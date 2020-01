Den amerikanske regissøren Robert Eggers imponerte stort med spillefilmdebuten «The Vvitch: A New-England Folktale» i 2015. Hans andre film bekrefter at han er i besittelse av et eksepsjonelt talent.

«The Lighthouse» er nemlig et skrekkfylt drama fra havgapet, med en hypnotiserende historie og Willem Dafoe og Robert Pattinson i fantastiske roller. Skillet mellom drøm og virkelighet viskes ut, og vi føres gradvis inn i galskapen som vekkes av full isolasjon, nådeløse naturkrefter og et betydelig inntak av alkohol.

Fotograf Jarin Blaschkes Oscar-nominasjon er fullt fortjent, men denne filmen er så sterk, original og kompromissløs at den burde fått flere nominasjoner enn den ene. «The Lighthouse» er bekmørk og dyvåt, full av symboler og metaforer, og flommer over av kreativitet og ambisjoner. Snakker vi allerede her om en av årets aller beste filmer?

Ephraim (Robert Pattinson) og Thomas (Willem Dafoe) opplever nådeløse naturkrefter i «The Lighthouse». (Foto: United International Pictures)

Mister taket på virkeligheten

To menn går i land på en liten øy med et fyrtårn utenfor kysten av New England en gang i 1890-årene. De skal være der i fire uker, fullstendig avskåret fra omverden, og ha ansvaret for drift og vedlikehold av den kraftige fyrlykten, den dampdrevne tåkeluren og den øvrige bygningsmassen.

Rangordningen etableres raskt, der fyrvokteren Thomas Wake (Willem Dafoe) nekter assistenten Ephraim Winslow (Robert Pattinson) adgang til selve fyrlykten, og setter ham til all drittjobbingen på øya.

Gradvis mister de taket på virkeligheten, mystiske ting begynner å skje og temperaturen mellom de to karene øker i takt med inntaket av sprit, samtidig som et brutalt uvær er på vei.

«The Lighthouse» er alt annet enn en konvensjonell film. Dette er en mørk og intens reise inn i vanviddet, formidlet med berusende intensitet av Dafoe og Pattinson, som fremstår som innlevde sjøulker med språk, fakter og uttrykk fra en annen tid.

Fyrtårnet på den ugjestmilde øya er som en figur i seg selv med sine skakke vinkler, vaklevorne fundamenter og spartanske inventar.

Dette er den effektive settingen for en historie som gradvis gir bisarre tegn til at virkelighetsoppfatningen er på vikende front, og man kan ikke være helt sikker på hvem av dem som mister grepet, eller om det faktisk er begge. Dette er fabelaktig fortalt av Robert Eggers, som også har skrevet manuset sammen med broren Max.

Robert Pattinson gjør kanskje sin beste rolle til nå i «The Lighthouse». (Foto: United International Pictures)

Formatet gir en klaustrofobisk følelse

Eggers har igjen brukt fotograf Jarin Blaschke, som på «The VVitch», og hans bilder er av utsøkt kvalitet, filmet i sort-hvitt på 35 mm (Eastman Double-X 5222) i formatet 1.19:1.

Den totale mangelen på farger og den sparsomme lyssettingen gir filmen et klassisk noir-preg, mens det uvanlig smale formatet gir en klaustrofobisk følelse som understreker hvor lite albuerom de to hovedfigurene har på den trange øya.

Robert Eggers’ erfaringer som produksjonsdesigner kan gjenspeiles i hvordan han bruker rom og rekvisitter til å understreke figurenes psykologiske trekk og utfordringer, som for eksempel en lite tiltrekkende brønn, en illevarslende dampmaskin og en fyrlykt med et nesten fryktinngytende skinn.

Produksjonsdesigneren i denne filmen er imidlertid Craig Lathrop, som er en av flere nøkkelpersoner som også jobbet på Eggers’ forrige film. En annen viktig brikke er Mark Korven, som har komponert dypt skummel filmmusikk som kryper nedover ryggen din.

Williem Dafoe er perfekt som gammel sjøulk i «The Lighthouse». (Foto: United International Pictures)

«The Lighthouse» bæres av Willem Dafoe og Robert Pattinsons ekstremt imponerende prestasjoner i hovedrollene. Jeg kan knapt huske å ha sett noen av dem bedre.

Forholdet mellom fyrvokteren og assistenten er preget av gryende motsetninger, men samtidig gjensidig avhengighet. De har bare hverandre, omgitt av sultne måker, sinte værguder og lokkende skapninger fra dypet.

«The Lighthouse» er en dypt imponerende film med stilsikker regi, skuespill av ypperste slag og et ekstremt gjennomført uttrykk som skaper en tjukk atmosfære av frykt og galskap. Dialogen refererer selv til Herman Melvilles klassiske roman «Moby Dick», men man kan også ane inspirasjoner fra gresk mytologi og tidligere århundrers skrekkhistorier.

Nå er Robert Eggers i gang med forberedelsene til «The Northman», et hevndrama lagt til Island i vikingtiden, igjen med Willem Dafoe i en av rollene, samt Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Bill Skarsgård, Claes Bang og Anya Taylor-Joy fra «The VVitch». Den kan simpelthen ikke komme raskt nok.