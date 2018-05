Amy Schumer retter et komisk fokus mot slankepress og kroppshysteri i I Feel Pretty. Filmen forsøker å formidle at skjønnhet kommer innenfra på en morsom måte, men etterlater et inntrykk av at det motsatte egentlig er tilfelle.

Ett av problemene er at Amy Schumer ikke går langt nok i sin skildring av overvekt. Figuren hennes har nemlig en kroppsfasong som mange vil regne som normal. Litt kraftig, ja vel, men helt vanlig.

Da blir det merkelig at filmens øvrige persongalleri behandler hovedpersonen omtrent som den feiteste dama de noen gang har sett. Humorens innfallsvinkel gjør dermed at gode intensjoner havarerer.

Renee (Amy Schumer) ser seg selv med nye øyne i “I Feel Pretty”. (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Hodesmell forandrer alt

Renee (Amy Schumer) sliter med vekta og selvtilliten, men en kraftig hodesmell endrer alt. Når hun kommer til seg selv, har noe nemlig endret seg. Plutselig ser hun den nydeligste dama i speilet, både slank, vakker og uimotståelig.

Derfor kaster hun seg uredd ut i nye eventyr, både som resepsjonist i sminkeselskapet til Avery LeClaire (Michelle Williams) og hun innleder et forhold med sympatiske Ethan (Rory Scovel) som hun møter ved en tilfeldighet.

Tvisten er selvfølgelig at Renee ser akkurat ut som før. Humoren som oppstår ut i fra dette har en flau bismak, siden den avhenger av at publikum skal reagere på at ei litt kraftig dame kan se på seg selv som vakker.

Amy Schumer er en dyktig komiker, og går fryktløst inn i rollen med alt hun har. Renee fremstår som en ekte hverdagshelt som enhver kan føle med, le av og humre med gjennom hennes bekymringsløse vei over ulike hindre og utfordringer.

Problemet med filmen er det øvrige persongalleriets reaksjoner på Renees tilstedeværelse. Man skal altså rynke på nesen over en kvinne som våger å vise seg frem uten å være sylslank.

Dermed avgir filmen egentlig motsatte signaler enn det historien tilsynelatende har som budskap. Skjønnheten kommer kanskje innenfra, men det er det ingen som har fått med seg.

Ethan (Rory Scovel) og Renee (Amy Schumer) innleder et forhold i “I Feel Pretty”. (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Strekker på troverdigheten

I Feel Pretty er best i de små, intime øyeblikkene mellom Renee og Ethan, som begge befinner seg i et forhold de egentlig var totalt uforberedte på. Det er her filmens største hjerte ligger.

De senere forviklingene strekker imidlertid på troverdigheten, og det blir langt mellom morsomhetene, selv om Amy Schumer jobber på høygir.

Regissørene Abby Kohn og Marc Silverstein er i det minste helt åpne om båndet til den overlegent bedre Tom Hanks-filmen Big (1988), som også handler om å få et ønske om kroppslige forandringer oppfylt, men foretrekkes på hvilken som helst dag foran denne.

I Feel Pretty er inne på et interessant tema om kvinners forhold til egen kropp, men humoren går på bekostning av det tiltenkte budskapet om at skjønnhet finnes i alle fasonger.