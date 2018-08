Karsten og Petra på skattejakt er en velgjort barnefilm som avrunder den populære serien med sentimental feriehygge. Nyskaping og oppfinnsomhet har kanskje ikke vært det fremste målet med disse filmene, men de har truffet godt med søtladen historiefortelling for de yngste barna.

Den nyeste filmen er like enkel og ufarlig som de foregående, men underholder med god fremdrift og et passende spenningsnivå for barnehagebarn. Det er altså ikke veldig skummelt, men dette universet er morsomt nok til å fenge målgruppa.

Karsten og Petra på skattejakt er en godt gjennomført sjangerøvelse som viser at de drevne nøkkelpersonene bak kamera vet hva de gjør.

Karsten (Oliver Dahl), Petra (Alba Ørbech-Nilssen) og morfar Jørgen (Ivar Nørve) tøffer ut til hytta på Hvaler i “Karsten og Petra på skattejakt”. (Foto: SF Studios)

Gjør et interessant funn

Bestevennene Karsten (Oliver Dahl) og Petra (Alba Ørbech-Nilssen) drar på sommerferie sammen med Petras morfar Jørgen (Ivar Nørve) og hans kjære Esther (Sigrun Enge).

De har hytte på Hvaler i Østfold, og på stranden gjør de et interessant funn som kaster dem ut på leting etter en mulig skatt på en av øyene i området. Det skal vise seg at sporene kan ha en forbindelse med et gammelt vennskap som morfar opplevde en sommer for 60 år siden.

Anmeldelse: Den skyldige skaper spenning med smarte virkemidler

Det er nesten litt utspekulert å komme med denne filmen akkurat idet man vinker farvel til sommeren 2018, for de vakre bildene og den lune miljøskildringen av hytteliv ved sjøen, med putrende båter, innbydende strand og varme svaberg, får meg til å lengte etter mer sommer.

I dette ferieparadiset ramler Karsten og Petra over et mysterium som kanskje ikke er fryktelig innviklet, men engasjerende nok til å holde på de aller yngste kinogjengernes oppmerksomhet.

De aktive hovedpersonene, og deres (av og til) levende kosedyr Løveungen (Torbjørn Harr) og Frøken Kanin (Hilde Louise Asbjørnsen), blir blant annet utsatt for en bitende krabbe, en mørk hule, et gammelt fyr, en jettegryte, en sur mann og en farlig kai.

Det er altså flere tilløp til skummelheter, men redningen er aldri langt unna i noen av situasjonene, så kinobarna rekker aldri bli for nervøse før faren er over.

Løveungen (Torbjørn Harr) og Frøken Kanin (Hilde Louise Asbjørnsen) er med på spenningen i “Karsten og Petra på skattejakt”. (Foto: SF Studios)

Frisk og leken

Manuset er skrevet av Birgitte Bratseth (Knerten, Side om side, Mormor og de åtte ungene) etter en historie av Alexander Eik (Kvinnen i mitt liv, Kalde føtter, Varg Veum), og unngår de kleineste barnefilmklisjeene, slik at både historien eller dialogen føles forholdsvis frisk og leken.

Mye av æren for det tilfaller selvfølgelig også regissørene Aurora Gossé og Arne Lindtner Næss, som er bundet av de begrensningene som dette filmatiske universet har, men greier å fortelle en fin historie innenfor rammene.

Her handler det blant annet om kjærlighet og/eller vennskap hos alle generasjonene som er representert i persongalleriet.

Morfar Jørgen får muligheten til å minnes vennskapet med en barndomskompis, Karstens pubertale søster Siri (Anna Celine Bredal) forelsker seg i kjekke Jonas (Odin Reino Trolltun) som jobber for sin tante Vigdis (Monica Hjelle) i den lokale kiosken, og selv Løveungen og Frøken Kanin kjenner på en rar kribling i magen.

Anmeldelse: Den store stygge reven er på sitt beste en sprudlende fest av en barnefilm

Karsten og Petra på skattejakt er ingen revolusjon innen norsk barnefilm, noe den heller aldri forsøker å være, men lykkes godt med det trygge, kjente og velprøvde.

Produsentene i Cinenord har laget et produkt som er skreddersydd for en spesifikk målgruppe, og denne skattejakten er god nok til at besøkstallene fra de forrige filmene etter all sannsynlighet kan oppnås.

Dette er den sjuende filmen i serien, som også kan vise seg å bli den siste. I så fall er Karsten og Petra på skattejakt et fint punktum for Tor Åge Bringsværds populære figurer på kino.