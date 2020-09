8 Emmy-serier du bør sjekke ut

Schitt’s Creek

EN KLASSEREISE: Et tankeeksperiment om Kardashian-familien var utgangspunktet for komedien «Schitt’s Creek». FOTO: C More

Hvordan ville Kardashian-familien levd hvis de mistet alle pengene sine?

Den tankerekken var starten for Daniel Levys ide til komiserien «Schitt’s Creek», som nå endelig har kommet til Norge med sine seks sesonger.

Den kanadiske serien handler om den styrtrike Rose-familien, som etter å ha blitt svindlet av sin revisor mister all sin rikdom, og må flytte til småbyen Schitt’s Creek.

Byen er den eneste eiendelen skattemyndighetene ikke konfiskerer, men selv om det å eie en by høres luksuriøst ut, er det ikke lett å opprettholde livsstilen når ordføreren er en kranglefant, ingen vil gi god pris for brukte designerplagg og du må leve på et motell med defekte dører.

Dette er en deilig snudd klassereise som har velskrevne rollefigurer, lun humor og mange herlige replikkvekslinger.

Og bonus. Foreldrene i Rose-familien er, gjennom sine skuespillere, faren fra «American Pie»-filmene som er gift med moren fra «Alene Hjemme»-filmene.

Nominert for: Beste komiserie

Kan strømmes på: TV 2 Sumo / C More

Euphoria

FORTJENER EMMY: Zendaya er strålende i rollen som den rusavhengige tenåringen Rue i Euphoria. FOTO: HBO Nordic.

Vakker og grusom på samme tid. HBOs dramaserie «Euphoria» er en fortelling om alt det fæle i et tenåringsliv.

Her blir temaer som seksuell identitet, ungdomsforelskelse og jakten etter å finne seg selv, mikset sammen med sexvideoer på avveie, voldtekt, rus og angst.

I «Euphoria» er high school en rå og brutal verden, og med en kompromissløs ærlighet forteller serieskaper Sam Levinson en svært troverdig historie, som er pakket inn i pene bilder og en gjennomført visuell stil.

Og med Zendaya («The Greatest Showman», «Spider-Man: Homecoming») i hovedrollen, som gjør det som kanskje er årets beste skuespillerprestasjon på TV-skjermen i tillegg, så blir «Euphoria» en fengslende TV-serie.

Nominert for: Beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie

Kan strømmes på: HBO Nordic

Mrs. America

SEVERDIG: Cate Blanchett spiller anti-feministen Phyllis Schlafly i miniserien «Mrs. America». FOTO: Sabrina Lantos/FX

Enhver produksjon med Cate Blanchett foran kamera er per definisjon severdig.

Miniserien «Mrs. America» er intet unntak. Her spiller hun den konservative anti-feministen Phyllis Schlafly, som var en prominent motstander av et foreslått grunnlovstillegg om likestilling på 1970-tallet.

Man blir bombardert av fakta, figurer og sammenhenger, men både manus, regi og skuespill holder så høy kvalitet at det blir alt annet enn tørt, kjedelig og forvirrende.

«Mrs. America» provoserer og engasjerer, samtidig som den gir et nyansert bilde av kvinnekamp som ikke alltid får like god plass i populærkulturen.

I sentrum av det hele står Cate Blanchett som et fyrtårn med sin sedvanlige autoritet. Hun gir Phyllis Schlafly både dybde og troverdighet i en rolle som utfordrer, irriterer og imponerer.

Nominert for: Beste miniserie

Kan strømmes på: HBO Nordic

What We Do in the Shadows

BLODIG MORO: Vampyrenes hverdagsutfordringer står i fokus i komiserien «What We Do in the Shadows». FOTO: HBO Nordic

«Vampyrene har fått sin Spinal Tap!» skrev vi da Taika Waititi og Jemaine Clements vamyprkomedie «What We Do in the Shadows» kom på kino i 2015.

Den deilige filmen har blitt til en like deilig TV-serie. Her møtes «The Office»-aktig mockumentary og livsutfordringer for de udøde – i en villa på Staten Island.

Kjøpesenterfrustrasjoner når det gjelder utstyr til ritualer og eldgamle fiender som prøver å snikinvitere seg inn er blant utfordringene som møter våre vampyrvenner.

Den desidert beste rollefiguren er energivampyren Colin (Mark Proksch) som gjennom kjedelige samtaler og sosiale kleinheter suger energien og livsgleden fra alle i nærheten.

Nominert for: Beste komiserie

Kan strømmes på: HBO Nordic

Unbelievable

VOND OG GOD: Kaitlyn Dever spiller Marie som blir beskyldt for å lyve om en voldtekt i den virkelighetsbaserte krimserien «Unbelievable». FOTO: Netflix.

«Unbelievable» er et sterkt og realistisk drama om konsekvensene det kan få for menneskers liv når systemet svikter.

Serien, som er basert på den Pulitzerpris-vinnende artikkelserien «The Marshall Project» og en episode av podkasten «This American Life», forteller den sanne historien en jente som blir voldtatt i sitt eget hjem, men som ikke blir trodd.

«Unbelievable» klarer å skape en spennende krimfortelling samtidig som det er helt tydelig at det ikke er å fakke voldtektsmannen som er hovedpoenget.

Dette er ofrenes og ikke gjerningsmannens historie. Serien gjør nybrottsarbeid i hvordan den skildrer de emosjonelle påkjenningene av voldtekt, og hvordan offentlige instanser ikke nødvendigvis har vært rustet for å forstå dette.

Nominert for: Beste miniserie

Kan strømmes på: Netflix

Insecure

MORSOM OG EKTE: Issa Rae spiller en versjon av seg selv i den Emmy-nominerte komedien «Insecure». FOTO: Merie W. Wallace/HBO Nordic

«Insecure» er en av de friskeste og beste seriene på TV.

Issa Rae har skapt, skrevet og spiller selv hovedrollen i denne originale dramakomedien om å finne ut av livet. Multitalentet viser sesong etter sesong at hun har en evne til å kapre oppmerksomhet gjennom et ektefølt manus og skarp humor.

«Insecure» roper ikke høyt, men har en bærende stemme som gjør at du blir dratt inn og vil få med deg hvert eneste ord.

Humoren, relasjonsskildringene, samfunnskommentaren og råheten gjør at «Insecure» er en av de beste seriene som lages om dagen.

ANMELDELSE: Insecure S04 – en av de friskeste og beste seriene der ute om dagen

Nominert for: Beste komiserie

Kan strømmes på: HBO Nordic

I Know This Much Is True

STOR PRESTASJON: Mark Ruffalo spiller tvillingbrødre i den seige og stemningsfulle familietragedien «I Know This Much Is True». FOTO: HBO Nordic

«I Know This Much Is True» er en tung og sorgfull familieskildring som begeistrer med flere glimrende skuespillerprestasjoner.

Mark Ruffalo («Avengers», «Spotlight») er den store stjernen i den doble hovedrollen som Dominick Birdsey og hans schizofrene tvillingbror Thomas.

Vi mennesker velger ikke vår egen familie, og her utforskes identitetene som slike relasjoner kan forme i oss mennesker. Og hvordan egoisme, ansvarsfølelse, fortvilelse og kjærlighet påvirker oppførselen vår når det skrues til i trykkokeren.

«I Know This Much Is True» krever såpass mye tålmodighet og interesse for familiedramaets lavmælte gaver, at den definitivt ikke er for alle. Men er du disponert, er denne absolutt verdt å få med seg. Det er grått, men godt.

Nominert for: Beste mannlige hovedrolle i en miniserie

Kan strømmes på: HBO Nordic

Succession

MORSOMT OG MEDRIVENDE: «Succession» er en av favorittene til å vinne den prestisjetunge prisen for beste dramaserie». FOTO: HBO Nordic

«Succession» er en deilig serie som står like stødig som såpeglatt familiedrama og som herlig skrudd familiekomedie med satirisk brodd.

I bakgrunnen skimtes konturene av virkelighetens Murdoch-familie, for det er flere likhetstrekk mellom de to amerikanske medieeierne med skotske aner.

I forgrunnen raller gamlefar Logan (Brian Cox) og hans familieflokk rundt i selvskapte intriger og ørsmå lommer av nestekjærlighet på en måte som er lett å parodiere, men enda lettere å elske.

Nominert for: Beste dramaserie

Kan strømmes på: HBO Nordic