«Stuber» er en actionkomedie med stor K, som kjører to av Hollywoods mest lettlikte menn gjennom “buddy cop”-sjangerens ringer.

Den godlynte muskelbunten Dave Bautista (Drax i «Guardians of the Galaxy ») og komiker Kumail Nanjiani («The Big Sick», «Silicon Valley») serverer en munnrapp og passe gladvoldelig biltur gjennom LAs nabolag.

Plottet er plankekjøring, og produktplasseringen er påtagelig. Men når kjemien sitter, så fungerer formelen.

Det skorter en del på profesjonaliteten når Vic (Dave Bautista)og Stu (Kumail Nanjiani) skal prøve å redde dagen. (Foto: Twentieth Century Fox Norway)

Blind voldsutøver med sjåfør

Den hardtslående politimannen Vic (Dave Bautista) er på en altoppslukende jakt etter den onde narkotikaskurken og politimorderen Teijo (Iko Uwais).

Men da tipset som kan løse saken endelig kommer, har Vic akkurat fått laseroperert øynene og er bortimot blind for resten av døgnet. Derfor praier han den småveike Uber-sjåføren Stu (Kumail Nanjiani) – for transport, personlig assistanse og litt for mange Uber-vitser.

Begge hovedpersonene har bakgrunnshistorier med store relasjonsproblemer, og filmens manus høster deres konflikter og svakheter til en jevn strøm av kjeklende komikk.

Blind voldsutøvelse er selvsagt også et vesentlig humorpoeng i filmens actionscener. Selv om filmen ikke direkte imponerer med spesialeffekter og kampkoreografi, så serveres vi en god porsjon latterlig slåssing.

Dave Bautistas Vic er hard mot de harde. (Foto: Twentieth Century Fox Norway)

Bautista og Nanjiani er et artig “buddy cop”-par

«Stuber» er en film som bader skamløst i buddy cop-komediens klassiske ingredienser.

Det dundres løs på kontrasten mellom to veldig ulike typer, det blir helteslagsmål, det reddes liv og to håpløse underdogutgangspunkt får sine vendepunkt.

Vekten av suksesser som «48 timer», «Bad Boys», «Rush Hour» og «Dødelig Våpen» er anselig i dette landskapet, og det er lett å lene seg på gamle vitser og slitt situasjonskomikk. Heldigvis har regissør Michael Dowse to sterke kort i framsetet som klarer å styre unna de verste klisjeene.

Dave Bautista viderefører sin underspilte og kledelig sårbare hardhausstil som fungerer så utrolig godt i hans rolle som Drax the Destroyer.

Sammen med den nerdete og uredde humoren til Kumail Nanjiani får denne duoen til å kombinere det markedstilpassede med innslag av en mer dristig og treffsikker vitsing.

Et solfylt soundtrack, et kjapt tempo og flere klassisk stemningsfulle kamerakjøringer over Los Angeles gjør det lett å flyte med på denne 90 minutter lange bilturen.

Elbilturen for å være mer presis. Og ja, dette er selvfølgelig en sånn komedie som vitser om den slags.