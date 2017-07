Israelsk-franske In Between (Bar Bahar), som gikk sin seiersgang på festivalscenen i fjor, er omsider kommet til norske kinoer. Filmskaper Maysaloun Hamoud provoserte på seg en fatwa for filmen, som tar for seg religiøse tabuer som homofili og seksuell frigjøring blant kvinner i Israel.

Filmen maler et interessant bilde av dagliglivet til tre palestinske kvinner i Tel Aviv. Tre kvinner som lever midt imellom tradisjonelle kulturer og et samfunn i moderne utvikling.

In Between er morsom, vond, engasjerende og provoserende, og har en feministisk agenda som smeller som ei kule i fjeset på et konservativt og undertrykkende kjønnsmønster. Med det gjør manusforfatter og regissør Hamoud en flott debut i langfilmformatet.

Det utvikler seg et fint søsterskap mellom Salma, Noor og Leila i In Between. (Foto: Storytelling Media).

Frigjorte kvinner

Salma (Sana Jammelieh) og Leila er (Mouna Hawa) romkamerater i en leilighet midt i Tel Aviv. De er del av en voksende subkultur i Tel Aviv, som ønsker å løsrive seg fra tradisjonelle normer og regler.

Salma kommer fra en kristen bakgrunn, er lesbisk, har tatoveringer, ring i nesa og forsøker å starte en karriere som DJ. Leila er en rusliberal livsnyter og advokat som liker å kle seg utfordrende, synes det er gøy å flørte med menn, og som er ikke fremmed for sex utenfor ekteskapet.

Når den konservative muslimske studenten Noor (Shaden Kanboura) flytter inn i kollektivet skulle en kanskje tro at konflikten var et faktum, men i stedet utvikler kvinnene et varmt søsterskap som skal komme godt med når livets realiteter blir harde. De er jo ikke bare kvinner, men arabiske israelere som blir sett ned på av den jødiske majoriteten.

Leila (Mouna Hawa) er ikke fremmed for å ruse seg på fest. (Foto: Storytelling Media).

Ærlig og nyansert

Maysaloun Hamoud forsøker å bryte ned det tradisjonelle bildet av hvordan dagliglivet til kvinner i en storby i Midtøsten kan være. Samtidig viser hun hvor hardt du må slåss hvis du ønsker å leve utenfor de kulturelle reglene samfunnet påtvinger deg.

Hvordan det forventes at kvinner skal føye seg for mannen når de er gift. Hvordan en liberal kvinne kan virke eksotisk og forlokkende, men aldri er giftemateriale. Hvordan homofili blir sett på som en sykdom av foreldregenerasjonen.

Filmen har et smart og nyansert manus, som skildrer kvinnenes kamp for frigjøring på en sober og ærlig måte. Leila, Salma og Noor fremstilles aldri som perfekte, men som vanlige mennesker med sine egne feil og mangler.

Troen er viktig for Noor (Shaden Kanboura) i In Between. (Foto: Storytelling Media).

Provoserende dobbeltmoral

Hamoud og fotograf Itay Gross lar Tel Aviv være med å fortelle historien i In Between. Byen, som er en smeltedigel av jødisk, kristen og muslimsk kultur, fremstår som fargesprakende og spennende, mens landsbygda utenfor, selve manifestasjonen av tradisjonelle verdier, er brun, grå og kjedelig.

Kameraet ligger ofte stort når vi befinner oss i Tel Avivs gater og utesteder, men går tettere inn i scener der kvinnene kjenner vekten av det konservative samfunnet over seg.

Sana Jammelieh, Mouna Hawa og Shaden Kanboura er alle gode skuespillere som formynder sin tid på lerretet godt. Kanboura er spesielt fin som Noor, som forsøker å bryte seg løs fra en kontrollerende forlovede som ikke kan fatte hvorfor hun vil utdanne seg og jobbe istedenfor å være hjemmeværende kone. Han har jo penger nok til dem begge!

In Between er laget for å provosere i begge leire. Selv lar jeg meg provosere av all dobbeltmoralen og den subtile undertrykkelsen de tre hovedrollene må hanskes med, og med en fatwa fra religiøse ledere i Palestina på seg i tillegg, så kan vi vel si at Hamoud har klart akkurat det.