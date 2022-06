10 nye serier vi gleder oss til i sommer

The Terminal List

SPESIALSOLDAT MED LISTE: Chris Pratt spiller en soldat som ikke kjøper sjefenes versjon av det som skjedde da NAVY SEAL-troppen hans falt i et bakholdsangrep. FOTO: Amzon Studios

Chris Pratt imponerte oss på ingen måte i «Jurassic World: Dominion», som ruller og går på kino nå. Men «Guardans of the Galaxy»-stjernen skal få en ny sjanse på den lille skjermen i sommer.

«The Terminal List» er en bokbasert konspirasjonsthriller med kule skuespillere som Constance Wu, Patrick Schwarzenegger og Taylor Kitsch i rollene rundt Pratt.

Historien handler om Lt. Commander James Reece (Pratt) som har problemer med hukommelsen etter at Navy SEAL-troppen hans ble angrepet på oppdrag. Det er utgangspunktet for en serie som sender sin hovedperson ut på jakt etter sannheten, og en mulig konspirasjon.

Dette ser ut til å kunne bli popkornvennlig soldatspenning med stor forakt for autoriteter – og det kan vi like. Og etter å ha blitt godt underholdt av både Jack Ryan og Jack Reacher på Prime Video, så håper vi at Amazon serverer oss nok en tøff actionserie med etterretning og militæroperasjoner som bakteppe.

Hvor: Amazon Prime Video

Når: 1. juli

Black Bird

FENGSELSDETEKTIV: Taron Egerton spiller den innsatte James Keene, som får et helt spesielt oppdrag i fengsel. FOTO: Apple TV+

En virkelighetsbasert og høyst uvanlig seriemorderjakt står i fokus i miniserien «Black Bird».

Rollelisten har sterke navn som Taron Egerton og Paul Walter Hauser i front, og gir oss også en av Ray Liottas siste roller.

Og serieskaperen er en mann som kan både gripende krim og spennende TV. Som forfatter har Dennis Lehane blant annet bidratt til filmverden med bøkene bak «Mystic River» (2003), «Gone Baby Gone» (2007) og «Shutter Island» (2010). Som manusforfatter har han jobbet på serier som «The Wire» og «Mr. Mercedes».

Nå er han laget en miniserie av James Keenes selvbiografiske bok «In With the Devil». Serien handler om da Keene som innsatt skulle hjelpe myndighetene å oppklare en rekke drap på unge kvinner som ble begått på 80- og 90-tallet.

Hvor: Apple TV+

Når: 8. juli

The Girl from Plainville

VIRKELIGHETSBASERT RETTSDRAMA: Elle Fanning spiller Michelle Carter som i 2015 ble tiltalt for uaktsomt drap på kjæresten Conrad Roy (Colton Ryan). FOTO: Starzplay

«The Girl from Plainville» er basert på rettssaken mot Michelle Carter som i 2015 ble tiltalt for uaktsomt drap etter at kjæresten Conrad Roy tok sitt eget liv.

Elle Fanning spiller hovedrollen som 17 år gamle Michelle Carter, som havnet i politiets søkelys på grunn av en rekke meldinger hun hadde sendt til kjæresten i forkant av dødsfallet.

Serien tar for seg hendelsene som ledet opp til dødsfallet, og en av serieskaperne er Liz Hannah. Hun har tidligere har hatt manus på «Mindhunter», «The Dropout» og den Oscar-nominerte filmen «The Post». Det er en liste virkelighetsbasert krim vi i Filmpolitiet har satt stor pris på, og derfor er vi spent på om dette er nok en innsiktsfull og god dramatisering fra Hannah.

Hvor: Starzplay og Viaplay

Når: 10. juli

Resident Evil

BLODIGE SAKER: Ella Balinska spiller Jade Wesker i den nye «Resident Evil»-serien på Netflix. FOTO: Marcos Cruz / Netflix

Ok, etter sju «Resident Evil»-filmer, så var ikke en nye «Resident Evil»-serie på toppen av ønskelisten vår for 2022. Men sommeren er da en utmerket tid for litt zombieunderholdning, og den nye Netflix-serien lover oss et blodbad.

Dette er selvsagt basert på den megapopulære spillserien med samme navn, og her serveres vi nok et skrekkelig eksempel på hva som kan gå galt i et laboratorium.

Handlingen foregår på to ulike tidsplan. I den første prøver The Umbrella Corporation å gjenopprette sitt skandalebefengte rykte, og jobber med nye prosjekter som skal endre verden. I den andre befinner vi oss flere år senere, og våre hovedpersoner må kjempe mot nye monster skapt av det besværlige T-viruset.

«The Wire»-favoritten Lance Reddick skal spille Albert Wesker. Ella Balinska spiller Jade Wesker.

Traileren lover motorsagmassakrer, gigantiske edderkopper og massevis av blodig monsterjakt. Vi kjører på med popkorn til denne!

Hvor: Netflix

Når: 14. juli

Under the Banner of Heaven

KRIM OG RELIGION: Daisy Edgar-Jones spiller Brenda Lafferty som ble drept i Utah i 1984. FOTO: Disney+

Daisy Edgar-Jones og Andrew Garfield spiller hovedrollene i «Under the Banner of Heaven».

Dette er den tredje virkelighetsbaserte dramakrimserien på sommerlisten vår, så det er tydelig at den utvidede «true crime»-sjangeren satses hardt på av amerikanske strømmetjenester.

Her er det drapet på Brenda Lafferty og datteren i 1984 som er utgangspunktet for dramatiseringen.

Andrew Garfield, som har spilt flere religiøse rollefigurer de siste årene, spiller den troende politimannen Jeb Pyre. Han har jobben med å oppklarer et grusomt dobbeltdrap, og etterforskningen tar han inn i det strenge trossamfunnet Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints.

Kollisjonen mellom en drapsetterforskning og et lukket religiøst miljø er spennende tematikk, og med Daisy Edgar-Jones og Andrew Garfield på rollelisten så har vi store forventninger til denne. Vi håper på en stemningsfull og velspilt dramakrim.

Hvor: Disney+

Når: 27. juli

Paper Girls

TIDSREISER OG 80-TALLSNOSTALGI: Fire venninner er ute på avisruta i 1988 da de ufrivillig blir dratt inn i en konflikt mellom ulike tidsreisende. FOTO: Amazon Studios

Det er dagen etter Halloween i 1988 og fire venninner er ute på avisruta si i en forstad utenfor Cleveland. Så kommer det folk fra fremtiden, og våre hovedpersoner blir på mystisk vis fanget i en konflikt mellom krigende fraksjoner av tidsreisende, og de må redde verden.

«Paper Girls» er basert på en tegneserie skrevet av Brian K. Vaughan. Og med fire unge venner på sykler, og lydsiden fargelagt av pulserende 80-tallsynther, så er det ikke til å komme unna at vi får en viss smak av «Stranger Things» her. (Selv om tegneserien kom ut før Netflix-serien.)

Det trenger ikke å bety at det skorter på originalitet. Den visuelle stilen virker å være både stemningsfull og forseggjort. Plottet virker å være fengende. Og vi er svak for «sci-fi»-serier som filosoferer rundt reglene for tidsreiser – og hva som er etisk forsvarlig når en kan bevege seg bakover og fremover i tid. Er det greit å besøke sitt fremtidige jeg for eksempel?

Hvor: Amazon Prime Video

Når: 29. juli

The Sandman

DRØMMERIKET: Mange har gledet seg veldig mye til å se The Sandman i serieform. Den kommer på Netflix i sommer. FOTO: Netflix

Forventningene er veldig store når den meget populære «The Sandman»-tegneserien, skrevet av Neil Gaiman, skal få sitt liv på Netflix-skjermen. Forsøk på å filmatisere «The Sandman» har pågått i over 30 år, og nå har det endelig skjedd.

Ingen av oss i Filmpolitiet har lest originalen, men synopsisen fenger: Etter å ha vært fanget av trolldom siden 1916 kommer drømmekongen Morpheus seg fri. Og han vil gjenopprette orden i Drømmeriket.

Rollelisten er meget spennende, med blant annet Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Kirby Howell-Baptiste og Mason Alexander Park i ledende roller.

Glimrende veteraner som Charles Dance, David Thewlis og Stephen Fry gir serien en aura av prestisjedrama. Og stemmeskuespill av Patton Oswalt og selveste Mark Hamill sørger for stjernekraft på lydsiden.

Her sørger forventningsfulle fans og et stort budsjett for at mye står på spill. Og hvis det ikke svinger av denne serieversjonen, kan «The Sandman» bli et mareritt for Netflix. Men det kan også bli en kommende blockbusterserie for strømmegiganten. Og vi håper dette blir en opplevelse for alle oss som er glad i storslagen fantasy.

Hvor: Netflix

Når: 5. august

She-Hulk: Attorney at Law

Vi er enda ikke kommet halvveis ut i «Ms. Marvel», men Disney+ har enda en stor MCU-serie til oss i sommer. (I tillegg til filmen «Thor: Love and Thunder» som også kommer på kino i juli.)

«She-Hulk: Attorney at Law» er Marvels første blanding av rettsdrama, komedie og superheltaction – og det kan bli gøy.

Hovedpersonen er advokaten Jennifer Walters (Tatiana Maslany), som er ekspert på jus og superkrefter. Etter en blodoverføring fra sin fetter Bruce Banner får hun også egne fargerike krefter.

Mark Ruffalo dukker opp som Smart Hulk. Benedict Wong dukker opp som The Sorcerer Supreme. Tim Roth dukker opp som the Abomination. Og vi skal vist også introduseres for Frog-Man.

Hadde ikke dette vært en komedie, så hadde vi nok vært mer skeptisk til plottet her. Men «She-Hulk: Attorney at Law» har en serieskaper som skaper forventninger. Jessica Gao har ansvar for manuset, og hun er også forfatteren bak den fantastiske «Rick and Morty»-episoden «Pickle Rick». For oss er det mer enn grunn god nok til å glede seg til å se en ny grønn helt på TV-skjermen.

Hvor: Disney+

Når: 17. august

House of the Dragon

HOUSE OF THE DRAGON: Emma D’Arcy og Matt Smith i sin beste Targaryen-finstas. FOTO: HBO Max.

At vi ikke var helt fornøyde med avslutningen på «Game of Thrones», betyr ikke at vi ikke er gira på mer eventyr fra Westeros.

Etter en lengre runde med fem spin-off-serier på blokka, og en feilet pilot, er «House of the Dragon» klar for premiere i august.

Serien tar utgangspunkt i George R.R. Martins fiksjonelle historiebok «Ild og Blod», som forteller sagaen om Targaryen-slektens erobringer, kriger, intriger og nederlag.

Handlingen i TV-serien tar oss 200 år tilbake i tid før hendelsene i «Game of Thrones». Her følger vi blant andre prinsesse Rhaenyra Targaryen og onkelen hennes Daemon Targaryen, og vil antageligvis sette opp utgangspunktet for borgerkrigen kalt Dance of the Dragons i bøkene.

Vi må innrømme at vi er litt bekymra over parykksituasjonen som er på gang her. Det er ikke alle som ser like troverdige ut med det platinablonde Targaryen-håret. Likevel så er vi ganske sikre på at dette blir spennende saker!

Hvor: HBO Max

Når: 22. august

Andor

VENDER TILBAKE: Diego Luna som Cassian Andor i «Rogue One: A Star Wars Story». I sommer møter vi en 5 år yngre utgave i «Andor». (Foto: Jonathan Olley/Lucasfilm Ltd., NTBScanpix)

Sommeravslutningen tar vi i en galakse langt borte!

Vi har blitt litt bortskjemt med Star Wars-serier etter at Disney begynte å fokusere stjernekrigen på den lille skjermen. «The Mandalorian» er fremdeles vår favoritt, men vi har kost med stort med de animerte seriene «Visions» og «Bad Batch» – og vi er godt hektet på Obi-Wan Kenobis eventyr som ruller og går på skjermen om dagen. Men sommerens største Star Wars-begivenhet ser ut til å bli «Andor».

Diego Luna gjentar her sin fengende opprører i tittelrollen Cassian Andor. En rollefigur vi ble veldig glad i under «Rogue One»-filmen.

Denne serien er satt ca. fem år før de dramatiske hendelsene som ledet opp til den første Star Wars-filmen «A New Hope», og serien beskrives som en spionthriller satt til perioden hvor våre helter i the Rebel Alliance virkelig tar opp kampen mot Imperiet.

Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Forest Whitaker og Fiona Shaw er andre kjente navn på rollelisten. Og med hele 12 episoder i sesong 1 – og sesong 2 allerede bekreftet – så virker det som om det virkelig satses på at forhistorien til «Rouge One» skal bli grundig og engasjerende.

Hvor: Disney+

Når: 31. august