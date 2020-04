Du kan kanskje ikke dra på hytta denne påska, men hyttelivet kan komme til deg! Hvis du ser en eller flere av filmene på denne lista, kan det gjøre tanken på å måtte holde seg hjemme mer fristende og komfortabel.

Faktum er at mange av dem har et innhold som gjør det forholdsvis lite tiltrekkende å befinne seg på trange hytter på forblåste fjell. Det kan i det hele tatt virke som om disse filmskaperne har et anstrengt forhold til hyttelivet, og ser flere utfordringer enn muligheter.

Noen av disse filmene kan sågar vekke mistanken om at regissørene har regelrett traumatiske forhold til omgivelser vi nordmenn elsker å elske! La oss gå kronologisk til verks:



«Fredag den 13:de» (1980)

Alle andre skrekkfilmer om en vennegjeng på hyttetur har trolig sitt utspring i Sean S. Cunninghams lavbudsjettsvidunder. Her er det fyll, sex og isolasjon som er katalysator for begivenhetene.

Dette er også filmen som innleder sagaen om Jason Voorhees, den tilsynelatende udødelige morderen med masken (selv om – spoiler alert – Jason ikke er med i den første filmen). De hyttereisende blir ekspedert, en etter en, på grusomt og oppfinnsomt vis. En av dem spilles av Kevin Bacon i en av hans første filmroller!

Idylliske Crystal Lake har vært åsted for så mange drap i så mange oppfølgerfilmer at det er merkelig at det fremdeles kommer folk dit. Serien flyttet imidlertid på seg geografisk gjennom 9 oppfølgere, og kulminerte med «Jason X» (2001), som foregår i verdensrommet!

(Filmen kan sees på Apple iTunes, Google Play og Blockbuster.)



«The Evil Dead» (1981)

Sam Raimis debutfilm er en av tidenes mest innflytelsesrike skrekkfilmer! Også her er utgangspunktet en vennegjeng som drar på hyttetur, men det som skjer videre skiller den fra «Fredag den 13:de» og har lagt grunnlaget for en rekke kopier.

De vekker nemlig demoner til live med høytlesing av tekst fra en mystisk bok de finner, «Necronomicon» («De dødes bok»). En etter en lider en grusom død, inntil bare Ash (Bruce Campbell) står igjen mot ondskapen.

Hvordan det går, skal ikke avsløres, men Campbell spilte videre som Ash i de to oppfølgerne «Evil Dead II» (1987) og «Army of Darkness» (1992), samt tre sesonger av serien «Ash vs Evil Dead» (2015-2018). Alle er mer enn severdige!

(Filmen kan sees på Apple iTunes, Google Play og Blockbuster.)

«Når nettene blir lange» er Norges første og eneste dogmefilm. (Foto: Europafilm)

«Når nettene blir lange» (2000)

I Mona Hoels solide dogmefilm får vi bli med på en tragikomisk julefeiring, der tynnslitte familiebånd strekkes farlig langt i trange omgivelser på en hyttetur.

Daværende filmkritiker i NRK, Brita Møystad Engseth, skrev blant annet dette:

«Vi følger en tilsynelatende normal storfamilie på julefeiring i fjellheimen – mor og far med fire voksne barn, barnebarn og en polsk svigerfamilie skal spise ribbe og åpne gaver i en hytte med osende parafinovn og frost på innsiden av veggene.

Det begynner hyggelig og hektisk og ender uhyggelig og hjerteløst, og underveis får vi rikelig anledning til å både le og gremmes, samt oppleve hvor gode skuespillerne våre kan være om de bare får saftig nok materiale å sette tennene i.»

(Filmen kan du se hos Filmarkivet.no.)



«Cabin Fever» (2002)

Dette er debutfilmen til Eli Roth, som senere har utmerket seg med de groteske skrekkfilmene «Hostel» (2005) og «The Green Inferno» (2013). Han spilte også balltresvingende sersjant Donowitz i Quentin Tarantinos «Inglorious Basterds» (2009).

«Cabin Fever» handler om en vennegjeng på hyttetur som pådrar seg et kjøttetende virus, noe som etter hvert får deres sanne personligheter frem i lyset. Filmen er på ingen måte nyskapende, men kan oppfattes som en svært blodig hyllest til Eli Roths inspirasjonskilder.

(Filmen kan sees på Apple iTunes, Google Play, Blockbuster og TV2 Sumo.)



«Fritt vilt» (2006)

Både regissør Roar Uthaug og skuespiller Ingrid Bolsø Berdal fikk sine gjennombrudd med denne skrekkthrilleren.

En vennegjeng på snowboardtur i Jotunheimen må ta seg inn på et nedlagt høyfjellshotell når en av dem brekker beinet. Her blir idyllisk vinterstemning plutselig forvandlet til et skrekkscenario med en gal morder luskende rundt i gangene.

Den ble ikke anmeldt av Filmpolitiet, da undertegnede er med i den som radiostemme, men daværende filmkritiker i P2, Einar Guldvog Staalesen, skrev blant annet dette:

«”Fritt vilt” er en spenningsfilm. Den er tidvis spennende. Det er ikke mange spenningsfilmer som er det. Den er forfriskende upretensiøs og gir blanke i dypere mening og videre sammenheng.»

«Fritt vilt» fikk en oppfølger i 2008 og en prequel i 2010.

(Filmen kan sees på Apple iTunes, Google Play, SF Anytime og Blockbuster.)



«Død snø» (2009)

Regissør Tommy Wirkola hadde allerede gjort seg bemerket i det norske filmlandskapet med «Kill Buljo – The Movie» (2007), men fikk sitt definitive gjennombrudd med denne skrekkfilmen, der nazizombier viste seg å ha internasjonal appell.

Filmen starter på kjent vis med en gruppe venner (bl.a. Vegar Hoel, Charlotte Frogner, Stig Frode Henriksen, Jeppe Beck Laursen, Jenny Skavlan) som drar på hyttetur, uten mobildekning og langt fra folk.

En skummel turgåer (Bjørn Sundquist) advarer dem mot en ondskap i fjellet, noe vennene snart får oppleve på nært hold. Nazizombier angriper, under ledelse av Oberst Herzog (Ørjan Gamst), og må bekjempes med blant annet øks, hagle, motorsag og snøscooter!

I min anmeldelse skrev jeg: «Regissør Tommy Wirkolas ville idé har blitt en herlig røre, med grusomme grøss, sprøe splatt og morsom morbiditet.»

(Filmen kan sees på Blockbuster og Altibox.)



«Antichrist» (2009)

Ja, Lars von Trier har også laget en hyttefilm. Og som man kanskje forstår, er hyttekosen et lite fremtredende fokus hos den danske filmskaperen.

Willem Dafoe og Charlotte Gainsbourg spiller paret som drar på en isolert (selvfølgelig) hytte for å bearbeide tapet av deres sønn, Nic. Det viser seg at naturen rundt dem gjenspeiler sorgen, raseriet og avmakten de føler, samt morens stadig forverrede psykiske tilstand.

NRKs Anne Hoff skrev dette i sin anmeldelse: «Skjønnhet og tragedie, skyld og uskyld, sex og død, ekstase og destruksjon; scenen er satt for en ny filmberetning av Lars von Trier, der det hverdagslige menneskelivet filleristes i et drama av kosmiske dimensjoner.»

(Filmen kan sees hos SF Anytime, Google Play, Blockbuster og Viaplay.)



«The Cabin in the Woods» (2012)

Dette kan i utgangspunktet se ut som en ganske vanlig hytteslasher-film. Men manusforfatter/regissør Drew Goddard og manusforfatter Joss Whedon har gjort den til litt mer enn det.

Jeg vil nødig avsløre nøyaktig hva det dreier seg om, men kan si såpass at resultatet er blodig god underholdning, med noen skikkelig grove høydepunkter og spreke paralleller til en del andre sjangerfilmer.

Fem venner drar altså på hyttetur langt inni en skog. Hytta ser ut som den er hentet rett fra «The Evil Dead», komplett med rustikt interiør, hyttepiano og skummel kjeller. Men ingen av vennene har tydeligvis sett denne filmen, og innlosjerer seg av hjertens lyst. Snart blir det imidlertid klart at skumle ting skal skje både i og utenfor hytta.

(Filmen kan sees på Apple iTunes, SF Anytime og Blockbuster.)



«The Hateful Eight» (2015)

Quentin Tarantinos åttende spillefilm foregår kanskje ikke på en hytte, men på en liten, isolert handelsstasjon i Wyoming på 1800-tallet. Passasjerer fra to diligencer må søke ly for en snøstorm, men etter hvert viser det seg at flere av figurene har historikk som krysser hverandre på ulike måter og gjør at spenningen mellom dem eskalerer.

Kurt Russell, Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Michael Madsen, Demian Bichir og Bruce Dern spiller hovedrollene i filmen, der det meste av handlingen foregår innendørs på handelsstasjonen, eller Minnies kortevare, som den heter. Det gjør handlingen mer fortettet, uten at omgivelsene blir direkte klaustrofobiske.

(Filmen kan sees på Apple iTunes, Google Play, Rakuten TV, Viaplay, SF Anytime, Blockbuster og Altibox.)

Hederlig omtale til andre filmer med hytter og/eller fjell: «The Blair Witch Project», «Cliffhanger», «The Cottage», «The Edukators», «The Great Outdoors», «The Grey», «Misery», «Pumpkinhead», «The Thing», «What Keeps You Alive».