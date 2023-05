PÅ SKYSHOWTIME FRA 22. MAI: Dyktige skuespillere klarer ikke å piske snert i den seige materien i nyinnspillingen av «Fatal Attraction».

Originale «Farlig begjær» kom i 1987 med Michael Douglas og Glenn Close, som henholdsvis den gifte mannen som lar seg friste på jobb og den single karrierekvinnen som sklir rett ut i besettelse.

Jeg vil gå så langt som å si at «Farlig begjær» sementerte single kvinners dårlige rykte for en hel generasjon. Closes rolle som Alex Forrest sikret at single kvinner automatisk ble ansett som ustabile, desperate damer, klare til å knuse en familie og koke en kanin.

Serieversjonen, som nå kommer på SkyShowtime, bruker åtte episoder på å fortelle sin vri. Den låner de samme figurene og bakgrunnshistorie, men avviker ellers fra filmen på flere områder.

FAMILIELYKKE: Joshua Jackson som Dan Gallagher med Amanda Peet som kona Beth i «Fatal Attraction». Foto: SkyShowtime

Allerede fra starten av serien vet vi at Dan Gallagher, her spilt av Joshua Jackson, er dømt, og har sittet i fengsel i 15 år, for uaktsomt drap på elskerinnen Alexandra Forrest (Lizzy Caplan). Da han slipper ut på prøve i nåtid – skrider han rett til verket med å prøve å gjenoppta kontakten med datteren Ellen (Alyssa Jirrels som voksen) samt prøve å bevise sin egen uskyld med hjelp av den eneste gjenværende kameraten Toby Huss (Mike Gerard).

I løpet av serien får vi vite hva som skjedde i tilbakeblikk, fra ulike ståsteder, og vi får også mer innsikt i hva som formet Alex.

Går egne blindveier

Handlingen er flyttet fra New York til Los Angeles, og Dan er i fortid en lovende statsadvokat med en vakker kone (Amanda Peet) og søt datter (Vivien Lyra Blair), og han ligger an til å bli forfremmet til dommer før han fyller 40.

FORBUDTE FØLELSER: Caplan som Alex og Jackson som Dan møtes etter jobb. Foto: SkyShowtime

Da egoet hans får seg en knekk, lar han seg friste av den nyansatte Alex som jobber med å følge opp ofre i rettssaker.

Vi kjenner absolutt igjen mye fra filmmanuset av James Dearden, men serieskaper Alexandra Cunningham, som har utviklet «Fatal Attraction» sammen med Kevin J. Hynes, har også gått sine egne veier. Av og til blindveier.

Cunningham har tidligere skrevet manus for «Desperate husfruer» og skapt «Dirty John». Hynes har bidratt til manus og produsert sistnevnte samt «Perry Mason».

Tidsforvirring

I «Fatal Attraction» er det flere ting som skurrer: Hoppingen mellom ulike tidslinjer kan være forvirrende så lenge Dans hårsveis ser ut til å være den bærende markøren for hvor vi befinner oss. At vi også skifter perspektiv, slik vi så i Jacksons tidligere suksess «The Affair», bidrar til opplevelsen av kaos.

DATTER: Alyssa Jirrels spiller den voksne psykologistudenten Ellen i «Fatal Attraction». Foto: SkyShowtime

Tempoet og fremdriften er ujevn. At vi må vente helt til episode syv på å få Alex’ bakhistorie, styrker ikke seernes identifisering med henne.

En av de mange sidehistoriene følger datteren som student der hun ivrig absorberer forelesninger om Jung. På alt annet enn diskré vis speiler tematikken forholdet mellom faren og Alex.

Sterke rolleprestasjoner

Min hovedinnvending er likevel at «Fatal Attraction» ikke ser ut til å vite hva den vil med Alex. Ja, hun får flere nyanser her enn i filmen, men de kommer sent. Og selv om utdypingen av mental helse viser at hun også er et offer, endrer det ikke vesentlig på at hun er skyldig i grove overtramp.

BESETTELSE: Joshua Jackson og Lizzy Caplan på stranden i et mer idyllisk øyeblikk. Foto: SkyShowtime

Lizzy Caplan gjør, til tross for dette, en bemerkelsesverdig jobb i rollen som Alex. Hun makter å veksle sømløst mellom manipulerende, gåtefull, sårbar og uhyggelig. Det er ikke lenge siden Kaplan markerte seg sterkt i «Fleischman Is in Trouble», og hun gjør det samme her.

Joshua Jackson er også god som den heller ikke overveldende sympatiske Dan. Riktignok ser det ut som han faktisk bryr seg om familien sin, men det skal lite til å få den rettskafne advokaten til å trå veldig feil. Jackson gjør en større jobb enn kostymeavdelingen med å la oss forstå hvordan hendelsene har påvirket Dan.

DRAMA: Joshua Jackson med glatt hår som den yngre Dan Gallagher, Amanda Peet som Beth og Lizzy Caplan som Alex Forrest i «Fatal Attraction». Foto: SkyShowtime

Like fullt, en håndfull sterke rolleprestasjoner klarer ikke å distrahere nok fra mangelen på erotikk og spenning i den erotiske thrilleren. «Fatal Attraction» er mindre sexy enn originalen, men klarer ikke helt å kvitte seg med eimen av sexisme.

Det har vært en lang rekke av nyinnspillinger, forløpere, avleggere og omstarter fra 80- tallet de siste årene, der «Dead Ringers» skiller seg ut i en ofte forglemmelig masse,

Man kan kanskje ikke ignorere Alex Forrest, men serieversjonen av «Fatal Attraction» går det an å overse.

De tre første episodene kommer på SkyShowtime 22. mai, deretter én i uken frem til de to siste som kommer samtidig. Anmeldelsen er basert på alle åtte episodene.