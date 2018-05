Filmfestivalen i Cannes (NRK): Stanley Kubricks banebrytende science fiction-film 2001 – en romodyssé fyller 50 år, et jubileum som filmfestivalen i Cannes markerer med en spesialvisning av en splitter ny 70 mm-kopi.

En av drivkreftene bak er den britiske regissøren Christopher Nolan (47), mannen bak filmer som Interstellar, Inception, The Dark Knight-trilogien og Dunkirk.

Han sammenlignes ofte med Kubrick, en regissør han har beundret fra ung alder, og Nolan utdypet sitt forhold til akkurat denne filmen i en masterclass i Cannes.

Stanley Kubrick brukte banebrytende spesialeffekter i “2001 -en romodyssé”. (Foto: Warner Bros)

En utrolig opplevelse

– Den første gangen jeg så 2001 var jeg sju år. Den ble relansert ett år etter at George Lucas gjorde suksess med Star Wars. Faren min tok meg med til Leicester Square og den største kinoen i London som hadde 70 mm-visninger. Jeg hadde en utrolig opplevelse som jeg har båret med meg siden. Lerretet åpnet seg og jeg ble tatt med på denne eventyrlige reisen.

– Det som gjør at jeg ennå husker det, er en følelse av film kan være hva som helst og gjøre hva som helst. Det Kubrick gjorde i 1968 var å ignorere at det skulle finnes en oppskrift for hvordan man skulle fortelle en historie. Hvis det fantes en, kastet han den ut av vinduet og fortsatte på sin egen måte. Enhver filmskaper som ble inspirert av det, som mange har blitt, bærer med seg ideen om at film kan være alt, bryte grenser der man kan, og ikke la seg binde av teoretiske regler.

– Det er veldig spennende for meg å gi en ny generasjon kinogjengere den samme opplevelsen som jeg hadde, nemlig å beundre Stanley Kubricks mesterverk på 70 mm film, sier Nolan.

På plass i Cannes: produsent Jan Harlan, regissør Christopher Nolan, skuespiller Keir Dullea og Katharina Kubrick. (Foto: AFP PHOTO / Anne-Christine POUJOULAT)

Handler mest om følelsen du får

70 mm er et format med mye større overflate i hver filmrute enn 35 mm, som var det vanligste da film fremdeles ble vist fra filmruller på kino. Dette gir et mye klarere og mer detaljert bildet enn på vanlig film.

Det har eksistert ulike formater helt fra slutten av 1800-tallet, men 70 mm ble mest brukt av Hollywood på 1950- og 1960-tallet i storslagne filmer som South Pacific, Lawrence of Arabia, My Fair Lady og The Sound of Music.

I nyere tid har Quentin Tarantino brukt formatet i The Hateful Eight, mens Christopher Nolan har filmet deler av The Dark Knight-trilogien, Inception og Interstellar i 70 mm. I hans siste film, Dunkirk, er nesten alt skutt i dette formatet.

– Med analoge farger har du ubegrenset med fargenyanser, mens digitale farger har begrensninger. Du har høyere oppløsning, så du får flere detaljer. Men det handler mest om følelsen du får. Det analoge bildet er den beste analogien for hvordan øyet ser som vi har oppfunnet, sier Nolan.

– For mitt bruk er dette det mest oppslukende og emosjonelle verktøyet for å trekke publikum inn i en historie, spesielt når du kan gjennomføre den analoge presentasjonen hele veien frem til kinoen.

Keir Dullea spiller hovedrollen som astronauten Dave Bowman i “2001 -en romodyssé”. (Foto: Warner Bros)

Bildene var fantastiske

I fjor overførte han sju av sine filmer til det nye høyoppløste Blu-ray-formatet 4K UHD. Det var under denne prosessen at ideen oppsto om å lage en ny 70 mm-versjon av Stanley Kubricks gamle film.

– Ned Price fra Warner Bros sa at han hadde to ruller av 2001 på 70 mm og spurte om vi ville ta en titt. Vi spilte av filmrullene uten lyd og bildene var fantastiske. Vi begynte å snakke om 50-årsjubileet, og fikk ideen om å lage en ny 70 mm-kopi som kunne gi publikum en følelse av hvordan filmen ble presentert i 1968. Det er det vi har gjort.

– Warner i USA sikret seg de fleste 70 mm-projektorene som fremdeles var i bruk for Dunkirk, så vi hadde maskinene, vi hadde en måte å lage filmrullene på, og det er fantastisk å komme til Cannes for å vise resultatet til publikum, sier Nolan.

Fullsatt sal i Cannes da regissør Christopher Nolan holdt masterclass lørdag 11. mai. (Foto: Birger Vestmo/NRK)

Vises urestaurert

Når gamle filmer blir relansert på kino eller Blu-ray, blir de gjerne restaurert for å få bildene så rene og pene som mulig. Christopher Nolan og hans team har tenkt annerledes i arbeidet med den nye 70 mm-kopien av 2001, som de brukte fire måneder på å fullføre.

– Grunnen til at jeg kaller denne versjonen “urestaurert” er at filmrestaurering de siste 20 åra har handlet om digitalisering. Man fjerner striper og flekker, men problemet er at man mister store mengder informasjon. Du forandrer på en måte mediet når du gjør det.

– Vi så på det originale negativet for å finne ut hva vi kunne gjøre, og det så fantastisk ut. Vi brukte de originale lab-notatene og gjenskapte den fotokjemiske prosessen slik den ville blitt gjort i 1968. Det samme gjelder lydsporet, der vi gikk tilbake til 6-spors-lyden med fem kanaler bak lerretet og mono surround. Filmrullene er nøyaktig slik de ville ha vært den gang da.

– Digitale verktøy er nyttige for filmrestaurering, men vi ville få frem at det er et annet medium. Filmer som blir skutt på film burde presenteres analogt så langt det lar seg gjøre, sier Nolan.

Det meste av Christopher Nolans forrige film, “Dunkirk”, ble filmet i 70 mm. (Foto: SF Norge)

Ikke lenger en krig

Digital film har dominert på bekostning av analog film etter at filmindustrien ble gradvis digitalisert fra starten av 2000-tallet. Christopher Nolan har i løpet av de siste åra stått frem som en forkjemper for det analoge filmmediet, og nå tror han at resten av bransjen er i ferd med å forstå hva han snakker om.

– Det omtales ikke lenger som en krig mellom film og digital. Det er heldigvis en stadig større aksept for at de er to forskjellige medier. Filmskapere som vil filme digitalt har rett til det, men filmskapere som vil bruke film, burde også ha den samme retten. Vi må beholde infrastrukturen og forsikre oss om at det skjer.

– Vi må bekjempe ideen om at en digitalisert versjon bytter ut en fotokjemisk versjon i arkivet. Det er viktig at vi innser at digitale versjoner er gode for å sikre tilgang, men at det må eksistere en fotokjemisk ryggrad. Film er den eneste stabile lagringsmetoden som finnes, sier Christopher Nolan.

70 mm-versjonen av 2001 – en romodyssé vises i spesialprogrammet Cannes Classics med både Nolan, Stanley Kubricks datter Christiane, hans produsent og svoger Jan Harlan og skuespiller Keir Dullea tilstede. Siden skal den vises på flere 70 mm-kinoer rundt om i verden.

Tiden vil vise om den også kommer til den eneste kinoen i Norge som kan vise film i dette formatet, nemlig Cinemateket i Filmens Hus i Oslo.

