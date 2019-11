For første gang siden «Friends» er Jennifer Aniston tilbake med en hovedrolle i TV-ruta, og hun er bedre enn noensinne. «The Morning Show», på den nye strømmetjenesten Apple TV+, er en deilig dose drama, intriger og glitrende skuespillere. Med en lang finger rettet mot dem som nekter å ta konsekvensene av #MeToo inn over seg, fremstår Aniston som sterkere enn hun noen gang har vært i en svært kledelig hovedrolle. Serien blir tidvis litt unyansert i sin fremstilling av noen av rollefigurene, men alt i alt er dette knakende god underholdning fra Apple TV+. Serieanmeldelse: «His Dark Materials» – Filmatisert med stor kjærlighet. Jennifer Aniston spiller Alex Levy i The Morning Show. (Foto: Apple). #MeToo til frokosten Alex Levy (Jennifer Aniston) og Mitch Kessler (Steve Carell) er verter for det mest populære morgenshowet i USA. Elsket av alle, er de selve ansiktet for amerikanske morgenprogrammer. Når Mitch blir anklaget for å ha misbrukt stillingen sin til å ha sex med kollegaer, får imidlertid pipa en annen lyd. Etter 15 år i programlederstolen får Mitch sparken. En dag gjester nyhetsreporteren Bradley Jackson (Reese Witherspoon) programmet som nå ledes av Alex alene. Hun blir oppdaget av Cory Ellison (Billy Crudup), den nye og mer fremtidsretta sjefen for nyhetsavdelingen. Snart må den smarte og rappkjefta Bradley ta stilling til om hun ønsker å kaste seg ut i rampelyset, mens Alex må kjempe for å beholde det. Reese Witherspoon er det nye talentet i The Morning Show. (Foto: Apple). Strålende skuespillere «The Morning Show» kan skilte med et ensemble av strålende skuespillere. Her er det ingen svake ledd i rekka, men derimot flere som imponerer. Witherspoon passer perfekt som idealisten Bradley, som har slitt med å holde fast jobb fordi det fort kan gå ei kule varmt når hun virkelig brenner for noe. Carell er bildet på den misforståtte mannen, som synes det er så vanskelig å vite hvordan man skal oppføre seg etter #MeToo. Er det ikke lov å gi en klem heller, nå eller? Serien er noe unyansert i sin fremstilling av menn, og det er svært tydelig at vi ikke skal ha sympati for Mitch her. Men Carell selv er troverdig som den bitre, forsmådde og ganske så patetiske mannen, som ikke har lyst til å se på seg selv som en «bad guy». Steve Carell spiller en bitter og patetisk Mitch i The Morning Show. (Foto: Apple). En fryd å se på Men «The Morning Show» er Jennifer Anistons show. Hun eier hvert sekund hun er på skjermen og spiller Alex med både sårbarhet og styrke. Alex brenner inne med en god dose velberettiget raseri i forbindelse med den skjeve maktbalansen mellom kjønnene på arbeidsplassen. Og det forundrer meg ikke om Aniston, som kvinne i en mannsdominert bransje, har egne erfaringer å hente inspirasjon fra her. Hun får det i hvert fall til å se personlig ut i TV-ruta, og når gnisten antennes er Aniston rett og slett en ren maktdemonstrasjon som er en fryd å se på. Jennifer Aniston er rett og slett helt fantastisk i The Morning Show. (Foto: Apple). Aldri kjedelig Hvis du synes tematikken høres tung ut, frykt ikke. «The Morning Show» er akkurat så glatt som TV-programmene den er basert på. Her går det aldri treigt, og det blir aldri kjedelig. I de tre innledende episodene denne anmeldelsen er basert på, er det Mitch sitt fall og den påfølgende redningsaksjonen som er i fokus. Jeg er spent på hvilken form resten av sesongen får nå som plottet er mer satt. Jeg forventer meg uansett flere intriger, mer deilig drama fra kulissene, mer glitrende skuespill – og mer Jennifer Aniston. Apple TV+ er Apples nye strømmetjeneste som du ser i TV-appen på enten iPhone, iPad, iPod touch, Mac og Apple TV.

Om SERIEN The Morning Show

Slippdato: 01.11.2019

Sesong: 1

Utgiver: Apple TV+

Serieskaper: Jay Carson, Kerry Ehrin

Sjanger: Drama



