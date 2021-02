PÅ KINO 26. FEBRUAR 2021: Frankofile romantikere bør merke seg «Elskeren, eselet og meg», for dette er en sjarmerende, fornøyelig og veldig fransk film om utro lidenskap, satt i naturskjønne omgivelser i nasjonalparken Cevennene i den sør-østlige delen av landet.

At handlingens utgangspunkt kan få store følger for de involverte, ser ikke ut til å bli tatt spesielt alvorlig, og måten filmen behandler utroskapen på, er rimelig fri for konsekvenser.

Regissør og manusforfatter Caroline Vignal greier likevel å fortelle en historie med mye hjerte, latter og noen tårer, der det bakenforliggende alvoret aldri overskygger ambisjonen om å lage en eksistensiell komedie.

ANMELDELSE: «Solar Opposites» S01 er herlig påfyll for «Rick and Morty»-fansen

Antoinette (Laure Calamy) har et hemmelig forhold til Vladimir (Benjamin Lavernhe) i «Elskeren, eselet og meg». Foto: Manymore Films

Fjelltur med esel

Den sprudlende læreren Antoinette (Laure Calamy) har et hemmelig forhold til Vladimir (Benjamin Lavernhe), faren til en av hennes elever.

De skal egentlig tilbringe noen feriedager sammen, men når han isteden drar på fjelltur i Cevennene med kone og datter, får Antoinette et småsjalu innfall, og følger etter.

Der leier hun eselet Patrick for å gå i fotsporene til forfatteren Robert Louis Stevenson, som ga ut reiseboka «På vandring med et esel i Cevennene» i 1879.

Hun har et uklart mål om å møte Vladimir på turen, men å tilbakelegge store avstander gjennom et øde fjellområde sammen med et sta esel, skal vise seg å bli langt tøffere enn hun hadde trodd.



Morsom, sjarmerende og klumsete

Antoinettes er et førsteklasses reisefølge i denne historien, der hennes lystige pågangsmot står i kontrast til hennes diskutable rolle som «den andre kvinnen». Hun er morsom, sjarmerende og klumsete på samme tid, nydelig spilt av Laure Calamy, som aldri overdriver rollens ytterpunkter.

At Antoinette står i fare for å ødelegge familielykken for sin unge elev Alice (Louise Vidal) og hennes mor Eléonore (Olivia Côte), er hun ikke spesielt opptatt av, forelsket som hun er, ei heller at forholdet til en elevs far kan få konsekvenser for jobben.

Den samme innvendingen gjelder selvsagt Vladimir, som Benjamin Lavernhe spiller godt med forsiktige og stakkarslige trekk, og med herlige innslag av panikk når verdenene står i fare for å kollidere.

Antoinette og Vladimir står kanskje på feil side rent moralsk, men filmen ber oss om å ha sympati for dem, og de får det. Franske filmer har jo tross alt gitt oss et (sikkert feilaktig) inntrykk av at utroskap er mer utbredt og «godtatt» der enn i mange andre land.

ANMELDELSE: «Psycho Goreman» er en morsom og blodig hyllest til 1980-tallets monsterfilmer

«Elskeren, eselet og meg» er filmet i naturskjønne omgivelser i Cevennene. Foto: Manymore Films

Naturskjønne omgivelser

«Elskeren, eselet og meg» foregår i naturskjønne omgivelser som får god plass i de brede bildene til fotograf Simon Beaufils («De urørlige»). Regissør Caroline Vignal lar imidlertid Antoinette stå i fokus gjennom hele filmen, med en tydelig personlighet og en hjertelig utvikling i skildringen av hennes forhold til eselet Patrick.

Denne fjellturen med leie av esel eksisterer i virkeligheten, og reklame-effekten er sikkert skyhøy for både virksomheten og de pittoreske landsbyene Antoinette passerer underveis.

Filmen skårer på de innbydende miljøskildringene, men først og fremst på Laure Calamys prestasjon i sin første store hovedrolle, som vekker assosiasjoner til en annen ensom kvinne på fjelltur, nemlig Reese Witherspoon i «Wild».

«Elskeren, eselet og meg» er kanskje «bare» en romantisk komedie, men behandler både figurene og historien med respekt og glimt i øyet.