelig terreng samtidig som de prøver å holde familien sammen.

Strømmes på: Netflix

9. «Snowpiercer» (2020-2023)

TOGTERROR: Jennifer Connelly, Mike O’Malley og Daveed Diggs i «Snowpiercer». Foto: TNT.

Denne serien er basert på en fransk tegneserie fra 1982 som også ble filmatisert i 2013 av Oscar-vinneren Bong Joon-ho.

I «Snowpiercer» sin fremtids-virkeligheten, har verden fryst over. De tilsynelatende eneste overlevende befinner seg om bord et tog med 1001 vogner som går i uendelig bane rundt jorden for å unngå å fryse fast.

Passasjerene, og hva de har tilgang til, er strengt delt inn etter klasser. Første klasse har en ganske annen hverdag enn blindpassasjerene i «halen» som tok seg om bord ulovlig, og kanskje ikke helt uventet blir det revolusjon.

Gjennom tre sesonger så langt har vi fått stadige overraskelser, både når det gjelder hvem som styrer toget, og hva som egentlig er sannheten om klimaet og menneskene som prøver å overleve i det.

Strømmes på: Netflix

10. «See» (2019-2022)

BLIND BRUTALITET: Jason Momoa som Baba Voss i «See». Foto: Apple TV+

«See» utspiller i en dystopisk fremtid der menneskene har mistet synet. De blinde har i stedet en ekstremt godt utviklet hørsel, i tillegg til kreative og intrikate systemer for å orientere seg i samfunnet, jakte og krige.

Jason Momoa spiller hovedrollen som Baba Voss, en slags klanleder som også oppfostrer to barn som viser seg å være seende. I en verden av blinde, fryktes seende, så Baba og partneren Maghra, spilt av Hera Hilmar, jobber hardt med å holde barnas hemmelighet skjult.

Oppi det hele har vi den maktsyke dronningen Kane (Sylvia Hoeks) og Babas erkefiende og bror Edo Voss (Dave Bautista) som gjør tilværelsen enda mer farefull.

«See» er verdt å se for noen ganske spektakulære og originale kampscener, men byr også på tre sesonger med maktspill og intriger.

Strømmes på: AppleTV+