I en tid hvor vi alle oppfordres til å være veldig mye hjemme, er selvfølgelig TV-serier godt selskap – og en deilig mulighet for både avkobling og tilkobling.

Vi i Filmpolitiet har satt sammen en liten tipsliste til dere som trenger påfyll av kvalitetsunderholdning nå i disse dager.

TOPP 10: Serier fra 2010-tallet

Stikkordene her er feelgood, latter, spenning, lunhet, eventyr og flere sesonger.

Et knippe serieunivers som tar oss med ganske langt bort fra karantener og pandemier. Selv om det kan dukke opp et zombievirus og noen legefrakker her og der.

Og så klarte vi ikke helt og begrense oss, så du finner noen ekstra anbefalinger til lignende serier under hver tittel.

God titting!

Brooklyn Nine-Nine

Jake Peralta (Andy Samberg) og sjefen Ray Holt (Andre Braugher) i komiserien «Brooklyn Nine-Nine». (Foto: Fox)

Vi starter med å anbefale en liten perle av en arbeidsplasskomedie.

«Brooklyn Nine-Nine» er en god gammeldags blanding av krim og komedie. Med elefantvekt på sistnevnte sjanger.

Dette er halvtimesepisoder du kan nyte et par av i slengen og som passer perfekt som middagsselskap. Men vil du «titte fortsatt», er det nok røde tråder, relasjoner og interessante rollefigurutviklinger til at det er kos å henge lenge på politistasjonen.

Chelsea Peretti (Gina), Andy Samberg (Jake) og Terry Crews (Terry) leder an i en nydelig komponert bukett av småsprø og helsprø rollefigurer.

Dette er en serie som tilbyr deg akkurat den gjengen du vil ha på skjermbesøk. Litt kjærlighet, litt politispenning og massevis av herlig sketsjhumor som snytt ut «Saturday Night Live»-skolen.

Og det er ikke umulig at vokabularet ditt vil bli noe preget. Nine-Nine!

For dere som digger: «How I Met Your Mother» (Netflix og Viaplay), «The Office (USA)» (Amazon og HBO) og «The Good Place» (Netflix).

Tilgjengelig på: Netflix, 5 sesonger.

Fleabag

Serieskaper og manusforfatter Phoebe Waller-Bridge spiller selv hovedrollen i Fleabag. (Foto: Amazon)

Fjorårets store komiserie er en skarp og britisk Emmy-vinner som fortjener at enda flere ser den!

I «Fleabag» spiller serieskaper Phoebe Waller-Bridge selv hovedrollen som en kvinne som forsøker å komme over et traume. Noe som slår spesielt ut over både vennskap, familierelasjoner og kjærlighetsliv.

Med sin sylskarpe dialog, og sin vittige og superkleine situasjonskomikk, samt det herlige draget av britisk humor, så er «Fleabag» frydefull underholdning.

Jeg lo like godt da jeg så den for andre gang, og gråt nesten like mye. For Phoebe Waller-Bridge sine observasjoner om livet, kan være like hjerteskjærende som de er morsomme.

Olivia Colman (stemoren) og Andrew Scott (presten) spiller også helt fantastiske rollefigurer!

For dere som digger: «Unge lovende» (NRK TV), «After life» (Netflix) og «Russian Doll» (Netflix).

Tilgjengelig på: Amazon Prime, 2 sesonger.

Vikingane

Silje Torp spiller Frøya i den historiske komiserien Vikingane. (Foto: NRK/Via film)

For de historieinteresserte, for fantasy-nerdene, for skjeggentusiastene og for dem som bare elsker fjas og moro: «Vikingane» aka «Norsemen» er en helt nydelig vikingkomedie som kan nytes på både norsk og engelsk.

Et herlig skuespillerensemble storkoser seg foran kamera i denne serieperlen som tar moderne konflikter, samlivsproblemer og jobbutfordringer med seg tilbake til vikingtiden.

Det er drøyt, grovt, smart, treffsikkert og veldig morsomt.

Og den er rå nok til å få det til å svinge greit blant oss som digger sverdkamper og saga-action også!

For dere som digger: «Outlander» (Viaplay), «Game of Thrones» (HBO), «Vikings» (HBO og Netflix), «The Last Kingdom» (Netflix) og «Monty Python» (Netflix).

Tilgjengelig på: Netflix, 2 sesonger. NRK TV, 3 sesonger – Hele serien kan sees her!

Parks and Recreation

Maken til deilig rollegalleri skal en lete lenge etter.(Foto: C More).

Ron Swanson. Ron Swanson. Ron Swanson.

Det vise og whiskyelskende barteikonet er egentlig grunn god nok til å se «Parks and rec», men i rettferdighetens navn må vi nevne Leslie, Tom, April, Andy, Ann, Ben, Chris, Donna og Jerry også. For vi elsker hele gjengen.

Sjelden har et rollegalleri svingt så nydelig og artig sammen.

Hvis du savner gjengen på kontoret eller lesesalen, la de ansatte i Pawnee, Indianas avdeling for parker og rekreasjon bli dine nye venner.

Dette er en latterlig deilig serie. Og så er den full av skuespillere som nå er noen av Hollywoods største stjerner!

Amy Poehler er en komediedronning – vi sier bare «Treat Yo Self».

For dere som digger: «The Office (USA)» (Amazon og HBO), «The Good Place» (Netflix) og «Saturday Night Live».

Tilgjengelig på: HBO Nordic og Amazon Prime, 7 sesonger.

Gilmore Girls

Lorelai (Lauren Graham) og Rory (Alexis Bledel) i gode gamle Gilmore Girls. (Foto: The CW Television Network).

Er du syk? Se «Gilmore Girls». Savner du familien din? Se «Gilmore Girls». Føler du deg litt deppa? Se «Gilmore Girls». Er du et levende, pustende menneske? Se «Gilmore Girls».

ANMELDELSE: A Year in the Life – Et hyggelig gjensyn med en smårusten gjeng

Den sjarmerende klassikeren om Lorelai og Rory Gilmore, alles favoritt mor- og datter-duo, er alltid et godt valg.

«Gilmore Girls» vil gi deg mange timer med glede, varme, latter og sårhet mens du blir kjent med den lille byen Stars Hollow. Med sine rare småbytradisjoner, merkelige typer (jeg ser på deg Kirk) og hjemmekjære varme, kommer du til å ville flytte inn.

For dere som digger: «Friends» (Netflix) og «The Marvelous Mrs. Maisel» (Amazon).

Tilgjengelig på: Netflix, 7 sesonger – pluss en firedelers gjenforeningssesong.

Atlanta

Darius (Keith Stanfield), Earn (Donald Glover) og Alfred “Paper Boi” (Brian Tyree Henry) i Atlanta sesong 1. (Foto: FOX, FX)

Donald Glover, aka Childish Gambino, er en av de beste og mest kreative kunstnerne vi har om dagen.

Han har fylt dansegulv med «This Is America» og han leverte en karismatisk versjon av Lando Calrissian i «Solo: A Star Wars Story», men det er som serieskaper, manusforfatter og hovedrolleinnehaver i «Atlanta» han er på sitt aller aller beste.

Her kombiner han kunstneriske ambisjoner, samfunnsengasjement og artisteri i en deilig aktuell “hip hop”-dramedie som følger karrieren til rapperen «Paper Boi» (Brian Tyree Henry) som bor i Atlanta.

Økonomi, hverdagsrasisme og klasseskiller er de sentrale tematiske bakteppene, og Glover og hans samarbeidspartnere bruker treffsikker observasjonshumor til å male smarte forviklinger det er lett å la seg begeistre av.

Spesielt er episoden «Teddy Perkins» i sesong 2 en perle av skuespill, underfundighet og fortellerkunst. Rett og slett en av våre absolutte favorittepisoder på TV.

For dere som digger: «Barry» (HBO), «Community» (Viaplay), «Empire» (Viaplay) og «Seinfeld» (Viaplay).

Tilgjengelig på: Viaplay, 2 sesonger.

Succession

Kendall Roy (Jeremy Strong) og Logan Roy (Brian Cox) er far og sønn med dype konflikter i Succession. (Foto: HBO Nordic)

Veldig mange har allerede blitt hekta på Roy-familiens trassige og stormannsgale familiekrangler og maktkamp. Men hvis du ikke har fått med deg denne HBO-perlen, er det på tide!

«Succession» er en deilig serie som står like stødig som såpeglatt familiedrama, som herlig skrudd familiekomedie med satirisk brodd.

I bakgrunnen skimtes konturene av virkelighetens Murdoch-familie, for det er flere likhetstrekk mellom de to amerikanske medieeierne med skotske aner.

I forgrunnen raller gamlefar Logan (Brian Cox) og hans familieflokk rundt i selvskapte intriger og ørsmå lommer av nestekjærlighet på en måte som er lett å parodiere, men enda lettere å elske.

For dere som digger: «Billions» (HBO), «Arrested Development» (Netflix), «Silicon Valley» (HBO) og «Dag» (Netflix og Sumo).

Tilgjengelig på: HBO Nordic, 2 sesonger.

The End of the F***ing World

Alyssa vil være kjærester, men James har andre planer i The End of the Fucking World. (Foto: Netflix).

Før «I Am Not Okay with This» og før «Sex Education», fikk vi denne herlige, rare lille serien: «The End og the F***ing World». Den handler om to ungdomsskoleutskudd, med mye oppbygd sinne og tenåringsangst, som setter ut på rømmen sammen.

Den er totalt uforutsigbar og fantastisk vakker. Fra det estetiske retrouniverset, de diverse klassiske filmreferanser til et uimotståelig lydspor med stemningsfull musikk fra 50- og 60-tallet – denne serien er rett og slett bare perfekt.

For deg som vil ha noe litt annet, er glad i mørk humor og elsker film, er denne tilgjengelig med to sesonger på Netflix. (Sesong 2 er ikke like dårlig som folk skal ha det til.)

For dere som digger: «I Am Not Okay with This» (Netflix), «Sex Education» (Netflix), «My So-Called Life»/«Angela», «Bonnie and Clyde» (den fra 1967) og «Natural Born Killers».

Tilgjengelig på: Netflix, 2 sesonger.

Better Things

«Better Things» har noen av de beste familiekranglene på TV. (Foto: HBO Nordic, FX)

Hvis du er glad i drøy humor og lavmælt drama, er kanskje denne fantastiske lille serien noe for deg. Pamela Adlon og Louis C.K. står bak «Better Things», med Adlon i hovedrollen som Sam, en skuespiller og alenemor for tre døtre i Los Angeles.

Serien er så god og varm at jeg alltid får en følelse av tilfredshet og ro når jeg ser den, og det til tross for at serien skildrer det turbulente forholdet mellom søsken, og mellom mødre og døtre.

Jeg lengter alltid etter flere episoder, og hiver meg over nye så fort de kommer ut på HBO Nordic. Serien er i sin fjerde sesong nå, og det er spesielt morsomt å følge med på at de unge rollefigurene vokser opp og finner sin identitet i verden.

For dere som digger: «Insecure» (HBO), «Master of None» (Netflix), «Louie» og «Transparent» (Viaplay).

Tilgjengelig på: HBO Nordic, 3 sesonger – nummer 4 er i gang.

BoJack Horseman

Den herlige blandingen av lun humor og kald realisme, intelligent satire og tørre ordspill, forfriskende ærlighet og direkte smertefull ærlighet, gir BoJack Horseman en nerve en ikke finner andre steder. (Foto: Netflix)

Ved første øyekast kan «BoJack Horseman» virke som en brautende, vulgær og fjollete tegneserie for voksne, og det er den også. Men «BoJack Horseman» er også så mye mer.

I tillegg til sylskarp og presisert humor i et fargerikt, absurd, dyre-menneske-univers, byr den også på hjerteskjærende realisme i form av temaene den skildrer.

Alkoholisme, PTSD, depresjon, ansvar og tilhørighet er noen av de mange menneskelige temaene som blir tatt opp i serien om kjendishesten BoJack.

Serien tør å gå langt både med humoren og tematikken. Og det er denne kombinasjonen av mørk humor og blodig alvor som gjør at «BoJack Horsman» er en av de beste seriene du kan finne på Netflix akkurat nå.

For dere som digger: «Rick and Morty» (Netflix), «Undone» (Amazon), «Master of None» (Netflix), «Arrested Development» (Netflix).

Tilgjengelig på: Netflix, 6 sesonger.

Le Bureau

Malotru (Mathieu Kassovitz) og resten av gjengen er tilbake i det som ser ut til å bli nok en knallsesong av den franske spiongodbiten Le Bureau. (Foto: NRK/TOP THE OLIGARCHS PRODUCTIONS / CANAL+)

«Le Bureau» er en gave til alle som digger grublegod etterretningsspenning. Denne franske favoritten er en av de mest realistiske og beste spionseriene som finnes.

Den er bitende aktuell, den er rik på nyanser og den er mesterlig god på å skape stolkantspenning av telefonkonferanser filmet i kommunegrå omgivelser.

Enten det dreier seg om russiske hackere, franske IS-terrorister eller e-tjenestens interne gransking – «Le Bureau» byr på innsikt og spenning i alle episoder.

For dere som digger: «Homeland» (Sumo, Netflix), «The Americans» (Netflix), «The Looming Tower» (Amazon), «Fauda» (Netflix) og «Hamilton» (Sumo og C More).

Tilgjengelig på: NRK TV, 4 sesonger – den finner du her!

Justified

Boyd Crowder (Walton Goggins) og Raylan Givens (Timothy Olyphant) er et moderne TVs mest velartikulerte motstandere. (Foto: Viasat 4).

«Justified» er en deilig velartikulert og stemningsfull spenningskrimserie, og Rayland Givens og Boyd Crowder er et av 2010-tallets aller beste radarpar.

Her er urbaniseringsproblematikk, familierøtter, vinningskriminalitet og skjebne flettet sammen i en serie som er rik i mytologi, stilsikker til fingertuppene og som med eleganse plasserer samtidens Kentucky inn i den klassiske western-sjangerens forståelsesrammer.

De ulike handlingstrådene og figurene danser rundt hverandre som fulle folk på låvefest, der du aldri helt vet hvem som blir neste dansepartner – du vet bare at alle ender opp med blånegler og gnagsår.

Den starter litt ujevnt i de første episodene, da løses det en sak per episode, men den finner raskt både driv, røde tråder og sin egne herlige stil!

For dere som digger: «Fargo» (HBO og Sumo), «Ozark» (Netflix), «Better Call Saul»/«Breaking Bad» (Netflix), «Deadwood» (HBO) og westernsjangeren generelt.

Tilgjengelig på: HBO Nordic og Amazon Prime, 6 sesonger

Grace and Frankie

«Grace and Frankie» er gøyal og oppløftende, for ikke å snakke om at den slår et slag for representasjon av eldre kvinner i Hollywood. (Foto: Ali Goldstein/Netflix)

Grace (Jane Fonda) er en fancy, prippen forretningsdame som er plettfri og behersket i alt hun gjør. Frankie (Lily Tomlin) er en eksentrisk og åpensinnet livsnyter som er sprudlende og kaotisk i fremtredenen.

De to har vært livslange rivaler. Det byr på latterligheter når de to damene blir tvunget til å bo sammen i strandhuset de deler, etter at ektemennene deres går fra dem for å være sammen med hverandre.

«Grace and Frankie» byr på prima situasjonskomikk. Fonda og Tomlin stråler i disse fantastiske, mangfoldige figurene som går gjennom vekst og utvikling i den nye livssituasjonen de befinner seg i.

Serien er gøyal og oppløftende, for ikke å snakke om at den slår et slag for representasjon av eldre kvinner i Hollywood. Dette er et eksempel på en serie som bare blir bedre og bedre for hver sesong. Jeg blir alltid i godt humør av a se på «Grace and Frankie», og det tror jeg du vil bli også!

For dere som digger: «The Good Place» (Netflix), «Unbreakable Kimmy Schmidt» (Netflix) og «The Big Bang Theory» (Amazon).

Tilgjengelig på: Netflix, 6 sesonger.

Supernatural

Etter 15 sesonger er det snart slutt for Sam og Dean Winchester. Du rekker kanskje å binge de 14 første sesongene før finalen går på lufta i USA i mai 2020. (Foto: Warner Bros. Entertainment)

For deg som vil bli slukt inn i en verden av skrekk, mystikk og spenning – med monstre, spøkelser og demoner – så kan ikke «Supernatural» anbefales nok.

Serien om de trøblete Winchester-brødrene har en dedikert og intens fanskare, og det er ikke uten grunn.

Spesielt i de tre første sesongene, byr serien på nervepirrende skrekk og oppslukende søskenkjærlighet, langs USAs og livets harde landeveier. Etter hvert som sesongene går blir det mer fjollete, absurd og ja, navlebeskuende, men du blir fordi du ikke klarer å la vær å elske de to brødrene.

Den 15. og siste sesongen runder av i mai i USA, og kommer trolig til Norge om ikke så lenge, så hvis du gir jernet nå så rekker du kanskje å se deg opp!

For dere som digger: «Buffy the Vampire Slayer» (Viaplay), «The X-Files» (Viaplay), «Chilling Adventures of Sabrina» (Netflix), «Stranger Things» (Netflix) og «Riverdale» (Netflix).

Tilgjengelig på: Amazon Prime Video, 14 sesonger.

Lost

Den er gammel, men den har vært veldig viktig for mye av dagens TV-landskap. Derfor mener vi at det passer godt å sjekke ut, eller ta et gjensyn med, «Lost» nå. Foto: ABC

Er ikke dette den perfekte anledningen til å ta fatt på den popkulturelle kolossen av en TV-serie som er «Lost»?

Du har tid, «Lost» tar tid og dette er en ypperlig anledning til å binge en av de mest innflytelsesrike og diskuterte seriene i moderne TV-historie.

Hva er det med den «Lost»-slutten, liksom?

ANMELDELSE: Ronny Brede Aases dom over avslutningen på «Lost»

Skapt av Damon Lindelof, som siden har laget de fantastiske seriene «The Leftovers» og «Watchmen», og J.J. Abrams, som siden har laget Star Wars, produsert «Westworld» og generelt blitt en av Hollywoods viktigste kreative krefter – dette er en serie som både formet, og ble formet av, dem begge.

Hvis du har lyst til å bli revet med på et intenst eventyr som involverer en øde øy, overnaturlige elementer, trekantdrama og filosofiske undertoner, så er den mystiske, den medrivende, den elskbare «Lost» noe for deg.

Og har du fremdeles god TV-energi når du er ferdig, er det selvsagt bare å gyve løs på 3 sesonger med «Twin Peaks»!

For dere som digger: «The Leftovers» (HBO), «Watchmen» (HBO), «Westworld» (HBO), «Fringe», «The 100» og «Twin Peaks» (HBO).

Tilgjengelig på: Viaplay, alle 6 sesongene