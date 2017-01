Hvis du tar en titt på Filmpolitiets toppliste over de beste spillene i 2016, er det ingen tvil om at vi har lagt et godt spillår bak oss. Kan det være mulig at 2017 blir enda bedre? Det er i alle fall mange interessante titler som potensielt kan bli veldig bra i året som kommer!

2017 ser ut til å bli året flere utsatte titler omsider lanseres, og det skal bli veldig spennende å se om noen av de etterlengtede titlene du finner i topplista holder mål.

Å skjære omkring hundre forhåndsfavoritter ned til ti er ingen enkel oppgave, og Conan Exiles, Outlast 2, Scalebound, God of War og World to the West, er noen eksempler på spill som ikke nådde helt til topps.

Og hvor i all verden er Death Stranded og The Last of Us Part 2, lurer du kanskje på? Vel, siden det er svært lite sannsynlig at de to spillene kommer i 2017, venter jeg et lite år før jeg for alvor begynner å glede meg til dem.

Er du ikke enig i topplista? Kom med dine egne forhåndsfavoritter og diskuter i kommentarfeltet!

2016: Årets beste filmer | Årets beste spill | Årets beste TV-serier

Below

Below. (Foto: Microsoft).

Below har virkelig latt vente på seg! Spillet var på topplisten over forhåndsfavoritter også i fjor, men utvikleren Capybara Games (Superbrothers: Swords & Sworcery EP) utsatte spillet på ubestemt tid for å være sikre på at Below blir det produktet de ønsker å levere.

Spillet gir inntrykk av å være et mystisk og mørkt eventyr, og skal i stor grad handle om overlevelse. Du spiller en kriger som skal utforske det ukjente, men det er visstnok lettere sagt enn gjort.

Vanskelighetsgraden i spillet skal være knallhard, med brutale kamper og en permanent død om du stryker med. Below virker med andre ord å være et spill for deg som elsker de heftige utfordringene du finner i spill som Dark Souls-serien, bare pakket inn i et kunstnerisk og stilistisk uttrykk.

Det er fortsatt ingen ofisiell lanseringsdato for spillet enda, men vi både håper og tror at 2017 blir året vi endelig får teste Below.

Lansering: 2017

Plattform: Microsoft Windows, Xbox One.

Resident Evil 7: Biohazard

Resident Evil 7: Biohazard. (Foto: Capcom).

Sannheten er vel egentlig at jeg gruer, mer enn gleder meg til Resident Evil 7: Biohazard. Spillet har jo støtte forPlaystation VR! Det betyr at denne anmelderen må snike meg rundt i mørke ganger, livredd for at lommelykta skal streife over noe skummelt som plutselig står fryktelig nærme. Sånt kan da ikke være bra for hjertet!

Men så er det samtidig et nytt Resident Evil-spill, da! Spenning, hjernenøttknekking, sanking av ressurser og alt det som gjør spillene i serien bra skal være med.

Det er ikke lang ventetid igjen til stua gjøres om til en skremmende verden full av mutanter. Det er med skrekkblandet fryd jeg ser frem til spillet, som kommer i slutten av januar.

Lansering: 24. januar

Plattform: Microsoft Windows, Playstation 4, Xbox One.

Prey

Prey. (Foto: Bethesda Softworks).

Jeg spilte aldri skrekkspillet Prey som kom i 2006. Jeg har derfor ikke ventet i spenning på oppfølgeren Prey 2, som aldri ble noe av. Det var da Arkane Studios tok over utviklingen at jeg fikk øynene opp for spillet.

Istedenfor en oppfølger har Arkane Studios, som står bak de fabelaktige Dishonored-spilleme, tatt utgangspunkt i originalen og laget en slags reboot.

Prey forteller en science fiction-historie i nær fremtid, der du spiller en astronaut på en romstasjon full av fiendtlige romvesener. Fokuset skal være mer på psykologisk skrekk enn ren horror, og ut i fra traileren ser det ut til å bli en nervepirrende affære.

Lansering: Våren 2017

Plattform: Playstation 4, Xbox One.

Detroit: Become Human

Detroit: Become Human. (Foto: Sony Interactive Entertainment).

Helt siden Heavy Rain-skaperen Quantic Dream viste frem sin konseptvideo Kara under Game Developers Conference i San Fransisco i 2012 har vi ventet på dette spillet, og i år skal det endelig komme.

I Detroit: Become Human skal du omsider få spille androiden Kara, som har utviklet bevissthet. Hun er en av flere spillbare rollefigurer i spillet, og som vil få muligheten til å påvirke handlingen i historien som fortelles.

Manusforfatter David Cage brukte to år på å skrive manuset for spillet, og jeg er spent på hvilke valg vi vil bli stilt overfor, og hvilke konsekvenser de valgene vil få.

At Quantic Dream bygde en helt ny motor for spillet gjør meg heller ikke mindre spent. Jeg må si jeg gleder meg til å se hvordan kombinasjonen av Detroit: Become Human, PS4 Pro og en 4K-skjerm vil se ut.

Lansering: 2017

Plattform: Playstation 4.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn. (Foto: Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment).

Nok et 2016-spill som ble utsatt, men nå er det ikke lenge igjen til Horizon Zero Dawn! Killzone-utvikler Guerrilla Games er kjent for å virkelig utnytte det Playstation-konsollene opp gjennom årene har vært gode for. Både Killzone 1, 2 og 3 er blant de peneste spillene i sine respektive konsollgenerasjoner, og med Horizon Zero Dawn fortsetter de trenden.

Spillet tar oss med til en postapokalyptisk verden der mekaniske dinosaurer og andre robotbeist vandrer slettene, og det ser aldeles nydelig ut. Når spillet har blitt vist frem på E3-messene de siste to åra har det kjørt på PS4, og Guerrilla bedyrer at det vil se enda bedre ut på PS4 Pro.

Horizon Zero Dawn er et actionrollespill der du spiller Aloy, en jeger og bueskytter som ser ut til å ha ganske så bra med bein i nesa. For å overleve må du ta knekken på dine fiender, og du skal visst ha en rekke forskjellige måter å gjøre dette på.

Ved første øyekast minner selve gameplayet meg litt om Tomb Raider, bare med større monstre.

Lansering: 28. februar

Plattform: Playstation 4.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2. (Foto: Rockstar Games).

Nå er det snart syv år siden Red Dead Redemption satte standarden for hva westernspill kunne være, og er fortsatt ansett som et av de beste spillene i spillhistorien.

Noe av det beste med Read Dead Redemption er hvordan utvikler Rockstar Games lar deg bestemme hvordan du selv ønsker å spille spillet. Du har en enorm frihet til å gjøre spillet og rollefiguren John Marston til din.

Hvem som skal i sadelen når den lenge etterlengtede oppfølgeren lanseres til høsten vites ikke, Rockstar holder kortene veldig tett til brystet. Men Internett har selvfølgelig kastet seg ut i oppgaven med å finne ut av hvilke rollefigurer fra originalen mennene på bildene og traileren som er sluppet kan være.

Lansering: Høsten 2017

Plattform: Playstation 4, Xbox One.

Ghost Recon: Wildlands

Ghost Recon: Wildlands. (Foto: Ubisoft).

Det tiende spillet i Tom Clancy’s Ghost Recon-franchisen er det første spillet i serien som har en åpen verden. Og ikke nok med det – skal vi tro Ubisoft er dette også den største åpne spillverdenen de har laget noensinne.

Denne gangen går turen til Bolivia og krigen mot narkokartellet Santa Blanca, og siden spillet foregår i vår egen tid, er utstyret og våpnene du har til rådighet mer realistiske enn i flere av de andre spillene i serien.

Traileren som kom under E3-messa i 2015 får det virkelig til å krible i magen, og undertegnede har allerede begynt å telle dagene til lanseringen i mars.

Lansering: 27. mars

Plattform: Microsoft Windows, Playstation 4, Xbox One.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. (Foto: Activision).

Punggrevlingen (ja, det er et dyr) Crash Bandicoot var en av de store Playstation-heltene på 90-tallet. Jeg elsket de fargesprakende 3D-plattformspillene til Naughty Dog, med det smågale, merkelige dyret som måtte hindre Doctor Cortex fra verdensherredømme.

Siden 1996 har det kommet 18 spill i serien, men de tre første kom eksklusivt til Playstation, og det er disse tre, Crash Bandicoot, Cortex Strikes Back og Warped, som nå har fått seg en overhaling.

Vicarious Visions har pusset opp spillene for Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, som kommer i år. Jeg gleder meg noe helt vanvittig til å kose meg med disse plattforspillperlene igjen.

Lansering: 2017

Plattform: Playstation 4.

Mass Effect: Andromeda

Mass Effect: Andromeda. (Foto: Electronic Arts).

Commander Shepards fortelling i Mass Effect-trilogien er over, men det betyr vel ikke at Mass Effect er over?! Det store universet har flere andre historier å fortelle, og historien i Mass Effect: Andromeda starter 600 år etter det siste eventyret tok slutt.

Det ser ut til at spillet skal handle om å finne et nytt hjem for menneskeheten, og du må legge ut på reise til en galakse langt, langt borte for å finne det. Andromeda skal visstnok være navnet på galaksen handlingen utspiller seg i, og jeg er vanvittig spent på hva Bioware har planlagt for oss denne gangen.

Mass Effect var en fantastisk romopera, når serien nå er tilbake forventer jeg meg en episk historie, enorme områder å oppdage, heftig action og ikke minst gode utfordringer. Selvfølgelig akkompagnert av interessant karakterutvikling og spennende dialogvalg!

Lansering: Våren 2017

Plattform: Microsoft Windows, Playstation 4, Xbox One.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild. (Foto: Nintendo).

Nå blir det tredje året på rad vi gleder oss til det nye The Legend of Zelda-spillet, men denne gangen, denne gangen er det bankers. The Legend of Zelda: Breath of the Wild kommer i 2017.

Da Nintendo avduket spillet under E3-messa i 2014, annonserte de at dette blir et Zelda-spill med en åpen verden uten grenser, med muligheten til å reise til alle områder fra alle kanter. Ser du det, kan du reise dit, og dermed blir dette en helt spesiell Zelda-opplevelse.

Det nye spillet utfordrer selve grunnfilosofien i hvordan spillene i serien har vært bygd opp. Nå er det ikke lenger en lineær spillopplevelse, der du blir møtt med puslespillutfordringer før du kommer videre. Det blir veldig spennende å se hvordan Nintendo har løst dette.

Till tross for mange utsettelser og en ny konsoll på trappene, lovet Nintendo og Shigeru Miyamoto at spillet skulle komme til Wii U. Og når spillet lanseres i 2017 får du kjøpt det til Wii U, men det kommer også til Nintendos nye konsoll Switch.

Noen dato for lanseringen er ikke satt enda, men Switch skal komme i mars, og da er nok The Legend of Zelda: Breath of the Wild like rundt hjørnet også. ENDELIG!!

Lansering: 2017

Plattform: Wii U, Nintendo Switch.

Hvilke spill er glemt, mener du? Sett opp din egen toppliste i kommentarfeltet!