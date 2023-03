The Mandalorian S3

PÅ DISNEY+ 1. MARS 2023 (kun milde spoilere): Det gamle ordtaket «never change a winning team» synes å være mottoet til serieskaper Jon Favreau i innledningen av den tredje sesongen av «The Mandalorian».

Han har selv skrevet den første episoden, den er regissert av seriens mest brukte, Rick Famuyiwa, mens den er fotografert av veteranen Dean Cundey, som også filmet to episoder av «The Book of Boba Fett».

Episoden inneholder dessuten gjensyn med flere av de kjente figurene, skapningene, robotene, fartøyene og planetene, uten at det nødvendigvis ligger noe negativt i denne gjenbruken. Foruten de to første sesongene, må man også ha sett episode 5 og 6 av serien «The Book of Boba Fett» for å henge helt med, for her skjer det avgjørende ting som er nødvendig å vite.

GJENFORENING: Din Djarin (Pedro Pascal) møter en gammel bekjent i sesong 3 av «The Mandalorian». Foto: Disney+

Starten på sesong 3 er en direkte fortsettelse av disse begivenhetene, der Mando og hans lille, grønne følgesvenn Grogu må løse ulike problemer og utfordringer i en historie med en «mission-of-the-week»-struktur.

Det er umulig å si hva som egentlig vil være sesongens store mål, siden Disney+ nekter å forhåndsvise episodene for kritikere. Den første episoden er mest av alt en reetablering av hovedfigurenes historie og universet de beveger seg i, men antyder i det minste at underholdningsfaktoren fremdeles holder mål.

Uforutsette problemer

I episode 6 av «The Book of Boba Fett» så vi hvordan Grogu fikk valget mellom å fortsette jedi-treningen hos Luke Skywalker (Mark Hamill) eller gjenforenes med mandalorianeren Din Djarin (Pedro Pascal – som utrolig nok også spiller hovedrollen i vinterens andre storserie, nemlig «The Last of Us» på HBO Max).

Vi så også hvordan Armorer (Emily Swallow) kunne fortelle Din at han ikke lenger er en Mandalorianer, siden han har brutt sin trosbekjennelse ved å ta av seg hjelmen og vise ansiktet sitt til Grogu. Den eneste måten han kan sone på, er å bade i det levende vannet under gruvene på planeten Mandalore, som er bombet sønder og sammen av det galaktiske imperiet.



I den første episoden ser vi hvordan Din og Grogu legger ut på en reise som antageligvis vil ta dem til Mandalore på ett eller annet tidspunkt, men først besøker de en gammel venn på en planet vi har sett før, for å ta med seg noe de trenger. Selvsagt skal dette by på uforutsette problemer og en del spektakulær action, både på landjorda og i verdensrommet.

«Bare» god, ikke fantastisk

Vi har sett flere serier fra Star Wars-universet de siste årene, men selv om også «The Book of Boba Fett» og «Obi-Wan Kenobi» har slått relativt godt an, har «The Mandalorian» hele tiden vært favoritten blant fansen. Nå har den imidlertid fått skarp konkurranse fra «Andor», som mange mener er det beste som har skjedd med «Star Wars» siden den originale trilogien.

Jeg mener imidlertid at disse seriene har såpass ulike mål at de vanskelig lar seg sammenligne. Mens «Andor» lykkes med en mørk og dramatisk nerve, der figurenes indre kamp er like viktige som de ytre, er «The Mandalorian» lysere og mer eventyrlig, med rom for alt som er snålt, morsomt og «corny», litt som i de originale filmene.

KJENT PLANET: Din Djarin (Pedro Pascal) og Grogu besøker en planet fra «The Clone Wars» i «The Mandalorian» S3. Foto: Disney+

Den første episoden av sesong 3 har noen vink til westernsjangeren, som vi også har sett i de to foregående sesongene, et monstermøte som nesten er en nødvendighet i denne delen av Star Wars-universet, samt romskip-action som er klart inspirert av en viss sekvens i «Imperiet slår tilbake».

Det skuffer litt at episoden nøyer seg med å tråkke i velkjente spor, og at den ikke tar et sjumilssteg videre. Med sine 38 minutter virker den også litt i korteste laget til å virkelig sette et klart og markant mål for den tredje sesongen. Den introduserer oss imidlertid for et par nye, interessante figurer, som kanskje vil spille større roller etter hvert, samtidig som vi vet at noen andre gamle kjenninger er bekreftet for senere episoder.

Derfor er det all grunn til å tro at «The Mandalorian» blir verdt å følge med på utover våren, selv om starten er «bare» god, ikke fantastisk.

«The Mandalorian» S3 går på Disney+ med ukentlige episoder. Anmeldelsen av den første episoden er nødvendigvis bare et førsteinntrykk av sesongen.