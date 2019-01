Spionserien “The Americans” hadde aldri før vært nominert til Golden Globe for beste dramaserie. Men i sin sjette, og siste, sesong gikk de helt til topps i den prestisjetunge kategorien.

Serien er satt til 80-tallet og den kalde krigen, hvor vi følger to sovjetiske agenter som lever under dekke av å være et helt vanlig ektepar i USA.

– Takk til det beste crewet i universet, uttalte serieskaperne Joe Weisberg og Joel Fields i en klassisk takketale med masse klemming og oppramsing av navn.

Den sjette og prisvinnende sesongen av “The Americans” kommer nok til Netflix i løpet av året. Der finner du også de fem første sesongene. De som har Canal Digital, kan se sesong 6 i deres tjeneste.

The Americans er en av våre favorittserier, og en verdig vinner av Golden Globe. (Foto: FX)

To priser til “The Kominsky Method”

Prisen for beste komiserie gikk til Netflix-serien “The Kominsky Method”. Og i tillegg til det fikk skuespillerveteran Michael Douglas, som spiller den ene hovedrollen, prisen for beste mannlige skuespiller i en komiserie.

Fjorårets vinner “The Marvelous Mrs. Maisel” fikk også heder og ære da Rachel Brosnahan, som spiller hovedrollen, vant prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie. En rolle hun har vunnet både Golden Globe og Emmy for tidligere.

“The Marvelous Mrs. Maisel” sesong 1 og 2 ligger ute på strømmetjenesten Amazon Prime.

Prisen for beste miniserie gikk til “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, som akkurat har kommet til Netflix her i Norge. Darren Criss, som spiller drapsmannen Andrew Cunanan i serien, fikk også prisen for beste mannlige skuespiller i en miniserie.

Dette er den andre sesongen i den virkelighetsinspirerte antologiserien “American Crime Story”, som i sin første sesong fortalte om rettssaken mot O. J Simpson i “The People v. O.J. Simpson”.