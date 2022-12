PÅ SKYSHOWTIME FRA 12. DESEMBER: «The Hanging Sun» er et britisk-italiensk krimdrama basert på Jo Nesbøs bok «Mere blod» fra 2015.

Filmen er spilt inn i naturvakre omgivelser på Sunnmøre og handler om en tidligere yrkesdrapsmann som skjuler seg i et lite øde fiskevær langt nord i midnattssolens rike.

Her møter han et sterkt religiøst og lukket lokalsamfunn, hvor han motvillig får litt hjelp av prestedatteren – som selv lever i et voldelig og undertrykkende ekteskap.

Seige rytmer og poetiske drag gir filmen rom til en vemodig atmosfære og noen interessante tematiske tråder rundt anger, frihet og sosial kontroll.

Men det menneskelige dramaet og de treffsikre miljøskildringene må også krangle med en slapt fortalt sjangerfilm som stadig bryter inn med floskler og endimensjonale rollefigurer.

I den ytre handlingen blir «The Hanging Sun» en forutsigbar og til tider nesten stillestående jaktthriller som lider av en opplagt spenningskurve og noen uforløste fortellergrep.

Regissør Francesco Carrozzini får også ganske lite ut av sommernattslysets døgnville muligheter og belysninger. Midnattssolen blir, sammen med havet og den øde naturen, en eksotisk kulisse for en film som legger opp til stemninger og trykkende tilstander den ikke helt klarer å gripe med.

ANMELDELSE: Troll – Effektmakeri av ypperste klasse

UTSATT FOR SOSIAL KONTROLL: Både John (Alessandro Borghi ) og prestedatteren Lea (Jessica Brown Findlay) har opplevd å bli styr av kontrollerende fedre – og de ønsker begge seg en ny start. FOTO: SkyShowtime / Matteo Gastel

En kriminell familiebedrift

John (Alessandro Borghi) er ferdig med livet som yrkesdrapsmann for sin kriminelle far (Peter Mullan). Men oppsigelse er ikke et alternativ i denne familiebedriften, og hans bror Michael (Frederick Schmidt) blir sendt for å tvinge han hjem igjen.

På flukt havner John langt nord, i et lite religiøst kystsamfunn som ikke liker fremmede eller påvirkning utenifra. Han sier han er der for å jakte, og får låne en hytte av prestedatteren Lea (Jessica Brown Findlay). De to har begge levd sine liv med minimal råderett over egen tilværelse, og de må begge ta sine valg om hva de er villige til å gjøre for å komme unna sine undertrykkende familiemedlemmer.

ANMELDELSE: Wednesday – Hovedpersonen hadde fortjent en bedre serie

I de sentrale rollene er dette et velspilt drama. Alessandro Borghi og Jessica Brown Findlay har en troverdig kjemi som to fremmede med lignende sår på sjelen.

De har levd under hver sin kontrollerende farsfigur. Og selv om fedrene ikke får så mange scener, er veteranene Charles Dance («Game of Thrones») og Peter Mullan («Westworld») bunnsolide som selvrettferdige og dominerende patriarker.

Verre er det med birollene som skal drive thrillerplottet videre. Her er både lokalbefolkning og jagende skurker av den veldig enkle og lett karikerte sorten, og det gjør at det lugger i toneskiftene.

ANMELDELSE: 12 bragder – Rå og rampete energibombe

SEIG KRIM I MALERISKE OMGIVELSER: Fotograf Nicolai Brüel fanger det malerisk vakre og det intimt personlige med et tålmodig kamera. FOTO: SkyShowtime

Har kvaliteter som seigt krimdrama

«The Hanging Sun» har kvaliteter for dem som liker seige og ettertenksomme dramakrimfortellinger, hvor natur og lokalsamfunn får gi smak til handlingen.

Visuelt har regissør Francesco Carrozzini stålkontroll. Og mannen som har laget musikkvideoer for blant andre Jay-Z, Lana Del Rey og Beyoncé skaper en rekke slående motiv med hav, kirke, øde natur og bekymrede ansikt.

Fotograf Nicolai Brüel fanger det malerisk vakre og det intimt personlige med et tålmodig kamera. Og filmens sterkeste scener kommer fra de ubehagelig nære skildringene av den sosiale kontrollen hovedpersonene er utsatt for.

Disse scenen gir kraft til spørsmålene rundt hva John og Lea er villige til å gjøre for å bryte ut av den kontrollen, og hva det vil koste dem som mennesker. Men de blir stadig avbrutt av enkle sjangerklisjeer, og jeg skulle ønske Carrozzini hadde fått mer ut av både de menneskelige oppgjørene, det religiøse bakteppet og midnattssolens nådeløse lys.

«The Hanging Sun» har premiere på strømmetjenesten SkyShowtime mandag 12. desember.