PÅ KINO 17. SEPTEMBER 2021: Årets Gullbjørn-vinner fra Berlinalen starter med en eksplisitt sexvideo (innspilt med «body doubles») som gir filmen en klar 18-års grense på kino. Dette er imidlertid ikke et spekulativt grep, men essensielt for å sette konteksten for den videre handlingen.

«Bad Luck Banging or Looney Porn» (med undertittel «En skisse til en populær film») kaster nemlig satiriske blikk på det moralske hykleriet som preger vårt moderne samfunn, både når det gjelder sex, religion og politikk, og hvilke speil mange kanskje burde sett seg selv i.

Regissør Radu Jude er en viktig del av den såkalte rumenske nye bølgen som har preget landets produksjon de siste 20 årene, og viser med denne at han er villig til å sette publikum på prøver, både visuelt og intellektuelt, som gjør at denne filmen er like morsom som den er provoserende og irriterende.

VISER ALT: Rektor (Claudia Ieremia) avdekker sakens kjerne i «Bad Luck Banging or Looney Porn». Foto: AS Fidalgo

Sexvideo lastes opp på nettet

Læreren Emi (Katia Pascariu) får problemer når en sexvideo hun har spilt inn med mannen (Ştefan Steel) blir lastet opp på internett. Det første kapittelet, «Enveiskjørt gate», viser hvordan hun forsøker å slokke branner via mobiltelefonen mens hun beveger seg rundt i et Covid-19-tildekket București.

Kapittel 2, «Ordbok over anekdoter, tegn, undere», er en merkelig montasje som alfabetisk visualiserer ord og uttrykk som på ulike, og ofte motstridende, måter speiler det tematiske i en større kontekst.

Det siste kapittelet, «Praksis og hentydninger (sitcom)», skildrer et hastig innkalt foreldremøte på skolen, der Emi konfronteres med sexvideoen av bekymrede foreldre (med hysterisk morsomme munnbind), som uforvarende avslører sine egne moralistiske fordommer og etiske tilkortkommenheter.



Skyter i alle retninger

Dette er ikke en film for alle, noe den spinnville tittelen tydelig signaliserer, og det kan være vanskelig å umiddelbart forstå alle sider ved regissørens prosjekt. Det er lett nok å skjønne hovedpersonens dilemma og manusets konstruksjon rundt foreldrenes misnøye, men Radu Jude skyter den sosiale satiren i alle retninger, i håp om at noe treffer. Ikke alt gjør det, men overraskende mye.

Den første delen virker å være like mye en dokumentarisk byskildring som en etablering av hovedpersonens historie. Kameraet ser ofte bort fra Emi for å vise oss glimt av det menneskefiendtlige samfunnet vi har skapt oss, blant annet med skiltjungelen som skriker mot oss og dekker for vakker, men forfallen arkitektur.

Samtidig viser den oss glimt av andre mennesker opptatt av sine egne små dramaer i en informasjonsoverlesset samtid der alt drukner. Kapittelet er blant annet svært opptatt av biler parkert på fortau.

MORALSK HARNISK: Foreldrene til Emis elever gjør opprør i «Bad Luck Banging or Looney Porn». Foto: AS Fidalgo

Kulminerer i et fortreffelig klimaks

Montasjedelen inneholder flere interessante betraktninger rundt vår lange historie med hykleri på flere felt, som kan være både morsomme og forstyrrende, med overhengende paralleller til Emis spesifikke historie.

Og den avsluttende delen hamrer inn, kanskje litt overtydelig, hvilke rasistiske, sexistiske og fordomsfulle strømninger som finnes der ute, blant alle kjønn og på alle sider av den politiske skalaen.

«Bad Luck Banging or Looney Porn» vinner på å være radikal i form og innhold, med en nærmest anarkistisk holdning til hva en film kan være, og hvordan et budskap skal formidles. Radu Judes anklager mot samfunnets tilsynelatende økende paranoia og dobbeltmoral rundt sex og synd kulminerer i et aldeles fortreffelig klimaks med tre mulige avslutninger som må sees for å tros.

Her kommer alt på banen, både jødehat, antivaksine, kvinnehat, militærmakt og mistro til skolen. På veien dit har publikum blitt behørig utfordret av en uvanlig film, og bli ikke overrasket om noen forlater salen.