Noen dager etter kinopremieren på «Joker» tilbyr også TV-ruta en tur til Gotham.

Men selv om Wayne-familien er sentral i begge produksjoner, er ikke den nye Batwoman-serien i nærheten av å nå sin DC-kollega i skuespillerprestasjoner, miljøskildringer, tematisk dybde eller handling.

Dette er siste serie ut i det etter hvert så omfangsrike «Arrowverse».

Et serieunivers som allerede inkluderer «Arrow», «The Flash», «Supergirl» og «Legends of Tomorrow», og som ga oss en smakebit av Batwoman i crossoverepisodene Elseworld i 2018.

Det har ikke skortet på lettbent superheltmoro i dette DC-landskapet. Spesielt sesong 1 av «The Flash» var for meg energisk, humørfylt og ganske perfekt selskap til frossenpizzaen.

Basert på piloten, ser dessverre ikke «Batwoman» ut til å plassere seg i toppsjiktet.

Selv om Ruby Rose er karismatisk i hovedrollen, så er det for mye slurv og generisk superheltsuppe i manuset.

Luke Fox (sønnen til Lucius Fox) dukker opp og hjelper Batwoman med drakt og tilbehør.(Foto: HBO Nordic)

Låner utstyret når Batman er borte

Serien følger Katherine “Kate” Kane (Ruby Rose), en rollefigur som dukket opp i tegneserieform i 2006.

I et Gotham hvor Batman ikke har vist seg på tre år, har borgermesteren bestemt seg for å slå av den ikoniske Batman-lyskasteren.

Gotham er i ferd med å bli en by som klarer seg uten superhelter. Og Kates far, Jacob Kane (Dougray Scott) har etablert et privat sikkerhetsfirma som han mener skal kunne beskytte byen vel så bra som den maskerte flaggermusmannen gjorde.

Men det finnes skurker som ikke er spesielt redde for sikkerhetsfirmaer. Og et angrep på lyskasterfesten viser at behovet for en superhelt fremdeles er til stede.

Plottet i hovedepisoden er ikke av den overraskende sorten, men det er elementer som svinger godt her.

Homofiendtlighet og undertrykkelse tematiseres effektivt og med poengtert brodd. Og med unge Luke Fox (sønnen til Lucius Fox) på Batwomans lag, er også den vitenskapelige underholdningskomponenten godt ivaretatt.

Kulissene er ikke helt på det nivået som preger de beste og dyreste superheltproduksjonene. (Foto: HBO Nordic)

Slurv i slagsmål

Regissør Marcos Siega fortjener ingen blomsterbukett for regien på pilotepisoden.

I det avgjørende slagsmålet er klippingen så slurvete at det lugger kraftig i seeropplevelsen.

Han har også latt en del slapt skuespill passere, og han åpner ballet med en stereotypi av “vis medisinmann” som virker direkte tonedøv for en serie som ellers er opptatt av sine representasjoner av identitet.

Det virker også som budsjettet er akkurat litt for lite for denne produksjonen. Både kulisser og effekter ligger merkbart flere hakk unna serier og filmer som virkelig får superheltsjangeren til å begeistre på skjerm.

Hvis en legger godviljen til kan en kanskje unnskylde noe av rufset som noen hyllende vink til den originale «Batman»-serien, men den homagen burde i så fall vært gjort bedre og med mer “kapow”.

For dem som tenker, “nå er det nok superhelter for ei stund”, er det bare å stå over «Batwoman». Men for dem som digger «Arrowverse» og er spent på hvordan tegneserien fungerer som serie, er det verdt å ta en svipptur til Gotham.

Jeg skal i hvert fall gi denne noen episoder til.

Første episode av Batwoman har premiere på HBO Nordic tirsdag 8. oktober. Nye episoder kommer hver tirsdag.