På Amazon Prime Video fra 26.mars: Film og TV-markedet er mettet med superhelter. Og selv om mye av det som produseres er veldig bra, er det ikke til å stikke under stol at det er lite som føles nytt og spennende i sjangeren. Noen eksempler er det. Marvel introduserte oss for «WandaVision» på en kreativ måte på Disney+, før serien geleidet oss godt, men trygt i havn igjen mot slutten. «Watchmen» imponerte med sylskarp samfunnskritikk på HBO i 2019 og Amazon Prime Video har levert saftig superheltsatire som blåste oss av banen med «The Boys». Nå gjør Amazon det igjen, og denne gangen har de fått med seg Robert Kirkman på laget. Mannen som tok zombiesjangeren til nye høyder med «The Walking Dead», gir oss nå et friskt pust i superheltsjangeren. Animasjonsserien «Invincible», basert på Kirkmans tegneserie med samme navn, er en ren fryd å se. Serien kombinerer menneskelig drama, tenåringsangst og ultravold på en overraskende måte, og det er skikkelig, skikkelig gøy å bli overraska. Anmeldelse: «The Falcon and the Winter Soldier» – Velkjent, men god Marvel-underholdning! OMNI-MAN: Det er ikke bare barten til Nolan Greyson som er super i «Invincible». FOTO: Amazon Studios. Når faren din er Supermann I «Invincible» befinner vi oss i en verden der superhelter, aliens og alskens monstre har blitt så dagligdags at det har blitt pensum for Secret Service-agenter. Her møter vi Mark Grayson (Steven Yeun), som er en helt vanlig tenåring på high school, bortsett fra at faren hans er den mektigste superhelten på planeten. Nolan Grayson (J.K. Simmons) aka Omni-Man er, i likhet med en annen fyr vi kjenner, fra en annen planet og har kommet til jorda for å være vår store beskytter. Og nå som Mark har begynt å komme langt ut i puberteten, venter han spent på at superkreftene skal manifestere seg hos ham også. Når en forferdelig hendelse ryster superheltbyrået The Global Defence Agency, omtrent samtidig som Mark endelig utvikler krefter, må han kjapt ta steget ut for å bli en superhelt. Plutselig får det bekymringsfrie tenåringslivet mange flere bekymringer å by på. SUPERHELTACTION: Atom Eve tar nybegynneren Mark inn under sine vinger i «Invincible». FOTO: Amazon Studios. Spennende tematikk Tenåringen som får superkrefter. Det høres ut som en fortelling vi har hørt hundre ganger før. Og det har vi jo, men «Invincible» klarer å gi den vante tilblivelseshistorien mer dybde. Hvordan reagerer du om du ikke klarer å redde noen, eller i verste fall er skyld i at sivile blir skadet? Hvordan er det å være i familie med noen som utsetter seg for enorm fare hver eneste dag. Dette er ikke ny tematikk i superheltsjangeren, men serien oppleves som mer realistisk i den dagligdagse tilnærmingen til hvordan den takler konsekvensene av superkrefter. HOLD PUSTEN: «When in doubt, throw them into space», men husk å hold pusten før du flyr ut dit selv! FOTO: Amazon Studios. Ultravoldelig superheltaction Likevel så blir aldri «Invincible» en tung serie. Robert Kirkman holder det relativt lettbeint og balanserer det mellommenneskelige dramaet med humor og tøff action. Og når jeg sier tøff, så mener jeg tøff som i brutal, for dette er en superheltserie for voksne. Her er det «gore galore». Animasjonsserien byr på blodig action i en skala jeg er mer vant til å se i animé enn i vestlig animasjonstradisjon. Lemmene flyr, blodet spruter og øynene popper i «Invincible». Dette er ikke superheltaction for den sarte, men tåler du litt gørr, så er det strålende underholdning. Jeg har ikke lest Kirkmans tegneserie, men det ser ut til at animasjonsserien holder seg relativt nært den visuelle stilen til tegnerne Ryan Ottley og Cory Walker. Her kunne jeg imidlertid ønske at regissør Jeff Allen turte å leke seg med formatet i enda større grad. Det ligger mange muligheter for kunstnerisk utfoldelse i kombinasjonen av superkrefter og animasjon, som ikke utnyttes til det fulle i serien. SUPERPAR: Sanda Oh og J.K. Simmons har stemmene til Marks foreldre i «Invincible». FOTO: Amazon Studios. Måper av begeistring «Invincible» har også en liten vei å gå som high school-serie. Marks bestekompis, skolens bølle og jenta han liker, er der kun som staffasje for å bringe handlingen videre. Det er imidlertid ingenting å utsette på stemmeskuespillet i serien. Stjernerekka av skuespillere på rollelista er lang. Sandra Oh er troverdig og ektefølt i rollen som Marks mor, Steven Yeun takler spennet mellom humor og alvor på glitrende vis, og stemmen til J.K. Simmons er jo bare fantastisk i seg selv. Gillian Jacobs er både tøff og kul i rollen som Atom Eve, en tenåringsheltinne som tar Mark inn under sine vinger. Og i tillegg dukker det opp flere artige biroller som låner stemmer fra blant andre Mark Hamill, Seth Rogen, Walton Goggins og Ezra Miller, for å nevne noen. Etter de tre første episodene av «Invincible» er jeg ekstremt sulten på mer. Serien fikk meg til å både le høyt, vemmes, gråte og måpe av begeistring. Jeg er utrolig spent på hvor Robert Kirkman tar dette videre, og jeg kommer til å sitte klar som et egg i sofaen foran TV-en hver fredag fremover. De tre første episodene av «Invincible» slippes på Amazon Prime Video 26. mars, deretter kommer det én episode i uka.

Om SERIEN Invincible

Slippdato: 26.03.2021

Sesong: 1

Utgiver: Amazon Prime Video

Serieskaper: Robert Kirkman

Sjanger: Action, Drama, Eventyr, Komedie, Sci-fi, Superhelt



