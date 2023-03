PÅ NETFLIX FRA 31. MARS: Fire år etter at produsentene og stjernene Jennifer Aniston og Adam Sandler leverte den svært forglemmelige «Murder Mystery», kommer den på ingen måte etterlengtede oppfølgeren.

At Netflix lager mye middelmådig innhold mot de store massene, er ikke noe nytt. «Murder Mystery» gjorde nærmest kunst av å legge inn absolutt minste felles innsats man kan slippe unna med fra store navn.

UT PÅ EVENTYR: Jennifer Aniston som Audrey og Adam Sandler som Nick. Foto: Scott Yamano, Netflix

Nå spiller Aniston og Sandler igjen ekteparet Spitz: Audrey var frisør og Nick var politi i New York før de i første film, på sin 15 år forsinkede bryllupsreise til Europa, havnet midt i en rekke drap. Etter selv å ha vært hovedmistenkte, løste de saken, sa opp jobbene sine og startet som privatdetektiver.

Kidnapping

Introduksjonen av «Murder Mystery 2», klippet som en trailer i seg selv, forklarer bakgrunnen, hvordan detektivbyrået går dårlig, og at ekteparet må håpe på et mirakel.

Mirakelet kommer i form av at Maharajah Vikram fra første film, nok en gang Ali G-inspirert spilt av Adeel Akhtar, skal gifte seg. Han inviterer Spitz-paret til en bryllupshelg på sin private øy. Alt ligger til rette for en strålende og overdådig feiring, helt til Vikram blir kidnappet.

TROPISK MYSTERIUM: F.v. Zurin Villanueva som Imani, Jodie Turner-Smith som grevinne Sekou, Kuhoo Verma som Saira, Jennifer Aniston som Audrey, Mark Strong som Miller, Adam Sandler som Nick og Enrique Arce som Francisco på en ikke helt vanlig dag på stranden. Foto: Scott Yamano, Netflix

En profesjonell gruppe tidligere agenter blir koblet på, ledet av mannen som har skrevet kursboken for detektivprøven Nick fremdeles prøver å bestå, Miller, spilt av britiske Mark Strong. Men kidnapperne krever kontakt med Spitz-paret, og dermed blir de med videre på reisen.

Alle er mistenkte

Det er høyst sannsynlig mer spennende å spille en runde Cluedo enn å se «Murder Mystery 2». Nok en gang får vi en tradisjonell runde «whodonnit», der alle etter tur virker sannsynlig skyldige:

Vi har Vikrams kommende brud uten penger: Claudette, spilt av franske Mélanie Laurent, den tidligere fotball-playboyen i styret: Francisco, spilt av spanske Enrique Arce. Det er også Vikrams eks og Claudettes forlover, grevinne Sekou, spilt av britiske Jodie Turner-Smith og den tilsidesatte livvakten oberst Ulenga, spilt av sørafrikanske John Kani.

(NOEN AV) DE MISTENKTE: Bak f.v. Enrique Arce som Francisco, John Kani som oberst Ulenga. Foran f.v. Jodie Turner-Smith som grevinne Sekou, Mélanie Laurent som Claudette og Kuhoo Verma som Saira. Foto: Netflix

Også politietterforskeren Delacroix, spilt av den franske komistjernen Dany Boon, vender tilbake, og vi skjønner strategien for hvordan «Murder Mystery 2» skal sikre seg seere i flere territorier.

Pinlig pliktløp

Manusforfatter James Vanderbilt er med videre fra første film, kreditert for manus sammen med Sandler og regissør Jeremy Garelick. Garelick har tidligere skrevet Aniston-filmen «The Break-Up» (2015) og regissert «The Wedding Ringer» (2015) og Hulu-filmen «The Binge» (2020).

BRYLLUPSFEST: Mélanie Laurent som Claudette, John Kani som oberst Ulenga, Myo Leong som Mr. Lou og Adeel Akhtar som Maharajah Vikram. Foto: Netflix

Du får mye som forventet fra en Adam Sandler-komedie, som dyr i bleier for at de ikke skal drite på gresset, menn som vil at kvinner skal ta dem i lomma, og aksentspøker der Spitz blir til Shitz. Men stort sett virker det som om Sandler bare vil komme seg raskest mulig gjennom avtalen produksjonsselskapet hans Happy Madison har med Netflix.

Det vil si: Det virker som han vil komme seg kjapt gjennom den via flest mulig eksotiske innspillingssteder: Denne er angivelig filmet i Hawaii, Karibia og i Frankrike.

Artige actionscener

Det mest underholdende i «Murder Mystery 2» er actionscenene, der vi faktisk får en relativt spennende varebil-jakt gjennom Paris og akrobatiske tilløp rundt Eiffeltårnet.

Kjemien mellom Sandler og Aniston ser ut til å ha satt seg: De overbeviser som et kjeklende, inngrodd ektepar. Strong er også deilig overlegen som selvsikker superagent.

BRYLLUPSGJESTER: Adam Sandler som Nick, Jennifer Aniston som Audrey og Kuhoo Verma som Saira i «Murder Mystery 2». Foto: Scott Yamano, Netflix

Men ut over det er det lite som overbeviser. Både «Knives Out» (2019) og «Glass Onion» (2022) er veldig mye mer vellykkede nyere eksempler på komi/krim/drama-hybridsjangeren.

Strekker seg lavt

Jeg har all tro på at «Murder Mystery 2» vil finne et stort publikum, men det vil overraske meg om de faktisk får det gøy.

Denne runden fnisefrie forviklinger fremstår som en kopi av den første, bare med enkelte rollefigurer og lokasjoner byttet ut, og om mulig enda mindre innsats for å få filmen til å funke.

Men selv om middelmådig skulle være målet, scorer Murder Mystery 2» skuffende lavt.