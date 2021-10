PÅ AMAZON PRIME VIDEO 15. OKTOBER: Slasherfilmen er ikke død. «Skrik 5» er på vei i 2022, og nå har Amazon Prime Video oppdatert 90-talls-slasheren «I Know What You Did Last Summer» for TV-ruta.

I et forsøk på å treffe tidsånden serverer Amazons nye serie pene mennesker og blodsprutende mord i en slags «Euphoria»-innpakning av neonlys, deprimerte tenåringer, sex og rusmidler.

«I Know What You Did Last Summer» er imidlertid ikke slashersjangerens svar på «Euphoria». Til det er manuset for dårlig og rollefigurene for grunne.

Dette er en slasherserie som ikke klarer å skape engasjement for om rollefigurene overlever eller ikke, og sånt blir det ikke særlig spennende TV av.

Samtidig er det elementer ved «I Know What You Did Last Summer» som holder på oppmerksomheten, slik at jeg kommer til å henge med serien utover i høstmørket.

EN FORFERDELIG BILULYKKE: Noen blir drept når en vennegjeng kjører rusa hjem fra fest i «I Know What You Did Last Summer». FOTO: Amazon Prime Video.

Fest, dop og drap

I Hawaii er det riktignok sommer og sol, men det er ikke med et smil om munnen Lennon, spilt av Madison Iseman, kommer hjem på sommerferie.

Et år har gått siden hun, tvillingsøsteren Alison, også spilt av Madison Iseman, og vennegjengen deres var i en forferdelig ulykke.

Rusa på mer enn livet, var de involvert i en bilulykke etter skoleavslutningsfesten deres, og noen ble påkjørt og drept. I et helt år har vennegjengen klart å skjule det som skjedde for alle andre – trodde de.

Det er noen som vet, og det er noen som er ute etter hevn, og dermed begynner folk å miste livet på øya de bor på, på meget bestialsk vis.

FAR OG DØTRE: Madison Iseman spiller begge tvillingsøstrene Lennon og Alison i «I Know What You Did Last Summer», der Bill Heck spiller faren som får en vanskelig situasjon i hendene når det viser seg at døtrene har vært i en bilulykke. FOTO: Amazon Prime Video.

Tar seg selv for høytidelig

Dette er en historie du har hørt før. Ikke bare i form av at den er basert på den samme romanen som slasheren fra 1997, med Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar og Co. i hovedrollene, var basert på. Det er lite som føles friskt i denne versjonen.

Der «I Know What You Did Last Summer» var et resultat av slasherfilmens gjenoppstandelse på 90-tallet, som både hyllet og harselerte med sjangeren, er Amazons versjon en blek kopi som tar seg selv for høytidelig.

Forsøket på å sprite opp historien med et par tvillinger, som selvfølgelig er kliss like utenpå, men vidt forskjellige inni, føles som en gammel episode med «Sweet Valley High». Tropen med den snille og slemme tvillingen er virkelig for lengst oppbrukt.

Manuset er også så platt at rollefigurene fremstår som flate pappfigurer, selv når de beviselig består av kjøtt og blod. Og det er her serien kanskje feiler mest, fordi serieskaperne faktisk forsaker action nettopp for å ta seg tid til å la oss bygge bånd til menneskene på skjermen.

Når skrekken dukker opp er den blodig og brutal, men det er ganske lite av den til å være en serie som bygger på gamle slashertradisjoner. Men relasjonene mellom rollefigurene og dramaet som utspiller seg oppleves som melodramatisk, og blir aldri ektefølt.

Derfor bryr jeg meg aldri spesielt mye om noen av dem, og jeg blir dermed heller ikke særlig investert i deres frykt for morderen som er på ferde.

BESTEVENNER MED HEMMELIGHETER: Ashley Moore og Ezekiel Goodman spiller bestevennene og Riley og Dylan i «I Know What You Did Last Summer». FOTO: Amazon Prime Video.

Terningkast tre?!

Nå lurer du sikkert på hvorfor i all verden du ser tre hvite prikker på terningen på denne anmeldelsen og ikke to eller en?

Det er fordi «I Know What You Did Last Summer» klarer å spille på noen av de poppete strengene som appellerer til den siden av meg som elsker søppel. Som gjør at jeg for eksempel har sett alle sesongene av «Pretty Little Liars», selv om det rent objektivt sett er en helt forferdelig serie.

Serien ser bra ut. Menneskene er akkurat så pene som de skal være, den varme Hawaii-sommeren er akkurat så solkysset som den skal være, det makabre er så brutalt som det skal være, når det først dukker opp.

Og det «I Know What You Did Last Summer» faktisk klarer, er å bygge opp spenningen rundt hvem den blodtørstige morderen er på en god måte.

Jeg lurer genuint på hvem det er som får hoder til å rulle i Hawaii, og det redder serien fra slaktekniven. Etter fire episoder har jeg flere alternativ på blokka, men jeg er ikke skråsikker på noen av dem. Og ikke for å skryte, men det er det faktisk veldig få serier som klarer å få til.

De fire første episodene av «I Know What You Did Last Summer», som denne anmeldelsen er basert på, har premiere 15. oktober på Amazon Prime Video. Deretter følger en episode i uka, med totalt 8 episoder i sesongen.