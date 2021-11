PÅ APPLE TV+ FRA 12. NOVEMBER: Hva om psykiateren din manipulerer deg for egen vinning?

Det urovekkende spørsmålet er utgangspunktet for den sorthumoristiske dramakomedien «The Shrink Next Door». En serie basert på virkelige hendelser (og en prisvinnende «true crime»-podkast med samme navn) som skildrer relasjonen mellom den sårbare forretningsmannen Martin Markowitz og hans psykiater Dr. Isaac Herschkopf.

Will Ferrell, Paul Rudd og Kathryn Hahn sørger for at dette er en velspilt og underholdende dramatisering av storsvindelen. Og det er både interessant og dypt provoserende og se hvordan en tillitsperson kan manipulere, isolere, kontrollere og rane et annet menneske, til familie og venners hjelpeløse frustrasjon.

Serien starter lekent og friskt i uttrykket, men stilen blir noe stiv og repeterende etter hvert som episodene går og det nesten 30 år lange maktmisbruket vedvarer.

Den særegne og overdrevne komedien til Ferrell og Judd får også dårligere vekstforhold, og blir mer fremmed i landskapet, etter hvert som serien blir en ganske så mild «true crime»-dramatisering – som også lar den menneskelige tragedien få plass.

ANMELDELSE: Tre nøtter til Askepott – Astrid S er bare helt prinsesse!

BETALER EN HØY PRIS: Marty (Will Ferrell) må betale for både terapi og vennskap når han prater med Dr. Isaac Herschkopf (Paul Rudd). I en periode på nesten 30 år ender pasienten med å gi over 3 millioner dollar til sin psykiater. FOTO: Apple TV+

Treffer ikke helt med sjangerblandingen

Martin Markowitz (Will Ferrell) er en 39 år gammel ungkar som i 1982 akkurat har arvet familiens tekstilutsalg på Manhattan. Marty er konfliktsky og får panikkanfall av prutende kunder. Det hjelper heller ikke på formen at ekskjæresten mener han skylder henne en ferietur, og at onkelen har saksøkt han over bedriften.

Så, for å hjelpe Marty, bestiller søsteren Phillys (Kathryn Hahn) en time hos Dr. Isaac Herschkopf (Paul Rudd) – en energisk psykiater hun har fått anbefalt. Resultatene for Marty er umiddelbare, og følelsen av frihet er berusende.

Men er det Marty som har blitt flinkere til å stå opp for seg selv, eller har han bare havnet i klørne på en mye verre bølle?

ANMELDELSE: Dexter: New Blood – Comebacket størkner fort

Historien om Martin Markowitz og Isaac Herschkopfs blander «true crime», personlig tragedie og sort komedie. Det er en real hakesleppfortelling full av etiske overtramp, økonomisk svindel, statusjag, kjendisbegjær, overdådige fester og sosial kontroll.

Ved å putte Will Ferrell og Paul Rudd sammen i hovedrollene, så har «The Shrink Next Door» valgt å spille ut historiens smått utrolige sider med to Frat Pack-stjerner som er veldig kjent for å treffe lattermusklene med karikerte typer, fjas, overdrivelser og meme-vennlige scener.

Og i starten legges det opp til en mørk og modig humoristisk tone som trekker litt på duoens arv fra blant annet «Anchorman: The Legend of Ron Burgundy».

Ferrell kanaliserer sitt indre forvokste barn, og legger sin fomlete usikkerhet og naive entusiasme i Martys lynne og vesen. Og Rudd drar på som kynisk 80-tallsfyr med rødglødende mindreverdighetskomplekser og en jappete «can do»-holdning. Dette kan de to skuespillerne veldig godt!

Men manusforfatter Georgia Pritchett («Succession») lener seg dessverre ikke nok mot den skarpe og sorte komedien til at rollefigurenes karikerte sider får et naturlig hjem utover i serien. Hun kunne, for å si det med en gammel Ferrell-sketsj, gjerne gått for «mer kubjelle», og latt Ferrell og Rudd spille ut både sine rollefigurer og historiens sensasjoner med større dristighet og trøkk.

I stedet gjør manuset plass til en mer dempet dramatilnærming. Og selv om skuespillerne mestrer skiftene mellom tilskrudd og seriøs, så svinger det ikke ikke av seriens takt- og toneskifter.

ANMELDELSE: Reservation Dogs – En sorthumoristisk serieperle

STARTER FRISKT: Serien starter på 80-tallet i New York, og i det gryende vennskapet mellom psykiater (Paul Rudd) og pasient (Will Ferrell) svinger det av serien som mørk komedie. FOTO: Apple TV+

Var det noe i bakgrunnshistorien kanskje?

Selv om sjangerblandingen i «The Shrink Next Door» ikke sitter helt, så er dette en serie som serverer rollefigurer og handling jeg vil huske godt. Mye av det skyldes at bakgrunnshistoriene formidles med effektive miljøskildringer og en oppriktig sårhet gjennom poengterte tilbakeblikk og frempek.

Det gir flere lag til rollefigurene, og lar oss også se alle de tre hovedpersonene ha øyeblikk hvor de virkelig tipper over i det smålige, egoistiske og utrivelige.

Blandingen av det karikerte og det komplekse gir en drivende dynamikk til hele historien, og med såpass karismatiske skuespillere så blir det flere fascinerende scener hvor vi ser det etableres avhengighet, trykkes på ømme knapper, spilles på frykt og koker over i fortvilelse.

Kathryn Hahn fortsetter å imponere som en av de aller mest spennende serieskuespillere om dagen. Hun stjal mye av showet i som heksen Agatha i «WandaVision» tidligere i år, og også denne serien er på sitt aller beste når Hahn trekkes inn i konfliktene.

«The Shrink Next Door» er også lekkert TV-selskap for dem som trives med fiffige vignetter, smarte anslag, vintage herremote og forseggjorte kulisser.

Aller best er tiden vi tilbringer på 80-tallets Manhattan med hårfine frisyrer, Billy Joel på soundtracket og en oransje Volvo stasjonsvogn en får lyst til å dra på sommerferie i Sverige med.

«The Shrink Next Door» har premiere på strømmetjenesten Apple TV+ fredag 12. november. Serien består av 8 episoder. De 3 første slippes ved premieren, og så kommer det ukentlige episoder.