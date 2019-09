Natt til mandag braker det løs. Den 71. utgaven av Emmy-utdelingen går av stabelen på ærverdige Microsoft Theater i Los Angeles, USA.

Men før årets vinnere skal kåres, er det jo kult å få sjekket ut og sett seg opp på de nominerte seriene. Vi i Filmpolitiet har gått gjennom alle de nominerte og valgt ut fem serier vi mener er verdt å bruke helga på.

Her hopper vi over de aller mest opplagte.

Suksesser som «Game of Thrones», «Veep», «Chernobyl», «Sharp Objects», «Better Call Saul», «This Is Us» og «The Marvelous Mrs. Maisel» er velkjente titler her i Norge som ikke trenger en nærmere introduksjon for seriefansen.

Og personlige favoritter som «Barry» og «Killing Eve» var blant seriene vi anbefalte på samme liste i fjor – de anbefalingene står selvsagt også i år.

Vi har heller sett litt bak de største navnene og kommet opp med noen Emmy-godbiter som ligger litt lenger ned i skåla.

Dette er ikke våre vinnertips eller absolutte favorittserier blant de nominerte, men dette er alle kvalitetsserier som bør være perfekt oppladning til Emmy-festen natt til mandag.

Hvis du også vil se Emmy-showet, så vises det på TV 2 Sumo og TV 2 Livstil i Norge. Sendingene starter 01:30. Vi i Filmpolitiet skal selvsagt holde oss våkne gjennom natten.

Bodyguard

Bodyguard kaster oss rett inn i en terroraksjon i første episode. (Foto: Netflix).

Britene gikk av skaftet for BBCs serie «Bodyguard» i fjor. “Alle” så serien, alle elsket den, og sesongfinalen var den mest sette episoden av en serie i Storbritannia noensinne.

Dette er en spennende thriller som aldri blir kjedelig. Med politiske intriger, konspirasjoner, mord og terrorangrep holder serien oss på kanten av stolsetet hele veien fra start til slutt.

Richard Madden («Game of Thrones») spiller politimannen David Budd som etter en heltemodig redningsaksjon blir forfremmet til å passe på Storbritannias innenriksminister, Julia Montague (Keeley Hawes).

Problemet er bare at David er sterkt uenig i Montagues politikk om hvordan kampen mot terror bør foregå, og ikke minst hennes holdninger til krigen i Afghanistan. Vil hans egne holdninger komme i veien for hans evne til å beskytte henne?

Vi elsker intrigene det politiske spillet byr på. Hvem kan vi stole på? Hvem er lojale mot hvem? Det er ikke alltid det som utspiller seg er helt realistisk, men det fungerer.

«Bodyguard» er nominert til beste dramaserie. Serien ligger i Netflix.

Pose

I «Pose» blir vi kjent med flere unge mennesker som på hvert sitt vis har blitt skvisa ut av samfunnet. (Foto: HBO Nordic).

«Pose» tar oss med til New York helt på tampen av 80-tallet. Aids hadde for alvor gjort sitt inntog og mange homofile ble presset ut av samfunnet, bokstavelig talt kastet ut på gata både av venner og familie.

På denne tiden fungerte «ballroom»-kulturen som et slags fristed for skeive og transpersoner. Denne subkulturen la grunnlaget for dragmiljøet vi kjenner i dag, og her lagde man sine egne familier og såkalte «hus», fordi mange ikke hadde noen annen familie å snakke om.

Ballroom-fellesskapet ble et sted der man kunne leve ut sine drømmer, føle tilhørighet og være seg selv.

I «Pose» blir vi kjent med flere unge mennesker som på hvert sitt vis har blitt skvisa ut av samfunnet. Serieskaper Ryan Murphy og Brad Falchuk, som har samarbeidet om serier som «Glee», «American Horror Story» og «The Politician», har laget en visuelt sterk serie med emosjonell klangbunn.

«Pose» er en vond og fin fortelling om vennskap, kjærlighet og knuste drømmer. Og hvis du elsker «RuPaul’s Drag Race» bør du se «Pose» for å forstå hvor viktig dragmiljøet har vært og fortsetter å være for LGBT-kulturen.

«Pose» er nominert til beste dramaserie. Serien ligger ute på HBO Nordic med to sesonger. Sesong 1 ligger også ute på Netflix.

Fleabag

Serieskaper Phoebe Waller-Bridge spiller selv hovedrollen i Emmy-nominerte «Fleabag». (Foto: Amazon)

En av årets aller beste komiserier er andresesongen av den smarte, kvasse, velspilte og knallgode Fleabag.

Serieskaper Phoebe Waller-Bridge spiller selv hovedrollen i en serie om en ung kvinne som bor i London. Hun er omgitt av en salig blanding familiemedlemmer og venner som sjeldent klarer å gjøre livet hennes spesielt mye bedre.

Og under overflaten ligger et traume som slår spesielt ut over hennes kjærlighetsliv.

Med sylskarpe og treffsikre replikker, massevis av britiske vittigheter og klein situasjonskomikk fra øverste hylle, er dette en serie som både er kjempemorsom og vond så det svir.

Olivia Colman er også med!

«Fleabag» er nominert til beste komedie. Serien ligger ute hos Amazon Prime Video.

When They See Us

«When They See Us» er et sviende portrett av vår nære fortid. (Foto: Netflix)

«When They See Us» er et provoserende og viktig rettsdrama som belyser et forferdelig justismord fra nyere amerikansk rettshistorie.

Serien er basert på den virkelige historien om de såkalte Central Park Five – fem ungdommer som ble arrestert og dømt for en voldtekt av en kvinne i Central Park i 1989.

Saken fikk stor oppmerksomhet i sin samtid. Og nåværende president i USA, Donald Trump, var blant dem som engasjerte seg da han tok ut en helsides annonse hvor han ba om en gjeninnføring av dødsstraffen i forbindelse med denne saken.

Så i 2002 kom tilståelsen og DNA-beviset som viste at politiet og påtalemyndigheten hadde gjort en grusom feil. Og Ava DuVernays Netflix-serie er nådeløs i sin portrettering om hva som gikk galt og hvorfor.

Det er selvsagt viktig å huske at dette er en dramatisering som har skrudd til historien, men dette er et sviende portrett av vår nære fortid. En historie som er stadig aktuell, både på grunn av den systematiske rasismen den skildrer, og på grunn av Donald Trumps aktive rolle i mediedekningen av saken.

«When They See Us» er nominert til beste miniserie. Serien ligger ute på Netflix.

Escape at Dannemora

Benicio del Toro spiller drapsmannen Richard Matt som rømte fra Clinton Correctional Facility i 2015. (Foto: HBO Nordic)

Sjangeren fengselsflukt har gitt mange film- og TV-suksesser, fra «The Shawshank Redemption» (1994), via «Escape from Alcatraz» (1979) til «Prison Break» (2005).

Det er noe fascinerende med planleggingen, tålmodigheten, dristigheten og ikke minst – hvordan flukten ender, som gjør dette til historier med en umiddelbar spenningsappell.

«Escape at Dannemora» er en slik flukthistorie basert på virkelige hendelser, men her er det ingen helter eller uskyldig dømte å heie på.

Her fortelles historien om to dømte drapsmenn som klarte å rømme fra sine livstidsdommer i Clinton Correctional Facility i Dannemora, New York i 2015.

Dette er ikke fortalt som en lettbent spenningsthriller. Dette er en seig og gråblek fengselskildring som søker realisme i både sine årsakssammenhenger, sine miljøskildringer og sine rollefigurer.

«Escape at Dannemora» er en serie som, i tillegg til å servere en saftig “True crime”-inspirert fengselsflukt, evner å gi både bakgrunn og innsikt i hvordan en slik utrolig flukthistorie kunne skje i 2015.

Og med Benicio del Toro og Patricia Arquette i minneverdige roller, er den absolutt verdt å få med seg hvis du liker seige kvalitetsdrama fra virkeligheten.

«Escape at Dannemora» er nominert til beste miniserie. Serien ligger ute på HBO Nordic.