Den ungarske regissøren László Nemes brakdebuterte med “Sauls sønn” i 2015. Oppfølgeren “Solnedgang i Budapest” viser at vi har å gjøre med en spennende regissør med et særegent blikk på figurer, stemninger og uvanlig fortellerteknikk. Dette er et drama som er intenst og omsluttende, men på samme tid nesten ulidelig hemmelighetsfullt. Hva som egentlig foregår holdes ofte skjult. Dialogen avslører minimalt av tanker, følelser og hensikter. “Solnedgang i Budapest” foregår i et univers med mange lag, der omstendighetene er uklare. En lang spilletid på 2 timer og 22 minutter kan gjøre dette til en tålmodighetsprøve, men den som er villig til å investere den tiden det tar, blir belønnet med en filmopplevelse rik på mystiske personligheter og sammenhenger. Írisz (Juli Jakab) ankommer Budapest en gang rundt 1910 i “Solnedgang i Budapest”. (Foto: Tour de Force) Hattebutikk i fokus Historien foregår rundt 1910, da Budapest var en av Europas viktigste byer. Írisz Leiter (Juli Jakab) reiser dit med et håp om å få jobbe i den fornemme hattebutikken Leiter, som hennes avdøde foreldre en gang drev. Nå er det Oszkár Brill (Vlad Ivanov) som styrer forretningen, og han virker først lite interessert i Írisz. Hattebutikken står imidlertid foran sitt 30-årsjubileum, og han ser verdien i å ha en ekte Leiter med som en del av feiringen. Samtidig oppdager Írisz at hun kan ha en ukjent bror, som er en lederfigur i en opprørsbevegelse som kan ramme både hattebutikken og dens adelige kunder. Anmeldelse: Julianne Moore er glimrende i “Gloria Bell”



Historien som fortelles gir ingenting gratis til publikum. Her må hver enkelt tolke og dekode signalene som blir gitt, for handlingen blir ofte fortalt gjennom fragmenterte skildringer med diffus dialog. Man må av og til gjette hvorfor figurer gjør det de gjør, eller sier det de sier. Om Írisz for eksempel stiller et konkret spørsmål, får hun ofte svar på noe helt annet. Bifigurers motivasjoner er heller ikke alltid helt åpenbare. Hennes mystiske bror har også en litt uavklart funksjon, men virker å være en sterk kraft bak voldelige aksjoner og protester som markerer begynnelsen på den nært forestående oppløsningen av det østerriksk-ungarske monarkiet etter første verdenskrig. Regissøren har selv sagt i intervjuer at filmen handler om kollapsen av sivilisasjonen, og det er dette som er tittelens metaforiske solnedgangen. Oszkár Brill (Vlad Ivanov) styrer hattebutikken som de avdøde foreldrene til Írisz (Juli Jakab) en gang eide i “Solnedgang i Budapest”. (Foto: Tour de Force) Går tett på hovedfiguren Filmen tegner et svært overbevisende bilde av hvordan Budapest kan ha sett ut i tidsrommet rundt 1910, med svært detaljerte kostymer og kulisser, og et organisk lydbilde preget av datidens kultur og teknologi. Nemes sin debutfilm, “Sauls sønn”, hadde et ekstremt stilistisk uttrykk, der kameraet hele tiden hang over skulderen til hovedpersonen, mens alt annet foregikk uklart i bildets ytterkant. Det er samme fotograf som har filmet denne gangen, altså Mátyás Erdély, og han har gått fra det smale formatet 1.37 : 1 i “Sauls sønn” til det mer normale widescreen-bildet 1.85 : 1. Han har åpnet opp bildene en smule, men fremdeles er det slik at han går tett på hovedfiguren hver gang det skjer dramatiske ting rundt henne. Kameraføringen understreker den rådende frykten og forvirringen som rammer Budapest på denne tiden. Anmeldelse: Det må være lov å være litt skuffet over “Captain Marvel” Juli Jakab spiller hovedrollen som Írisz Leiter i “Solnedgang i Budapest”. (Foto: Tour de Force) Dette gjør at man får en følelse av det uoversiktlige kaoset, samtidig som det sannsynligvis sparer filmskaperne for en del arbeid i måten disse sekvensene iscenesettes på. Et eksempel er en scene der en rekke hester med kjerre raser avgårde mens Írisz står igjen. Det virker som om det dreier seg om 30 hester og kjerrer, mens det sannsynligvis er de samme tre eller fire som kjører i ring rundt henne. Når det bryter ut voldsomme opprør i to nøkkelscener, bruker Nemes samme taktikk som i “Sauls sønn”, der de største voldsomhetene ofte skildres i bildets ytterkant. De trykkes altså ikke rett i fleisen på kinogjengeren, men man får likevel en sterk følelse av alvoret i hendelsene, som er svært uoversiktlige, slik de sikkert ofte er for de som befinner seg i dem. “Solnedgang i Budapest” er kanskje ingen knyttneve i magen, slik László Nemes sin debut var, men er en modig og stilsikker film som signaliserer at han har et stort talent som det skal bli svært interessant å følge videre!

Om FILMEN Solnedgang i Budapest

Slippdato: 08.03.2019

Regi: László Nemes

Utgiver: Tour de Force

Originaltittel: Napszállta

Aldersgrense: 12

Sjanger: Drama



