Basert på Deborah Feldmans selvbiografi «Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots», oppleves Netflix-serien «Unorthodox» som en realistisk fremstilling av et samfunn man sjeldent får innblikk i. Miniserien er en fortelling i fire deler, og handler om 19-åringen Esther (Shira Haas), eller Esty som alle kaller henne. Hun er oppdratt i et ultraortodokst jødisk samfunn i Williamsburg, New York, som preges av strenge regler og ritualer. Esty rømmer fra samfunnet og hennes arrangerte ekteskap i New York, for å bane sin egen vei i Berlin. Møtt med en nyvunnet frihet, følger vi Esty mens hun finner ut av hvem hun er helt på egen hånd. ANMELDELSE: A Rainy Day in New York – En hyggelig ubetydelighet fra Woody Allen I det ortodokse jødiske samfunnet Esty er oppvokst i, må kvinner ha barbert bort alt håret etter at de har giftet seg. (Foto: Anika Molnar/Netflix) Fascinerende Som med andre lignende fortellinger om folk som har brutt ut av ekstreme og skjermede samfunn, ligger mye av appellen i at man får innblikk i en verden man ellers ikke ser mye til. Det er fascinerende å se hvordan mennesker kan leve så radikalt forskjellige liv fra en selv, og også hvor forskjellige virkelighetsoppfatninger det går an å ha. I tillegg ligger mye av spenningsmomentet i hvordan disse menneskene som bryter ut opplever og tilpasser seg verden «på utsiden». Gjennom dem ser man verden med nye øyne. «Unorthodox» balanserer godt Estys møte med «det frie» livet i Berlin, og tilbakeblikk fra livet hun levde før hun rømte. Gjennom hele serien går vi frem og tilbake i tid. Dette er gjort på en delikat måte. Fremstillingen av hennes tidligere liv er på ingen måte positiv, men den er ikke overdrevent negativ heller. Serien er en nyansert og ektefølt skildring, hvor det ikke er noen skurker eller helter, men mennesker puttet inn i et selvoppholdende system som ingen vinner noe på. Vi blir for eksempel også kjent med Yanky (Amit Rahav), Estys ektemann, og får se hvordan han også sliter med å leve opp til de mange forventningene familien og samfunnet har til ham som mann. ANMELDELSE: The Plot Against America – Skremmende relevant, kontrafaktisk historie De forholdsvis ukjente, israelske skuespillerne Amit Rahav og Shira Haas spiller begge innbydende og vakre hovedroller, som Yanky og Esty. (Foto: Anika Molnar/Netflix) Gjenkjennelig Serien fremstår også realistisk fordi den aldri oppleves som overfortalt. Godt skuespill fra den fengslende hovedrolleinnehaver Shira Haas, samt flotte sceneoppbygninger, forsikrer at vi skjønner det vi skal skjønne, uten at det blir eksplisitt sagt. Temaene den tar opp er seriøse, men oppleves også på en måte gjenkjennelige. De færreste av oss har rømt fra et strengt og skjermet samfunn med kun litt penger og klærne vi har på kroppen, men de fleste kan nok kjenne seg igjen i følelsen av å ville skape sin egen identitet – å bryte ut og å være fri. «Unorthodox» er en flott og fengslende liten serie, med en historie som fortjener å bli hørt. Anmeldelsen er basert på hele serien. «Unorthodox» ligger i helhet på Netflix nå.

Om SERIEN

Slippdato: 26.03.2020

Utgiver: Netflix

Serieskaper: Maria Schrader, Alexa Karolinski, Anna Winger

Originaltittel: Unorthodox

Sjanger: Drama, TV-Serie



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.