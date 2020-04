– Vil vise mitt sanne jeg

– Jeg har vært i offentligheten i veldig mange år, og har sett så mange misoppfatninger og latterlige, falske historier om meg. På ett tidspunkt ønsker man bare å vise sitt sanne jeg. Lik meg eller ikke, men se i det minste på meg med en viss autentisitet og sannhet om hvem jeg er og alltid har vært, sier Hillary Clinton til NRK på filmfestivalen i Berlin.

Nå kan du se et tverrsnitt av hennes liv og karriere i «Hillary», en dokumentarserie i fire episoder på NRK TV. Her forteller Clinton blant annet om sin politiske oppvåkning, ekteskapet med president Bill Clinton, livet som USAs førstedame og utfordringene hun hadde som utenriksminister. Vi får også følge henne gjennom valgkampen mot Donald Trump for fire år siden.

– Jeg har egentlig alltid vært den samme, og jeg synes det kommer godt frem i dokumentaren, fra mine college-år og hele veien til presidentvalget i 2016. Den forteller hvem jeg er, hva jeg står for og hvorfor jeg har vært motivert til å tjene offentligheten, sier Clinton.

Både Hillary og Bill Clinton forteller åpenhjertig om hvordan ekteskapet skrantet i 1999, da presidenten ble stilt for riksrett. (Foto: Win McNamee/REUTERS)

Snakker åpenhjertig om sine feilgrep

I serien innrømmer hun selv at hun kanskje ikke har den mest sprudlende TV-personligheten, og at hun egentlig er privat og tilbaketrukket av natur. Likevel snakker hun åpent om flere svært personlige temaer, blant annet hvordan ekteskapet med president Bill Clinton vaklet i 1998, da han ble stilt for riksrett for å ha løyet til det amerikanske folk om sitt utroskap.

Ektemannen er også med, og begge snakker åpenhjertig om sine feilgrep. Skildringen av deres suksesser og fiaskoer er samtidig også historien om det moderne USA, gjennom kapitalisme, krigføring, kvinnekamp, terror, økende motsetninger og en stadig mer polarisert debatt.

– Jeg visste ikke at dokumentaren skulle bli det den ble da vi startet. Da produsentene tok kontakt, var det for å lage en film om valgkampen i 2016. Så leide de inn Nanette (regissør Nanette Burstein, red.anm.) og hun gikk gjennom 2000 timer med opptak i flere måneder, og kom tilbake og sa at det lå en mye større historie der.

– Da tenkte jeg «hvorfor ikke»? Jeg stiller ikke til noe valg. Kanskje er dette en mulighet til å fortelle hvem jeg er, hjelpe folk til å forstå meg og innse hvordan de, etter min mening, har blitt villedet med alle de gale historiene om meg gjennom alle disse årene. Så jeg sa «ok», sier Clinton.



– Som tatt ut av Putins lærebok

Dokumentarserien forteller først og fremst om Hillary Clintons politiske engasjement gjennom 50 år, men lar også publikum være flue på veggen gjennom den harde valgkampen mot Donald Trump i 2016. Vi får se hvordan Clinton og apparatet rundt henne, i likhet med mange andre, ble tatt på senga av Trumps suksessrike kandidatur til verdens mektigste jobb.

Dokumentaren inneholder klipp der vi ser Clinton diskutere Trump i lite flatterende ordelag med sine medarbeidere. Da NRK møtte henne – før koronakrisen nådde USA – var hun klar på sitt syn om hans egenskaper som president.

– Jeg tror at det vi dessverre ser, er en mann som er betatt av autoritært lederskap. Han ville elsket å kunne sende sine motstandere i fengsel, sparke folk vilkårlig, og forlange at du skal gjøre som han sier, uansett på hvilket grunnlag. Det er ingen tvil om hans personlighet, men det som er viktigere, er å se på hva han har gjort. Han har undergravet NATO, EU og klimaavtalen. Han har undergravet Iran-avtalen ved å trekke seg ut og svekket vår rolle i verden. Det er som tatt ut av Putins lærebok.

– Jeg kan ikke si at vi vet alt, for det gjør vi ikke, men han har en-til-en-møter med ham og ringer ham til stadighet. Vi vet ikke hvor ofte han snakker med Putin, og ingenting av det blir rapportert eller referert. Jeg har deltatt på hundrevis av toppmøter med verdensledere, og det tas ALLTID referater, fordi man ønsker ikke at folk skal misforstå hva du sier. Jeg har også vært i møter med Putin.

– Uansett hvordan man ser det eller beskriver det, er dette dessverre en uforutsigbar og farlig tid i vår historie, med disse autoritære lederne som blir oppmuntret av den amerikanske presidenten i stedet for begrenset, sier Hillary Clinton.

Hillary Clinton og regissør Nanette Burstein viste dokumentaren «Hillary» på filmfestivalen i Berlin i februar 2020. (Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch)

Bekymret for demokratiet

Den politiske situasjonen i USA, kombinert med autoritære lederes fremgang i verden, gjør at Hillary Clinton er svært bekymret for demokratiets tilstand.

– Vi er midt i en demokratisk krise. Flere av fordelene har blitt betraktet som ineffektive, det har gjort noen folk frustrerte og apatiske og de vil ikke involvere seg eller engang stemme. Det fører folk til ekstremisme, enten til venstre eller høyre, til nasjonalisme, populisme og alt mellom.

– Jeg tror ikke vi kan komme ut av det med ledere som representerer det ekstreme, men jeg vet ikke hvordan mer gjennomtenkte og konsensussøkende ledere kan fange oppmerksomheten. Politikken blir som alt annet drevet av teknologi, og spesielt sosiale medier. Hva får oppmerksomhet, hva får klikk og hva er algoritmene satt til å prioritere av ekstreme kommentarer, kontroverser og konspirasjonsteorier?

– Vi er i en krise av mistro til demokratiet, med avvisning av institusjoner og lederskap. Hvordan får man tilbake respekten for gjennomtenkte løsninger og kompromisser? Det har jeg ikke svaret på, men jeg vet at hvis vi ikke finner svaret, vil autoritære ledere få bestemme.

– Hvis du ser på konsolideringen av makt i verden, har mange ledere Trump som forbilde, fordi han kommer unna med det. Han er den perfekte TV/sosiale medier/tvitrende lederen. Så i stedet for at folk stopper opp og tenker på hvordan problemene kan løses, så har Trump blitt et forbilde som noen ønsker å kopiere, sier Hillary Clinton.

Hillary Clinton har klare råd til Demokratenes sannsynlige presidentkandidat Joe Biden, her fotografert sammen i 2016. (Foto: AP Photo/Evan Vucci)

– Vi kan og bør vinne

Nå ser det ut til at Joe Biden blir nominert som presidentkandidat på Demokratenes konvensjon i august, etter at alle konkurrenter har trukket seg. Da NRK møtte Clinton i februar, var flere kandidater fremdeles med, og hun hadde klare råd etter sine egne opplevelser ved det forrige presidentvalget i 2016.

– Jeg fikk 3 millioner flere stemmer enn Trump, og det var mange unike aspekter ved 2016. Noen av dem ser vi gjentar seg, som den russiske innblandingen, som skjer. Jeg har fortalt alle kandidatene, og sagt det også offentlig, at vi er nødt til å motstå utenlandsk innblanding, propaganda på sosiale medier, tyveri av informasjon som igjen brukes som et politisk våpen og undertrykkelse av velgere.

– Det republikanske partiet ønsker å begrense antall velgere som ikke stemmer på dem. Så valget blir utfordrende uansett hvem som blir Demokratenes kandidat. Jeg mener vi kan og bør vinne, og jeg vil bidra med alt jeg kan gjøre for at det skal skje, sier Hillary Clinton.

Hillary Clinton og datteren Chelsea snakker om sine positive og negative erfaringer i dokumentaren «Hillary». (Foto: Propagate)

Fremdeles opprørt

Dokumentarserien «Hillary» avslutter med utfallet og etterspillet av presidentvalget i 2016, der hun altså tapte for Donald Trump.

Etter dette har Clinton blant annet skrevet en bok om valget, «What Happened» (2017), vært på foredragsturne med ektemannen Bill («An Evening with President Bill Clinton and former Secretary of State Hillary Rodham Clinton»), utgitt barneboka «It Takes a Village» fra 1996 som billedbok og dannet en politisk komité («Onward Together») sammen med tidligere politiker og presidentkandidat Howard Dean.

Livet som aktiv politiker ser imidlertid ut til å være over, så hvordan har hun det nå?

– Vet du hvordan jeg svarer på det? Folk stiller meg det spørsmålet hele tiden! Jeg svarer at jeg personlig har det fantastisk. Å ha denne tiden sammen med min mann, min datter og spesielt mine tre barnebarn, er en glede. Men som amerikaner og verdensborger, er jeg fremdeles opprørt.

– Det er en slags schizofren tilværelse, fordi vi har det godt med lange turer, kinobesøk og samvær med barnebarna, og ingenting kan måle seg med det. Men jeg våkner fremdeles opp i verden hver dag, jeg ser hva som skjer og at vi gjør forferdelige feilgrep hele tiden som vil få konsekvenser for mine barnebarn, sier Hillary Clinton.

Dokumentarserien «Hillary» kan sees på NRK TV, og vises også på NRK1 fra onsdag 22. april kl 21.50.