«Mysteriet Herr Link» er et trygt og godt kinovalg for alle som er glad i oppfinnsomme og morsomme animasjonsfilmer med typete typer og en sedvanlig porsjon positiv livsvisdom. Dette kommer fra stop-motion-ekspertene i Studio Laika («Coraline», «ParaNorman» og «Kubo og det magiske instrumentet»). Den visuelle utførelsen i både kulisser og rollefigurer er uttrykksfull og lekker. Og stemmeskuespillet til stjerner som Hugh Jackman, Zach Galifianakis, Emma Thompson og Stephen Fry sørger for et sprell levende lydspor. (Denne anmeldelsen er basert på den engelske originalversjonen.) Denne gjennomgående høye kvaliteten gjør det lett å la seg imponere av detaljer og enkeltscener. Her er det gode ingredienser med oppdagelsesreiser, fantasirik kryptozoologi og hjertevarme vennskap. Men selve historien er ikke mer enn på det eventyrjevne. ANMELDELSE: Men in Black: International – For middelmådig til å fenge Sir Lionel Frost (Hugh Jackman) søker både vitenskapelige bevis, ære og berømmelse da han setter ut på jakt etter bigfoot. (Foto: Another World Entertainment) Bigfot på reisefot Den rike og atletiske eventyreren Sir Lionel Frost (Hugh Jackman) er på desperat jakt etter en oppdagelse som vil få han inn i det gode selskap hos Londons kuleste oppdagelsesklubb. Så da et brev inviterer han til USA for å finne bigfoot-bevis, så pakker han kofferten og setter ut på jakt. Men det viser seg at det er bigfoot (Zach Galifianakis) selv som har sendt brevet. Det er nemlig kjedelig å være ensom kjempe i USA, og den pelskledde einstøingen vil derfor ha hjelp av Frost til å finne sine myteomspunne slektninger i Himalaya – Yetiene. Den reisen er selvsagt full av farer. For det første er det ikke lett å reise på tog og båt sammen med en diger pelsdott. Og så finnes det andre oppdagere der ute. Sånne med fæle arr, store pistoler og uhyggelige motiver. Det blir aldri skummelt, og tonen i filmen er lettbent og lun. Den store dramatikken uteblir også, og underholdningen ligger i jevne lag av tradisjonell animert slapstickvold og treffsikre verbale poeng. ANMELDELSE: Aladdin – Fresh Prince i Agrabah Mr. Link er en snill og forsiktig bigfoot som drar på leting etter sine slektninger i Himalaya. (Foto: Another World Entertainment) Et litt annet gir enn konkurrentene Vi må være såpass ærlige og se på «Mysteriet Herr Link» som en film skapt for å kare til seg en god porsjon av familiepublikummet på kino. Dette er ikke en historie eller et visuelt uttrykk som skiller seg vesentlig fra annen mainstream animasjonsfilm. Den har særpreg og rikelig med visuell egenart ja, men i det store og hele er dette en vri på en kjent filmoppskrift. Men den vrien har rom til litt magi. «Mysteriet Herr Link» har et litt annet gir og et mer renskårent uttrykk enn vi er vant til fra de mest sprudlende og hektiske av de animerte referansefestene. Og regissør Chris Butler har en personlig og selvsikker stil, hvor skapninger ikke ser ut som de er snytt ut av reservelageret til Disney, og naturkulissene strekker seg etter en noe malerisk og originalt. Men det kreative har tydelige rammer, og til tross for denne friskheten, så følger «Mysteriet Herr Link» Hollywood-malen når det gjelder både spenningskurver, oppgjør og lettfattelige budskap om å være seg selv og ta vare på venner. Det gjør dette til en film som i stor grad tråkker i de romslige fotsporene til filmer vi har sett før. «Mysteriet Herr Link» byr på en velkjent og koselig tur, med tidvis fantastisk utsikt. Denne anmeldelsen er basert på en versjon med original tale. På kino i Norge vises filmen med norsk tale.

Om FILMEN Mysteriet Herr Link

Slippdato: 14.06.2019

Regi: Chris Butler

Utgiver: Another World Entertainment

Originaltittel: Missing Link

Aldersgrense: 6 år

Sjanger: Animert, Eventyr, Familie, Komedie



