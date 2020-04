Filmpolitiets store påskeguide

Martin Freeman spiller hovedrollen i «Tilståelsen», en krim basert på virkelige hendelser. (Foto: ITV)

«Tilståelsen»

Årets beste nye påskekrim heter «Tilståelsen» og sendes på NRK.

Dette er en serie basert på virkelige hendelser, og som gjennom seks episoder følger etterforskningen og det juridiske etterspillet fra da en ung kvinne forsvant fra byen Swindon i 2011.

Martin Freeman spiller drivende godt i hovedrollen som etterforsker Stephen Fulcher. En mann, som uten å avsløre for mye, må kjempe mot både egen arbeidsgiver, pårørende og rettssystemet i sin jakt på sannheten.

Freeman spiller denne dedikerte politimannen på herlig nyansert vis, og han flankeres av glimrende Imelda Staunton («Harry Potter») og Siobhan Finneran («Happy Valley») i de to øvrige hovedrollene.

Dette er en serie som bør tilfredsstille alle med stor sans for krim fra virkeligheten, og dem som elsker britisk kvalitetskrim av typen Broadchurch. Her er det høy kvalitet i alle ledd.

Terningkast 5

– Sigurd

«Tilståelsen» har premiere på NRK 1 søndag 5. april kl. 21:45. Alle episodene er allerede ute på NRK TV.

David Tennant er den store stjernen i «Deadwater Fell».(Foto: Anne Binckebanck, Channel 4)

«Deadwater Fell»

David Tennant er den store stjernen i «Deadwater Fell». En landsbykrim ispedd en god porsjon psykologisk thriller og litt utroskap.

En tilsynelatende idyllisk familie blir rammet av en tragisk husbrann. Den enste som overlever er pappa Tom Kendrick (Tennant), og etter hvert som brannen etterforskes, avsløres stadig nye hemmeligheter i det lille lokalsamfunnet.

Her er håndverket og skuespillerprestasjonene gjennomgående solide, og mange vil nok kose seg med fengende gjetting på «hvem er morderen?» underveis. Men den store magekriblingen uteblir dessverre, og serien blir litt for stappet med enkelt melodrama og familiære intriger til å virkelig begeistre.

Og selv om det er pittoreske omgivelser på landsbygda, så er miljøskildringene av ungdom på skråplanet og livet på politistasjonen av den litt for simple sorten.

Terningkast 4

– Sigurd

«Deadwater Fell» har premiere på NRK1 onsdag 8. april kl. 21:20. Alle episodene er allerede ute på NRK TV.

Brenda Blethyn har blitt en favoritt hos mange i rollen som detektiv Vera Stanhope.(Foto: Helen Williams/ITV Global Entertainment)

«Vera» S10

Hvis du er en purist som synes virkelige hendelser og intriger ikke hører hjemme i påskekrimsjangeren, så er kanskje en splitter ny sesong av «Vera» noe for deg.

Brenda Blethyn har blitt en favoritt hos mange gjennom sin omsorgsfulle, morsomme og skarpe detektiv Vera Stanhope.

Og selv om vi har kommet til sesong 10, så virker ikke hverken serien eller rollefiguren å merke nevneverdig slitasje. Drapssakene er fremdeles akkurat komplekse nok til å fylle 90 minutter med lettbent morderjakt. Og jeg synes humoren vokser på meg for hver sesong jeg tilbringer sammen med denne formidable politietterforskeren.

Jo da, «Vera» er samlebåndskrim, men det er lun, trygg og underholdende samlebåndskrim.

Terningkast 4

– Sigurd

«Vera» sesong 10 har premiere på NRK 1 fredag 10. april kl. 21:55. Alle episodene er allerede ute på NRK TV.

Rufus Sewell spiller hovedrollen i «Den fjerde rytteren». (Foto: TV 2)

«Agatha Christie: Den fjerde rytteren»

TV 2 går for en nyinnspilling av krimdronningen Agatha Christies bok «The Pale Horse» fra 1961 , dessverre så skuffer den litt.

«Den fjerde rytteren» er på alle måter en klassisk krimfortelling. Den er i tre deler, hvor hver varer i omtrent en time, og inneholder sympatiske og usympatiske figurer, en skeptisk etterforsker, affærer, arv-problematikk, tilsynelatende umulige situasjoner og England.

Denne er også litt ekstra mystisk da den har et element av det overnaturlige i seg. Eller har den det?

Jeg skal innrømme at jeg har manglende erfaring med både krim og Agatha Christie. Det jeg derimot har sett mye av, er spennende serier og filmer. Denne påskekrimmen er ikke en av disse. «Den fjerde rytteren» blir bare mildt engasjerende mot slutten, men er jevnt over ganske tam.

Derimot gjør Rufus Sewell («The Man in the High Castle», «A Knights Tale») og Kaya Scodelario («Skins», «Crawl») gode roller som hovedpersonen Mark og kona Hermia. Man kan engasjere seg i dem når historiefortellingen ellers feiler.

Dette gjør at «Den fjerde rytteren» godt kan ses om man er påskekrimentusiast, og la oss være ærlig, hva skal du ellers fylle tiden med denne påsken?

Terningkast 3

– Miriam

«Agatha Christie: Den fjerde rytteren» har premiere på TV 2 og Sumo fredag 10. april kl. 21:40.

Benoit Blanc (Daniel Craig) finner spor sammen med politietterforskerne Elliott (Lakeith Stanfield) og Wagner (Noah Segan) i «Knives Out». (Foto: Nordisk Film Distribusjon)

Filmanbefalinger til påsken

Krim gjør seg godt i serieform, men du verden – en god mordgåte fungerer da utmerket på film også!

Og påskens morsomste og mest underholdende etterforskning får du i filmen «Knives Out».

Daniel Craig, Jamie Lee Curtis og Chris Evans er blant godbitene i denne forfriskende festforestillingen. «Knives Out» er så godt gjennomført at det er en fryd å følge den krokete og innholdsrike veien mot løsningen. Filmen er ute til kjøp og leie.

ANMELDELSE: Knives Out – Et 99% vellykket mordmysterium!

Andre gode filmtips til påsken, er svindlerfilmen «Hustlers» som også er ute til kjøp og leie nå.

Her gjør Jennifer Lopez en av sine beste roller i en film som, med Robin Hood-moral på ville veier, utforsker finanskrisen sett fra strippestanga.

ANMELDELSE: Hustlers – Svindlere med stil

Og hvis du vil ha det litt mer uhyggelig i godstolen denne påsken, så anbefaler vi «Doctor Sleep» på det grusomste.

Oppfølgeren til klassikeren «The Shining» («Ondskapens hotell») er en imponerende god grøsser med en superb Ewan McGregor i hovedrollen – velg helst «director’s cut»-versjonen som er ute til kjøp og leie nå.

ANMELDELSE: Doctor Sleep – «The Shining»-oppfølgeren har blitt enda bedre!

Joe Exotic er hovedpersonen i den fantastiske dokumentarserien «Tiger King». (Foto: Netflix)

Et utvalg true crime-favoritter

Av og til så overgår virkeligheten fiksjonen – også i krimsjangeren. Her er noen av våre favoritter når det gjelder krim i dokumentarform. Og vi starter med 2020s store «wow»-hendelse på seriefronten.

«Tiger King: Murder, Mayhem and Madness» (Netflix): Hvis du ikke har sett «Tiger King», så se «Tiger King». Historien om Joe Exotic inneholder overraskelse på helsprø overraskelse, og blant ingrediensene finner vi tigere, dyreparkrivaler, drapsplaner, et mulig mord, dyremishandling, politisk valgkamp og en norsk filmplakat. Se «Tiger King».

ANMELDELSE: Tiger King – En helsprø reise av en true crime-serie

«The Jinx» (HBO Nordic): Ofte handler true crime om mulige justismord, «The Jinx» handler om en riking som kanskje burde sitte inne for mord. Historien om Robert Durst er gripende godt fortalt i denne serien. Den har, i likhet med «Making a Murderer», fått kritikk for sin journalistiske metode. Den kritikken er det verdt å leses seg opp på, men se serien først. Slutten er et høydepunkt.

ANMELDELSE: The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst – En smak av «Serial»

«Wild Wild Country» (Netflix): Dette er en drivende god dokumentarserie om tilhengerne av guruen Bhagwan Shree Rajneesh som opprettet sin egen lille by, Rajneeshpuram, i Wasco County, Oregon mellom 1981 og 1988. Stikkord her er kultliv, bioterror, heftige nabokrangler, drapsplaner, sex og drøssevis av typete typer.

«Ikke k*dd med katter – På jakt etter en internett-morder» (Netflix): Kattevideoer, Facebook-detektiver og drap er ingrediensene i denne hakeslepphistorien fra Netflix. Her advarer vi mot sterke scener, men har du mage til denne, så får du en interessant og opprørende fortelling. «Ikke kødd med katter» har også litt av et rollegalleri.

Den morsomme, lekre og spennende spionserien Killing Eve er straks klar med sesong 3. (Foto: HBO Nordic)

Seriemordere, spioner og smuglere

Hvis du liker serier om forbrytere og agenter, er det flere aktuelle serier som det er verdt å bruke tid på i påsken. Kvalitetsserier som enten er i godt gang, eller som straks kommer med nye sesonger.

«Killing Eve» (HBO Nordic): Vi elsker historien om leiemorderen Villanelle og etterforskeren Eve Polastri – den er både morsom, spennende og herlig stemningsfull. Mandag 13. april kommer sesong 3 av den kule britiske spionthrilleren, og hvis du ikke har sett sesong 1 og 2, så er det bare å ses seg opp!

«Bosch» (Amazon Prime, Viaplay, HBO): Politidetektiven Harry Bosch (Titus Welliver) er en av våre favorittetterforskere. Han holder til i Los Angeles, er hard mot de harde, digger jazz og lever etter mottoet: «Everybody matters, or nobody matters» 17. april kommer sesong 6. Alle de fem første anbefales.

ANMELDELSE: Bosch – lett å bli glad i

«Le Bureau» (NRK TV): 16. april kommer sesong 5 av denne fantastiske franske etterretningsserien. Dette er en agentserie med stor realisme, relevant tematikk og masse spenning. Se sesong 1 – 4, og finn ut hvorfor denne får terningkast 6!

ANMELDELSE: Le Bureau – en av tidenes beste spionserier

«Zero Zero Zero» (HBO Nordic): «Narcos» møter «Gomorrah» og følger kokainen over Atlanteren. Med saftige miljøskildringer, et fascinerende rollegalleri, hardtslående brutaliteter og et skarpt fokus viser «Zero Zero Zero» fram hvor kompleks og omfattende kokainens reise er i det globale markedet. Alle 8 episodene er nå tilgjengelige.

ANMELDELSE: Zero Zero Zero – Realisme og stilisert vold i skjønn forening

«Homeland» (TV 2 Sumo): Denne publikumsfavoritten er nå godt inne i sin 8. og aller siste sesong. Her vender tematikken tilbake til røttene, og det dundres løs på USAs lengstvarende krig. For alle oss som har digget Carrie og Saul ser dette ut til å bli et verdig farvel. I skrivende stund er det kun 4 episoder igjen til finalen 27. april.

ANMELDELSE: Homeland S08 – Tydelig retning og god energi

Steinar Klouman Hallert treffer outsiderperfeksjon i hovedrollen som 25-årige Sigurd. (Foto: TVNorge)

En krimfri påske?

Her er et knippe rykende ferske seriegodbiter som ikke handler om mesterdetektiver.

Sigurd fåkke pult (Dplay): Bak en tittel som kan sende tankene i retning sexfiksert guttastemning, skjuler det seg en veldig lovende dramedie som gyver løs på en ung manns sosiale utilpasshet med innsikt og treffsikker situasjonskomikk.

Det er ofte putekleint og veldig morsomt – og Steinar Klouman Hallert er ganske nær nyansert outsiderperfeksjon i hovedrollen.

ANMELDELSE: Sigurd fåkke pult – Ganske nært outsiderperfeksjon

«Better Things» (HBO Nordic): Hvis du er glad i drøy humor og lavmælt drama, så er kanskje denne fantastiske lille serien noe for deg. Pamela Adlon spiller hovedrollen som Sam. Hun er stemmeskuespiller og alenemor for tre døtre i Los Angeles. En familie hvor det ofte koker over på nydeligste vis!

ANMELDELSE: Better Things – Treffer meg rett i trivselssentralen

Westworld (HBO Nordic): Kunstig intelligens, grublegod science fiction og massevis av fanteorier – Westworld er tilbake! I sesong 3 har serien skrudd opp tempoet og fått med seg Aaron Paul («Breaking Bad») på laget. Vi er hekta.

ANMELDELSE: Westworld S03 – TV-verdens vakreste hodepine

«The Plot Against America» (HBO Nordic): Hva hadde skjedd dersom Franklin D. Roosevelt tapte valget i 1940? Hvordan hadde ting utspilt seg hvis USA aldri hadde gått inn i andre verdenskrig? Det er utgangspunktet for denne kontrafaktiske serien som er både aktuell og meget godt laget.

ANMELDELSE: The Plot Against America – Skremmende relevant

«I Am Not Okay with This» (Netflix): Denne godbiten er basert på en tegneserie av Charles Forsman, som også skrev tegneserien bak «The End of the F***ing World». Hovedpersonen Sidney er en helt vanlig tenåringsjente som begynner å skjønne at du hun egentlig ikke er så vanlig som hun tror. Vi elsker musikken, humoren, rollefigurene, skuespillet, estetikken – dette er en flott serie,

ANMELDELSE: I Am Not Okay with This – Sjarmerende tenåringsdrama med overnaturlige elementer