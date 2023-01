2023: Filmene vi gleder oss til

Om 2022 var året da kinobesøket virkelig skjøt fart etter pandemien, er 2023 året som virkelig må bevise at dette er blant publikums mest foretrukne kulturelle fritidsaktiviteter.

Og det skal ikke stå på tilbudet, for det tegner til å bli et ekstremt stort, langt og innholdsrikt filmår, med en imponerende lang rekke titler som kan komme til å trekke mange på kino fra januar til desember.

Superheltfilmene hadde kanskje et lite «hvileår» i fjor, men kommer sterkt tilbake i 2023 med blant annet «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» (15. februar), «Shazam: Fury of the Gods» (17. mars), «The Flash» (16. juni), «Aquaman and the Lost Kingdom (25. desember), samt et knippe titler som jeg sparer til topp 10-lista lenger ned i saken.

Store oppfølgere

FJERDE RUNDE: Keanu Reeves fortsetter sin populære serie med «John Wick: Chapter 4». Foto: Murray Close/Nordisk Film Distribusjon

Andre oppfølgere av allerede kjente merkevarer, er «Creed III» (3. mars), «Scream 6» (10. mars), «John Wick: Chapter 4» (24. mars), «Evil Dead Rise» (21. april), «Fast X» (trolig 19. mai), Disneys «live-action» nyinnspilling av «Den lille havfruen» (26. mai), «Transformers: Rise of the Beasts» (9. juni) og «Expendables 4» (22. september) og spinoff-filmen «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» (17. november).

Mange er kanskje mer interesserte i originalfilmer, og bare i løpet av de første tre månedene er det grunn til å se opp for Damian Chazelles «Babylon» (20. januar) med Brad Pitt og Margot Robbie i hovedrollene. Uka etter kommer Park Chan-Wooks festivalfavoritt «Decision to Leave», mens M. Night Shyamalans nye thriller «Knock at the Cabin» sprer uhygge fra 3. februar.

En av fjorårets store Cannes-snakkiser, «Aftersun» med Paul Mescal, kommer 17. februar. Venezia-snakkisen «The Whale», filmen Brendan Fraser kommer til å bli Oscar-nominert for, har premiere 3. mars. Uka etter får vi se en annen sannsynlig Oscar-kandidat, nemlig Cate Blanchett i Todd Fields «Tár». Personlig er jeg også spent på «65», dinosaur-thrilleren med Adam Driver i hovedrollen, som kommer 31. mars.

Flere interessante norske

SPENNENDE VALG: Edvard Munch blir blant annet spilt av Anne Krigsvoll (!) i Henrik M. Dahlsbakkens «Munch». Foto: Ymer Media As / Agnete Brun

Hva så med norske filmer? Mona Hoels «Natt» er først ut, med premiere 13. januar. Bare tre dager senere åpner Ole Giævers «La elva leve» Tromsø Internasjonale Filmfestival, og får deretter norgespremiere 3. februar. «Halvdan førr evig», dokumentaren om den folkekjære artisten Halvdan Sivertsen, kommer 27. januar, samme dag som «Munch», Henrik M. Dahlsbakkens biografiske spillefilm om Norges mest kjente kunstner.

Kjersti Helen Rasmussens debutfilm «Marerittet» med Eili Harboe, Herman Tømmerås og Dennis Storhøi har premiere 17. februar. 7 dager senere kommer både «Den siste filmen», dokumentaren om filmskaper Petter Vennerød, og komedien «Tina og Bettina 2» med Odd Magnus Williamson og Henrik Thodesen.

Barnefilmen «KuToppen – På sporet» følger 3. mars, mens Aurora Gossés debutfilm «Dancing Queen» kommer uka etter. Leiv Igor Devolds arbeidsplassdrama «Norwegian Dream» har premiere 17. mars, og dokudramaet «Hans Nielsen Hauge – En kinodokumentar» kommer 29. mars. Brødrene Ruben og Daniel Andas hyttekrimkomedie «Døde menn går ikke på ski» er ute 31. mars, akkurat i tide til påske. Alt dette skjer altså bare i løpet av årets tre første måneder, så må vi komme tilbake til resten av utvalget når premieredatoene blir annonsert senere.

Det vi ikke vet

Et viktig poeng, er at jeg også gleder meg til alle filmene jeg ikke vet noe om! «Gleder-meg-til»-listene i januar ligner sjelden på «årets-beste-filmer»-listene i desember, rett og slett fordi det hvert år kommer en mengde knallgode filmer som man ikke visste var underveis ved årsskiftet. Jeg ante for eksempel ikke at 2022 skulle by på «Close», som jeg endte opp med å rangere som fjorårets aller beste film. Derfor må den følgende lista tas som en foreløpig oversikt over det som på papiret fremstår som årets mest interessante!