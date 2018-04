*SPOILERADVARSEL – ANMELDELSEN AVSLØRER DELER AV HANDLINGEN I SESONG 1*

Tempoet er skrudd opp, skuddene sitter løst og blodet flyter i starten av Westworlds andre sesong.

De dramatiske begivenhetene som rundet av den glimrende førstesesongen dirrer i luften når vi vender tilbake til den nå radikalt endrede fornøyelsesparken, og serieskaperne Lisa Joy og Jonathan Nolan bruker det rådende kaoset til å utvide horisontene og stokke om på både allianser og tidslinjer når de sender oss ut på et nytt eventyr.

Første sesong brukte mye tid på å møysommelig utforske hvordan de bioteknologiske androidene som gestaltet parkens innbyggere fungerte, og hvordan de kunne oppnå selvbevissthet. I sesong 2 fokuserer serien på hva frihet kan gjøre med en robot, og hvordan ulike erfaringer og programmeringer kan være med å forme forskjellige personligheter og moralske veivalg for de vertene som kommer seg løs fra menneskenes kontroll.

Det gjør at Westworld på ingen måte mister sin filosofiske appell og kreative grubleglede. I tillegg, nå som fornøyelsesparkens sikkerhetsnett er fjernet for alle involverte, krydres serien med flere hevnmotiver som spenner opp nye konfliktlinjer og gir et ekstra actiondriv til den allerede fascinerende handlingen.

*Herfra og vil det komme enkelt avsløringer fra handlingen i sesong 2*

ANMELDELSE: Westworld S01 – Hatten av for HBO

Den visuelle prakten fortsetter å imponere i Westworld sesong 2. (Foto: HBO)

Kaos og krig

Michael Crichtons originalmateriale for filmen Westworld (1973), og for så vidt også hans roman Jurassic Park (1990), handlet om hvordan menneskers ambisiøse tukling med vitenskapen for egen forlystelses skyld, kollapset på spektakulært og livsfarlig vis.

I Westworld-serien ble den kollapsen holdt på kledelig avstand i første sesong, men med god hjelp fra parkens skaper Dr. Ford (Anthony Hopkins) er nå alt lagt til rette for å se hva som skjer når barnesikringen er slått av. Dette er roboter som har rikelig med grunner til å være fly forbannet på både sine skapere og parkens gjester. Og samtidig som de må ta stilling til sin nye frihet, må menneskene avfinne seg med sin nye og veldig utsatte rolle – både ute i parken og bak kulissene.

Gjennom en utstrakt bruk av ulike tidslinjer får vi rikelig med bakgrunnsinformasjon om både hvordan parken ble til og hva Dolores og de andre vertene har vært med på opp gjennom deres meget varierte liv. Og Westworld er raus med informasjon som fyller mange av hullene vi satt igjen med etter sesong 1.

Denne rausheten er uvant kost fra Nolan og Joy, og selv om fanhjertet mitt gleder seg over alle opplysningene, så kjennes de hoppende fortellergrepene litt slitsomme til tider. Det blir etter hvert mange ulike tråder som spilles ut i flere tidslinjer, og i et par episoder klippes det vel kjapt og tydelig mellom ulike tider, minner og rollefigurer for å hamre inn noen sammenhenger som kunne fått vokse seg fram på litt mer naturlig vis.

Men det går aldri lang tid før serien finner igjen roen og pokerfjeset, og storparten av overgangen mellom de ulike historielagene er utført med finesse og kløkt. Og mer informasjon betyr ikke nødvendigvis større klarhet. Under overflaten av kaos og krig skjuler det nye store plotthemmeligheter og vi aner flere lag av Westworlds mystiske mytologi.

PODKAST: Hør våre fanteorier til Westworlds sesong 2 her

Maeve (Thandie Newton) har en av de sentrale rollene i starten av sesong 2. (Foto: HBO Nordic)

Revolusjon og evolusjon

I tillegg til den revolusjonen som skjer i det robotene starter sitt opprør mot sine skapere og undertrykkere, er det fascinerende å se på hvordan de ulike robotene utvikler seg etter hvert som de får friheten til å velge.

Nivåene av selvbevissthet og løsrivelse fra programmeringen er svært varierende blant androidene, men de to som har kommet lengst på hvert sitt vis, er Mave (Thandie Newton) og Dolores (Evan Rachel Wood).

De har begge funnet seg selv gjennom voldsomme traumer skapt av menneskene som styrer parken, men disse dype sårene har sendt dem ut på veldig forskjellige veier.

Her skal jeg ikke avsløre mer om hvor veiene deres går, men de har begge vendepunkt med stor «wow»-effekt på sin sti.

Thandie Newton og Evan Rachel Wood er også kruttgode i sine respektive hovedroller. Newtons karisma og evne til å treffe store følelser med små ansiktsbevegelser gjør Maeve til en umiddelbar helt i denne verden. Og måten Wood klarer å skifte uanstrengt mellom Dolores sine ulike personligheter, i tillegg meisle ut hennes egne nye stemme, bør være nok til å gi henne meget gode sjanser når Emmy-prisene skal deles ut til høsten.

Det er noen store skuespillersko som står tomme i sesong 2, og det er ikke til å komme unna at det er et savn. Men Ed Harris er fremdeles et av seriens absolutte høydepunkt og hans sorte hatt blir sentral for filmens moralske perspektiver utover i sesong 2.

Av nye ansikt gjør både Peter Mullan og Fares Fares seg bemerket. Mullan er farlig god og dominerende i sin rolle som James Delos, den mektige lederen som har eierkontroll over parken. Fares starter mer anonymt som en av de sentrale teknikerne, men han etableres på en måte som legger opp til at vi nok kommer til å få se mer og mer av han utover i historien.

Ingrid Bolsø Berdal fortsetter på den voldsglade versjonen av Armistice som vi møtte på tampen av forrige sesong. En personlighet som veksler mellom farlig og lett humoristisk, og som Berdal levendegjør med særpreget på utmerket vis.

ANMELDELSE: Atlanta S02 – Fortsetter å være en av mine favorittserier

Svenske Fares Fares dukker opp som Delos-ansatt i sesong 2 av Westworld. (Foto: HBO Nordic)

En fanteorifavoritt

Sammen med Game of Thrones og Star Wars har Westworld blitt en av de største lekeplassene for fanteorier.

Det enorme universet, den spennende mytologien, de ulike tidslinjene og de mange hemmelighetene er svært fruktbar jord for fans som finner glede i å investere tankevirksomhet på hva som kommer til å skje og hvordan ting henger sammen.

Og sesong 2 demper ikke den gleden. Serieskaperne har selv sagt de er meget bevisst fascinasjonen fra teoriglade fans. Og enten du lurer på hva som har skjedd med Ford, om det finnes flere parker eller det er de tematiske linjene rundt kontroll og frihet du er opptatt av. Her serveres du rikelig med hint, replikker og handlinger du kan sette teoritenna i.

En av de store gåtene for sesong 2 er hvilke motiver Delos egentlig har for å legge så mye ressurser i forskningen på kunstig intelligens og roboter. Her legges det opp til et plott som strekker seg både bakover og framover i tid, og som så definitivt vil gi ny næring til noen av de største fanteoriene som sirkler rundt serien.

ANMELDELSE: Legion S02 – Fortsetter å eksperimentere med superheltsjangeren

Men du trenger så absolutt ikke å investere tid i all fankulturen for å nyte Westworld som en avansert og lekker serieperle.

Ramin Djavadi fortsetter å komponere utsøkte musikkstykker som sammen med den visuelle prakten og detaljrikdommen i alt fra kulisser til referanser gjør dette til en mektig serieopplevelse rik på smakfull egenart. På sitt beste er Westworld en fremragende «science fiction»-thriller. Elegant i alle ledd, rik på undertekst og veldig smart fortalt.

Jeg må innrømme at jeg er litt bekymret for at noen av handlingstrådene står i fare for å skli ut i starten av sesong 2. Jeg er generelt skeptisk til serier som bryter opp kjernegalleriet sitt og sender de ut på egne eventyr. Men Nolan og Joy viste seg tilliten verdig i sesong 1, og jeg har tro på at andre halvdel av sesong 2 vil ta oss til nye og vidunderlige steder.

Westworld sesong 2 har premiere på HBO Nordic 23. april med ukentlige episoder.

*Hvis du vil følge Westworld sammen med oss i Filmpolitiet er det bare å sjekke ut vår Westworld-podkast hvor vi diskuterer serien underveis, svarer på innsendte spørsmål og tar for oss fanteoriene. Første episode er allerede ute.*