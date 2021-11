PÅ NETFLIX FRA 28. NOVEMBER: «Nisser» er en mildt grøssende ungdomsserie som blander folketro, julefeiring og blodtørstige nisser på en isolert øy i skjærgården.

Den danske skogsnissen blir her brukt som en farlig fiende å få i julen, og noen tematiske perspektiver rundt naturvern, dyrevelferd og det å bli sett av sine foreldre ligger også i bunnen av denne ellers ganske så uoriginale Netflix-originalen.

Serieskaper Stefan Jaworski blander Steven Spielbergs blikk for vennskap mellom barn og søte skapninger med teit splatter og en sektlignende lokalbefolkning.

Det blir ganske blodig etter hvert, men dessverre er serien blodfattig der det gjelder. Her er det en del pepperkakeflate rollefigurer og enkel bruk av sjangerklisjér. Og både skrekkhumøret og julestemningen er alt for tam.

ANMELDELSE: Tre nøtter til Askepott – Astrid S er bare helt prinsesse!

NISSER, DØD OG GODE HJELPERE: Den lokale jenta Liv (Vivelill Søgaard Holm) skal egentlig ikke ha noe med gjester å gjøre, men blir etter hvert venner med Josefines storebror Kasper (Milo Campanale). FOTO: Henrik Ohsten, Netflix

Hjelp, det er skognisser i juleferien min

Det er snart jul, og familien til Josefine (Sonja Sofie Engberg Steen) har leid seg en hytte på avsidesliggende Årmandsø for å finne sammen i ferien.

Alt ser ut til å være klart for real dansk juleidyll, men så finner Josefine en såret og søt liten nissebaby. Og da hun tar den med seg inn på låven for å pleie den, så har hun satt i gang et farlig spill som forstyrrer økosystemet på denne nissedyrkende øyen.

Herfra og ut blir det en blodig kamp for overlevelse. Men det blir aldri veldig spennende, det blir aldri særlig skummelt og det lugger også i både fiksjonslogikk og ikke minst nissetaktikk i kampene som følger.

ANMELDELSE: The Wheel of Time – eventyrfølelsen sitter

Det er det unge rollegalleriet som får mest skjermtid, og som gir liv og litt hjerte til denne overnaturlige historien.

Sonja Sofie Engberg Steen gjør en solid innsats som Josefine, som med sin store kjærlighet for dyr og natur rives i spennet mellom å ville hjelpe, beholde og flykte for livet.

Vivelill Søgaard Holm spiller også godt i rollen som Liv, som effektivt setter opp noen nyanser i synet på naturen og hvem som har rett til å gjøre hva.

De voksne blir stort sett bare en middels fremføring av sine enkle og tydelige rollefunksjoner. Det gjelder også Josefines mor og far.

Unntaket er butikkeieren Karen. Det er en rollefigur som gir tyngde til øyas mystiske kultur og de større farene som står på spill. Og Ann Eleonora Jørgensen («Forbrytelsen») er tidvis drivende god som denne meget dedikerte lokalsamfunnslederen.

ANMELDELSE: Hjem til jul – Lunt om singelstress i førjulsstria

GJEMMER NISSEN PÅ LÅVEN: Med E.T. som inspirasjonskilde prøver «Nisser» å bygge et hjertevarmende vennskap mellom et barn og en søt skapning. Men til tross for store øyne og voldsom apetitt på bacon – det er ikke nok magi i dette møtet. FOTO: Henrik Ohsten, Netflix

Netflix-turisme

Det er mye som ligner veldig mye på ting vi har sett før i både handling, typer og referanser.

Plakaten lukter jo litt «Stranger Things», det lånes fra «Gremlins» og «E.T.» og det hele starter selvsagt med at far ikke følger advarslene han får på fergen.

Dårlig dekning, et mystisk gjerde og en enda mer mystisk lokalbefolkning er ingredienser som gir dette en distinkt smak av julebakst fra Hollywood, og til tross for vakker dansk kystnatur og en artig lek med nordisk folketro, så får Stefan Jaworski altfor lite lokalt særpreg ut av denne enkle historien.

I så måte er dette nok en Netflix-serie som virker å være konstruert etter en slags turistlogikk for TV-skjermen.

Umiddelbare signaturkvaliteter ved et land eller et område – her skogsnisser, skandinavisk jul, tømmerhytte og skjærgård – brukes som en tydelig og lett tilgjengelig attraksjon i en ellers ganske så ordinær sjangerfortelling med bred publikumsappell til et internasjonalt Netflix-publikum.

«Nisser» har premiere på Netflix søndag 28. november. Anmeldelsen er basert på alle 6 episodene.