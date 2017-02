Det er duket for den 89. Oscar-utdelingen. Academy of Motion Picture Arts and Sciences skal hedre sine egne under filmbransjens store festkveld i Dolby Theatre i Hollywood, natt til mandag.

Priser skal deles ut til de beste filmene, skuespillerne og filmarbeiderne – vi i Filmpolitiet skal selvsagt holde deg oppdatert på hvem som vinner hva natten gjennom.

Her i Norge er det ingen som har kjøpt rettighetene til Oscar-showet, som i år ledes av Jimmy Kimmel, men har du dansk TV2, kan du se showet der.

Kalaset starter med stjerner på den røde løperen klokka 23:55, mens selve prisutdelingen begynner 02:30.

Saken oppdateres fortløpende med vinnerne i løpet av natten.

Og de nominerte er:

Beste film

Moonlight

La La Land

Lion

Manchester By the Sea

Fences

Arrival

Hell or High Water

Hidden Figures

Hacksaw Ridge

Beste regissør

Damien Chazelle, La La Land

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester By the Sea

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Beste kvinnelige hovedrolle

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Beste mannlige hovedrolle

Casey Affleck, Manchester By the Sea

Denzel Washington, Fences

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Ryan Gosling, La La Land

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Beste kvinnelige birolle

Viola Davis, Fences

Octavia Spencer, Hidden Figures

Nicole Kidman, Lion

Naomie Harris, Moonlight

Michelle Williams, Manchester By the Sea

Beste mannlige birolle

Dev Patel, Lion

Jeff Bridges, Hell or High Water

Mahershala Ali, Moonlight

Michael Shannon, Nocturnal Animals

Lucas Hedges, Manchester By the Sea

Beste originalmanus

Kenneth Lonergan, Manchester By the Sea

Damien Chazelle, La La Land

Taylor Sheridan, Hell or High Water

Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou, The Lobster

Mike Mills, 20th century Women

Beste tilrettelagte manus (Adapted screenplay)

August Wilson, Fences

Barry Jenkins, Moonlight

Luke Davies, Lion

Allison Schroeder,Theodore Melfi, Hidden Figures

Eric Heisserer, Arrival

Beste fremmedspråklige film

Under sanden – Danmark, Martin Zandvliet

Min pappa Toni Erdmann – Tyskland, Maren Ade

The Salesman – Iran, Asghar Farhadi

En mann ved navn Ove – Sverige, Hannes Holm

Tanna – Australia, Bentley Dean, Martin Butler

Beste animasjonsfilm

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Beste dokumentar

Fire At Sea

I am Not Your Negro

Life Animated

OJ: Made in America

13th

Beste foto

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

Beste filmredigering

Joi McMillon, Nat Sanders, Moonlight

John Gilbert, Hacksaw Ridge

Joe Walker, Arrival

Jake Roberts, Hell or High Water

Tom Cross, La La land

Beste produksjonsdesign

Arrival

Fabeldyr og hvor de er å finne

Hail, Caesar!

La La Land

Passengers

Beste kostymedesign

Allied

Fabeldyr og hvor de er å finne

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Beste originalmusikk

Nicholas Britell, Moonlight

Justin Hurwitz, La La Land

Dustin O’Halloran, Hauschka, Lion

Mica Levi, Jackie

Thomas Newman, Passengers

Beste originalsang

«Can’t Stop the Feeling», Trolls

«City of Stars», La La Land

«Audition (The Fools Who Dream)», La La Land

«How Far I’ll Go», Moana

«The Empty Chair», Jim, The James Foley Story

Beste visuelle effekter

Rogue One: A Star Wars Story

Jungelboken

Doctor Strange

Kubo and the Two Strings

Deepwater Horizon

Beste makeup og hår

En mann ved navn Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Beste lydmiks

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One

13 Hours

Beste lydredigering

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Beste kortfilm

Ennemis Interieurs

La femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Beste animerte kortfilm

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Beste kortdokumentar

Extremis

4.1 Miles

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets