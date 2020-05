De danske komikerne Frank Hvam og Casper Christensen har hatt fortjent suksess med sine «Klovn»-serier og filmer. Tittelen «Klovn 3: The Final» indikerer at dette er deres siste eventyr på det store lerretet, og kanskje er det på tide å avrunde nå.

Dette ligner nemlig på en forlenget TV-episode, uten den filmatiske finessen man bør kunne forvente når man har kostet på seg en tur på kino.

Det er fremdeles mulig å humre av disse tankeløse karenes pinlige påfunn, men humoren virker ikke like sprek og viril som i den første filmen fra 2011.

«Klovn 3: The Final» har noen gode øyeblikk med satire over den nordiske mannsrollen, men helheten er for tam til at dette blir mer enn en mildt underholdende komedie, der humoren bommer like mye som den treffer.

Frank (Frank Hvam) får en ferietur i 50-årsgave av Casper (Casper Christensen) i «Klovn 3: The Final». (Foto: Nordisk Film Distribusjon)

Får ikke reist på tur

Frank (Frank Hvam) får en ferietur til Island i 50-årsgave av kameraten Casper (Casper Christensen), men noe skjærer seg på flyplassen, og de får ikke reist.

Ingen av dem har spesielt lyst til å dra rett hjem, Frank fordi ekteskapet med Mia (Mia Lyhne) skranter og Casper fordi hans høygravide kjæreste Fnug (Camilla Lehman) har besøk av sin mor (Maria Rich).

Derfor søker de i stedet tilflukt i huset til Franks ferierende naboer, der de må holde seg i skjul lenger enn planlagt. Samtidig oppdager Frank, med god utsikt til sitt eget hus, at kona får hemmelige besøk.



Stopper dessverre litt opp

Det starter bra med skildringer av Franks avmålte entusiasme til sin forestående 50-årsdag og det rutinemessige preget som ekteskapet med Mia har fått. Her er det flere handlingstråder som kommenterer helt vanlig hverdagsproblematikk, som vil trekke på smilebånd og høste anerkjennende nikk.

Når Frank og Casper likevel ikke får reist, stopper filmen dessverre litt opp. En stor del av handlingen foregår nemlig i nabohuset, og det skjer rett og slett for lite der til å holde på interessen.

Her burde regissør Mikkel Nørgaard ha sørget for at Frank og Casper ble bombardert med utfordringer som må håndteres, ikke bare rote rundt i stua, klø seg i baken og spise innholdet i fryseren.

Mulighetene til situasjonskomikk som samtidig sier noe om kameratenes ståsted i livet blir ikke utnyttet fullt ut. Sidehistoriene om deres nye forretningsmulighet i et lekeland og Franks sønns mulige homofili, er svake og unødvendige.

Casper (Casper Christensen) har et anstrengt forhold til sin svigermor (Maria Rich) i «Klovn 3: The Final». (Foto: Nordisk Film Distribusjon)

Upåklagelig humør og pågangsmot

«Klovn 3: The Final» er likevel langt ifra noen katastrofe. Til det er Frank og Casper alt for sjarmerende i all sin udugelighet.

Deres naive holdninger og mannssjåvinistiske tendenser oppveies av deres upåklagelige humør og pågangsmot, slik at man tross alt har et ønske om at det skal gå bra med dem.

De er representanter for et visst alderssegment av menn som sliter med sin identitetsforståelse og nekter å innrette seg etter omverdenens forventninger, men fremstår faktisk mer søte og hjelpeløse enn usmakelige og irriterende.

«Klovn 3: The Final» har noen fornøyelige høydepunkter, men disse figurene har et potensial til å formidle komikken på en enda friskere og frekkere måte.