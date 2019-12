Topp 10: Serier fra 2010-tallet

Dag

Til tross for store endringer på privaten, holder Dag (Atle Antonsen) kontorlandskapet i tradisjonell stil. (Foto: TV 2, Kamerakameratene)

Serien om den nevrotiske samlivsterapeuten Dag Refsnes (Atle Antonsen), som trives best når han bolter seg inn i egen stue med potetgull, whisky og god musikk, er en serieperle av vemod, innsikt og bekmørk humor.

«Dag» er skarp og vittig. Den har noen fantastiske skuespillerprestasjoner. Den er sår og i stand til å si noe vesentlig om oss mennesker. Og den er full av hjertevarme og rollefigurer vi blir glade i.

ANMELDELSE: Dag S04 – en av de mest fornøyelige seriene på tv

Relasjonen mellom Dag og Eva (Tuva Novotny) er en helt fantastisk godt skrevet og spilt kjærlighetshistorie. Og rollefiguren Benedikt (Anders Baasmo) er noe av det villeste og jovialt nedrige som er framført på TV.

Serieskaperne Øystein Karlsen og Kristopher Schau har rett og slett laget 2010-tallets beste norske TV-serie.

«Dag» er ute på Netflix og TV 2 Sumo.

– Sigurd

Le Bureau

Malotru (Mathieu Kassovitz) og resten av gjengen er tilbake i det som ser ut til å bli nok en knallsesong av den franske spiongodbiten Le Bureau. (Foto: NRK/Top The Oligarchs Productions/Canal+)

Le Bureau er en gave til alle som digger grublegod etterretningsspenning. Denne franske favoritten er en av de mest realistiske og beste spionseriene som finnes.

Den er bitende aktuell, den er rik på nyanser og den er mesterlig god på å skape stolkantspenning av telefonkonferanser filmet i kommunegrå omgivelser.

Enten det dreier seg om russiske hackere, franske IS-terrorister eller e-tjenestens interne gransking – Le Bureau byr på innsikt og spenning i alle episoder.

ANMELDELSE: Le Bureau S04 – En av tidenes beste spionserier

I en serie hvor skuespillerprestasjonene er på jevnt toppnivå, er det Mathieu Kassovitz (Malotru) som stikker seg ut.

Han har klart å skape en rollefigur som naturlig kombinerer et lynende intellekt, en fysisk seighet og et stort og komplekst hjerte som gjør hver en scene med mesteragenten til en liten opplevelse.

Du kan se alle fire sesongen av Le Bureau på NRK TV. Vi gleder oss veldig til sesong 5 som kommer i 2020!

– Sigurd

Rick and Morty

Vi digger eventyrene til Rick og Morty. (Foto: NTB Scanpix, ©Adult Swim / Courtesy: Everett Collection)

«Rick and Morty» er en smart, blodig og helsprø komiserie som er noe av det beste en kan se på skjerm.

De animerte eventyrene til den geniale og nihilistiske bestefar Rick Sanchez og hans naive barnebarn Morty Smith er mørke, morsomme og fargespraglende fantastiske.

«Rick and Morty» har den samme forfriskende følelsen av drøyhet og evnen til å si fæle, men sanne, ting som «South Park» hadde på sitt beste.

Serieskaperne Justin Roiland og Dan Harmon drar den lenger enn de fleste andre på skjermen. De sneier innom akademiske høyder som ligger planeter bortenfor alt annet på TV, og de vinner referansehumorprisen for både kvantitet, kvalitet og originalitet.

Serien er også glimrende god til å fange tunge sider ved menneskelige relasjoner, sette dem inn i en absurd og gjennomtenkt eventyrhistorie og dryle på med både innsikt og latterbrøl gjennom det hele.

Og her kommer julegaven: Sesong 4 får norsk premiere på Netflix 22. desember. Der ligger også resten av serien.

– Sigurd

Fleabag

Serieskaper og manusforfatter Phoebe Waller-Bridge spiller selv hovedrollen i Fleabag. (Foto: Amazon)

Phoebe Waller-Bridge er en manusforfatter og skuespiller med en nydelig evne til å fortelle om hvor vanskelig det kan være å være menneske, på en ustyrtelig morsom, men også rørende og sår måte.

I «Fleabag» spiller serieskaperen selv hovedrollen som en kvinne som forsøker å komme over et traume. Noe som slår spesielt ut over både vennskap, familierelasjoner og kjærlighetsliv.

Med sin sylskarpe dialog, og sin vittige og superkleine situasjonskomikk, samt det herlige draget av britisk humor, så er «Fleabag» frydefull underholdning.

Jeg lo like godt da jeg så den for andre gang, og gråt nesten like mye. For Phoebe Waller-Bridge sine observasjoner om livet kan være like hjerteskjærende som de er morsomme.

Denne blandingen av sårbarhet og komikk resulterte i at «Fleabag» gjorde reint bord under Emmy-utdelingen i 2019, der den andre og siste sesongen i serien blant annet fikk med seg prisen for beste komiserie.

Phoebe Waller-Bridge vant selv prisen for beste kvinnelige skuespiller i en komiserie, samt beste manus for en komiserie. Velfortjent!

Har du gått glipp av denne perlen, ligger den hos Amazon Prime Video.

– Marte

Fargo

Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) får biltrøbbel utenfor Bemidji, Minnesota, det fører til store omveltninger for det lille lokalsamfunnet.(Foto: FX, MGM)

Fargo er så nydelig stemningsfull og full av smart svart humor at jeg har lyst til å rive opp skjermen og flytte inn.

Serien, som stammer fra en tematisk vri på Coen-brødrenes fantastiske film med samme navn, har over tre sesonger servert noen aldeles fantastiske og fengende krimhistorier fra den snødekte Midtvesten.

ANMELDELSE: Fargo S02 – Et lunt og blodig mesterverk

Dette er en serie som med stor skaperglede stiller til skue hvordan uheldige omstendigheter kan føre tilsynelatende anstendige mennesker til fæle gjerninger.

Det mytologiske bakteppet er mystisk og fengende. Og vennlighet og tradisjonelle verdier settes opp mot tapt uskyld, sprekkene i den amerikanske drømmen og en blodtørstig brutalitet.

Serieskaper Noah Hawley tar den amerikanske Midtvestens høflige småbyliv på kornet, og sender det ut i kulda for å danse med djevelen.

Alle tre sesongene av «Fargo» er ute på Viaplay og HBO Nordic. På C More ligger sesong 1 og 2.

– Sigurd

OJ Simpson – Made in America

Dokumentaren om OJ Simpson er en ambisiøs og kompleks dokumentar som klarer å kombinere en fascinerende historie med et imponerende kritisk overblikk på det amerikanske rettssystemet. (Foto: NRK, ESPN)

Dokumentarminiserien O.J. Simpson – Made in America er en kompleks, ambisiøs og gnistrende godt fortalt «true crime». Og er som tittelen antyder – en velplassert kilevink mot USA.

Svakhetene og urettferdighetene i det amerikanske rettssystemet har vært refrenget i en rekke sterke «true crime»-suksesser de siste årene, hvor produksjoner som Serial, The Jinx og ikke minst Making a Murderer alle har pekt på ulike aspekter som truer rettssikkerheten til amerikanske borgere.

ANMELDELSE: OJ Simpson: Made in America–En bauta innen «true crime»-sjangeren

O.J. Simpson–Made in America plasserer seg inn som en bauta i denne tradisjonen.

En bunnsolid produksjon som aldri mister den fengslende røde tråden som er O.J. Simpsons tragedie.

Men rundt den tråden klarer serieskaper Ezra Edelman å brodere et fascinerende portrett av de sammensatte årsakene som snudde en enkelt drapssak til et mediesirkus med en helt annen agenda.

Samtidig som han går i dybden rundt de historiske og kulturelle årsakene til et av de største problemene i det amerikanske rettssystemet – svartes rettssikkerhet.

– Sigurd

The Leftovers

To prosent av verdens befolkning forsvinner plutselig fra jordens overflate. I det ene øyeblikket anes fred og ingen fare, i det neste står en gutt ensom igjen uten faren sin, en bil styrter videre uten sjåfør, et bilsete står tomt etter et forsvunnet spedbarn.

Åpningsscenen til «The Leftovers» var en intens affære. Mystisk, forvirrende, absurd — Damon Lindelofs serie er nok en av tiårets mest utfordrende serier. Utfordrende, frustrerende og fengslende.

Serien er rett og slett en skikkelig godbit som stiller krav til deg som TV-seer, men som belønner deg med en helt spesiell opplevelse.

Manuset er helstøpt og serien er mesterlig regissert og klippet. Max Ritchers fabelaktige originalmusikk veves sammen med et moderne soundtrack på en måte som ikke bare understreker stemningen, men som ofte kommenterer og ironiserer det som skjer.

«The Leftovers» er en serie som stiller mange eksistensielle spørsmål, og som er mer opptatt av å dykke ned i psyken til menneskene som er igjen på jorda, enn å gi oss en forklaring på hva som faktisk skjedde den skjebnesvangre dagen.

Noen svar får du, men det er opp til deg å bestemme om svaret du får er troverdig eller ikke.

«The Leftovers» ligger ute på HBO Nordic.

– Marte

Parks and Recreation

Leslie Knope (Amy Poehler) er en av våre absolutte favoritter fra det siste serietiåret. (Foto: C More).

Ron Swanson. Ron Swanson. Ron Swanson.

Det vise og whiskyelskende barteikonet er egentlig grunn god nok til at «Parks and rec» havner på pallen, men i rettferdighetens navn må vi nevne Leslie, Tom, April, Andy, Ann, Ben, Chris, Donna og Jerry også. For vi elsker hele gjengen.

Sjelden har et rollegalleri svingt så nydelig og artig sammen.

Det var helt fantastisk å se hvordan blivende storstjerner som Chris Pratt, Aziz Ansari og Aubrey Plaza fant formen ved siden av mer etablerte komikere som Amy Poehler, Nick Offerman og Adam Scott.

Serien hadde premiere i USA på tampen av forrige tiåret, men det tok litt tid før den kom i gang på norsk tv (på det som da het Canal+).

Etter en litt ujevn førstesesong finner både manus, humor og rollefigurene sammen i deilig humorharmoni fra starten av 2. sesong. Og «Parks and rec» står igjen som det vi mener er 2010-tallets beste komiserie.

«Treat yo self» sier vi bare.

Alle syv sesongene av «Parks and Recreation» ligger ute på Viaplay, Amazon Prime og på HBO Nordic.

– Sigurd

Breaking Bad

Bryan Cranston som Walter White i «Breaking Bad». (Foto: AMC).

Jo da, «Breaking Bad» begynte i 2008, og nedlasting var ganske så populært for ti år siden, men serien kom ikke til Norge før 1. november 2010 – på den da ferske kanalen Max.

Og for en serie som kom!

LES OGSÅ: Breaking Bad har norgespremiere på den nye norske kanalen MAX i kveld!

Historien om den kreftsyke kjemilæreren Walter White som blir til en nådeløs narkobaron er en av moderne tids aller beste og mest fengslende TV-drama.

Bryan Cranston gjør en uforglemmelig innsats i en av de mest velkomponerte antiheltene vi har sett på TV.

Et karakterportrett fullt av motsetninger og komplekse relasjoner, og med en evne til å virkelig fange opp essensen av seriens tittel.

Og best av alt. Historien fortsetter å vokse gjennom den knallgode serien «Better Call Saul» og årets oppfølgerfilm «El Camino», noe som gjør at stadig nye lag og oppdagelser mates inn i dette deilige krimlandskapet.

«Breaking Bad» ligger ute på Netflix.

– Sigurd

Game of Thrones

Game of Thrones er serien som har ruvet høyest i serielandskapet på 2010-tallet, og til tross for en blandet avslutning er det vår favoritt. (Foto: HBO Nordic).

«Game of Thrones» tok meg med storm da den kom i 2011. Som fan av George R.R. Martins bøker hadde jeg ventet i spenning på serien, men jeg hadde ikke i min villeste fantasi sett for meg hvilket fenomen «Game of Thrones» skulle bli.

Serien vokste seg etter hvert til å bli verdens største TV-serie, og samlet, ikke bare fantasyentusiaster som meg selv, men et bredere publikum som kanskje aldri hadde sett på denne typen fortellinger før.

Maktspill, intriger og politikk. Komplekse rollefigurer som hverken var udelt gode eller onde. Et velskrevet manus som virkelig lot oss komme under huden på menneskene på skjermen. Episke slag. Musikalske mesterverk. Drager!

På sitt beste var «Game of Thrones» spektakulær TV-kunst. Og i et år der vi ble utrolig skuffet over en avslutning som ikke var god nok, kan det være greit å ta et steg tilbake.

For den skuffende finalen ødelegger ikke for all gleden «Game of Thrones» faktisk ga oss på veien.

Alle diskusjonene. Alle fanteoriene. All tiden vi brukte i Reddit-tråder og på Youtube-videoer. Alle podkastene vi hørte. All gåsehuden, fryden, skrekken.

«Game of Thrones» transcenderte tv-serien som medium på en måte ingen andre serier har klart før. Og som jeg er usikker på om vi noensinne vil få oppleve igjen.

«Game of Thrones» ligger ute på HBO Nordic.

– Marte