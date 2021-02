10 strømmetips til Golden Globe-helga

The Trial of the Chicago 7

YIPPIES: Abbie Hoffman (Sacha Baron Cohen) og Jerry Rubin (Jeremy Strong) fra Youth International Party i «The Trial of the Chicago 7». Foto: Niko Tavernise/NETFLIX © 2020

Da regissør og manusforfatter Aaron Sorkin («Et spørsmål om ære», «Presidenten», «The Social Network») planla denne filmen, kunne han kanskje ane at den ville ha en viss relevans rundt premieren, men ikke at den skulle fremstå så brennaktuell.

Utgangspunktet er nemlig de blodige sammenstøtene mellom politi og demonstranter under Demokratenes landsmøte i valgåret 1968, og den påfølgende rettssaken mot 7 aktivister året etter.

ANMELDELSE: The Trial of the Chicago 7 – Brennaktuell

Sorkin skildrer begivenhetene med skarp og vittig dialog og god oversikt over kompliserte sammenhenger, samtidig som det trekkes tydelige paralleller mellom datidens politiske klima og det som skjer i USA akkurat nå.

Derfor er «The Trial of the Chicago 7» på mange måter rett film til rett tid. Sorkin lener seg riktignok tungt på tradisjonelle elementer fra utallige rettssalsfilmer, men gjør det knakende godt.

– Birger

Nominert for: Beste dramafilm

Kan strømmes på: Netflix

Normal People

FOR EN KJÆRLIGHETSHISTORIE: Vi ble betatt av forholdet mellom Marianne Sheridan (Daisy Edgar-Jones) og Connell Waldron (Paul Mescal) i «Normal People». FOTO: BBC/Hulu.

Kjærlighetshistorien mellom Marianne og Connell tok verden med storm i 2020. En serie som bergtar fra første stund.

Dette er en nær og ektefølt fortelling om kjærlighet, vennskap og det å bli voksen. Og serien tar opp temaer som ensomhet og psykisk helse på en måte som treffer knallhardt langt inn i sjela.

Seriens tolv halvtimeslange episoder er en engasjerende seeropplevelse om en kjærlighetshistorie som strekker seg over flere år. Og den er helt oppe sammen med «Call Me By Your Name» som en av de aller vakreste og såreste kjærlighetsfortellingene satt til film for min del.

ANMELDELSE: Normal People – Bergtar fra første stund

Serien bæres i stor grad av samtaler mellom våre to hovedpersoner, og disse oppleves som svært realistiske innblikk i to mennesker som både forstår og misforstår hverandre på et helt grunnleggende nivå.

Daisy Edgar-Jones og Paul Mescal har et inderlig samspill i rollene som Marianne og Connell. Mescal er spesielt imponerende som en ung mann som føler at han bestandig later som, men egentlig ikke har en plass han passer ordentlig inn.

– Marte

Nominert for: Beste miniserie

Kan strømmes på: NRK TV og HBO Nordic

Et glass til

HØY FLASKEFØRING: Martin (Mads Mikkelsen) tyr til flaska i «Et glass til». Foto: Henrik Ohsten/Arthaus

Det stilles automatisk forventninger til en film som gjenforener stjernelaget bak fantastiske «Jakten» fra 2012, nemlig regissør Thomas Vinterberg og skuespillerne Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen og Lars Ranthe. Heldigvis innfris forventningene, for «Et glass til» viser seg å være en «dramedie» som er både morsom, trist og alt som finnes mellom ytterpunktene.

Tematikken er like komisk som den er problematisk, nemlig vårt forhold til alkohol og hvordan rusen påvirker vår oppførsel på godt og vondt.

ANMELDELSE: Et glass til – underholdende og foruroligende på samme tid

Filmen er preget av skuespill av høy kvalitet i alle roller, mens manuset, skrevet av regissøren selv sammen med Tobias Lindholm, har både skarp dialog og smarte vinklinger.

Vinterberg veksler vellykket mellom tull og alvor på en måte som gjør «Et glass til» både underholdende og foruroligende på samme tid.

«Et glass til» diskuterer vårt forhold til alkohol på en måte som fremstår både som en feiring og en advarsel. Den moraliserer ikke, men tvinger seeren til å vurdere egne holdninger, slik alle gode filmer gjør.

– Birger

Nominert for: Beste fremmedspråklige film

Kan strømmes på: Tilgjengelig for leie hos TV 2 Sumo, Viaplay, Itunes, Google Play, Rakuten, Microsoft Store, Blockbuster og Nettkino.

The Flight Attendant

FLYVERTINNE PÅ FLUKT: Kaley Cuoco spiller Cassie i «The Flight Attendant». FOTO: HBO Nordic).

«The Flight Attendant» er en mørk krimkomedie som fenger.

Kaley Cuoco er både sjarmerende og irriterende som den vimsete og alkoholiserte hovedrollen Cassie, og miniserien gir meg et hjerte for denne flyvertinnen som på ingen måte har livet på stell.

ANMELDELSE: The Flight Attendant – mørk krimkomedie som fenger

Den alkoholiserte detektiven med en trøblete bakgrunn er en figur vi kjenner godt. Det er morsomt at detektiven denne gangen er en flyvertinne som forsøker å etterforske drapet hun selv er mistenkt for å ha begått.

Fans av «The Big Bang Theory» er allerede kjent med Kaley Cuocos gode komiske timing, men denne gangen viser hun også at hun har større dybde som skuespiller.

Og selv om jeg tror historien nok kunne gjort seg bedre som en film enn en miniserie på åtte episoder, så er denne mørke komedien absolutt en severdig liten godbit.

– Marte

Nominert for: Beste musikal- eller komiserie

Kan strømmes på: HBO Nordic

Ted Lasso

REN POSITIV ENERGI: Jason Sudeikis er en smellbonbon av raushet, hjertevarme og gode vibrasjoner i rollen som fotballtreneren Ted Lasso. FOTO: Apple TV +

Hvem skulle trodd at en komiserie om en amerikaner som ender opp som trener for et bunnlag i Premier League skulle bli fjorårets feelgood-serie?

Altså, jeg gledet meg masse til å se Jason Sudeikis tulle med kulturforskjeller og britiske fotballstereotypier, men jeg ante virkelig ikke at det var akkurat her jeg skulle finne en oase av hjertevarme, humør og positiv støtte.

Hver episode av «Ted Lasso» er som å få en lang god halvtimesklem.

Under en pandemi, hvor veldig mye er annerledes, har Ted Lassos ukuelige optimisme, lune raushet og ektefølte omsorg vært akkurat det jeg trengte til sofakosen.

Her er rollegalleriet fullt av nydelige bekjentskaper. Puben er alltid åpen, og den corny amerikanske snillheten en herlig påminner om at kynismen godt kan ta seg en bolle av og til.

Det er selvsagt nok fotball her til at også PL-nerdene kan kose seg med ball. Og gi den gjerne litt tålmodighet i starten, «Ted Lasso» bruker et par episoder på å varme opp.

– Sigurd

Nominert for: Beste musikal- eller komiserie

Kan strømmes på: Apple TV+

Wolfwalkers

TO VERDENER MØTES: Naturbarnet Maebh og byjenta Robyn blir venner i den vakre animasjonsfilmen «Wolfwalkers». FOTO: Arthaus.

«Wolfwalkers» er en nydelig film om vennskap, mot og frykten for det ukjente. Filmskaper Tomm Moore leker seg med formatet i dette håndtegnede eventyret, som er en visuell fest for øyet.

Regissøren og animatøren fullfører med dette sin irske trilogi inspirert av keltisk folklore, og «Wolfwalkers» er et verdig punktum etter «The Secret of Kells» og «Sangen fra havet».

ANMELDELSE: Wolfwalkers – ekte håndtegnet animasjonskunst

I dag er ulven utryddet i Irland, men på 1600-tallet var ulv en vesentlig del av den irske faunaen. Og det er til denne tiden, da menneskene fryktet skogen og ulvene i den, «Wolfwalkers» tar oss med.

Filmen bergtar med sine vakre tablåer og drømmeaktige sekvenser hvor du får du se verden gjennom en ulv sine øyne. Kreativiteten kjenner ingen grenser i «Wolfwalkers» – dette er rett og slett ekte håndtegnet animasjonskunst.

– Marte

Nominert for: Beste animasjonsfilm

Kan strømmes på: Apple TV+

One Night in Miami

MESTERMØTE: Sam Cooke (Leslie Odom Jr.), Cassius Clay/Muhammad Ali (Eli Goree), Malcolm X (Kingsley Ben-Adir) og Jim Brown (Aldis Hodge) i «One Night in Miami». Foto: Amazon Studios

De beste historiske filmene har ofte en moderne relevans. Det er også tilfelle for «One Night in Miami», der regissør Regina King formidler svart borgerrettighetskamp anno 1964 med en temperatur og en tematikk som like gjerne kunne gjelde USA anno 2021.

Dette er et kammerdrama med fire sterke personligheter på et hotellrom, og forskjellene mellom dem, og uenighetene som oppstår, resulterer i flere intense scener med gnistrende dialog.

ANMELDELSE: One Night in Miami – Intense scener med gnistrende dialog

Vi møter aktivisten Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), bokseren Cassius Clay/Muhammad Ali (Eli Goree), NFL-spilleren Jim Brown (Aldis Hodge) og soulstjerna Sam Cooke (Leslie Odom Jr.). De samles på et hotellrom i Miami 25. februar 1964, samme kveld som Clay har blitt verdensmester i tungvektsboksing. Feiringen blir i stedet en opphetet diskusjon om politikk, religion og de svartes situasjon i USA.

Regina King er kjent som skuespiller fra blant annet «Ray», «If Beale Street Could Talk» og «Watchmen», men viser nå et svært lovende talent som regissør i sin imponerende debut. «One Night in Miami» er kanskje et lite kammerdrama, men filmen er både stor og viktig.

– Birger

Nominert for: Beste regi

Kan strømmes på: Amazon Prime Video

Mank

PÅ FILMSETTET: Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) med Marion Davies (Amanda Seyfried) i bakgrunnen i «Mank». Foto: Netflix

David Fincher har laget sitt eget mesterverk i skyggen av «Citizen Kane»!

«Mank» er et berusende blikk på møkka bak kulissene i 1930-åras Hollywood, når manusforfatter Herman J. Mankiewicz skriver Orson Welles’ klassiker, og filmen speiler «Kane» på mange måter, både i form, uttrykk og handling.

ANMELDELSE: Mank – et mesterverk

Dette er ikke bare en nostalgisk hyllest til filmbyens gullalder, men også en parallell til vår egen tids maktkamp mellom kunst, finans og harde politiske motsetninger.

Fincher regisserer en jazzfest av en film som virkelig lever, med forheksende bilder, gnistrende dialog, hypnotisk musikk og ypperlig skuespill, særlig av Gary Oldman i nok en fantastisk hovedrolle.

– Birger

Nominert for: Beste dramafilm

Kan strømmes på: Netflix

Schitt’s Creek

HERLIG ROLLEGALLERI: Nei, dette er ikke «American Pie» eller «Alene Hjemme», dette er foreldrene i komiserien «Schitt’s Creek». Både Catherine O’Hara og Eugene Levy vant Emmy for sine roller i serien. FOTO: C MoreFOTO: C More

Hvordan ville Kardashian-familien levd hvis de mistet alle pengene sine?

Den tankerekken var starten for Daniel Levys ide til komiserien «Schitt’s Creek», som gjorde aldeles rent bord under høstens Emmy-utdeling.

Den kanadiske serien handler om den styrtrike Rose-familien, som etter å ha blitt svindlet av sin revisor mister all sin rikdom, og må flytte til småbyen Schitt’s Creek.

Byen er den eneste eiendelen skattemyndighetene ikke konfiskerer, men selv om det å eie en by høres luksuriøst ut, er det ikke lett å opprettholde livsstilen når ordføreren er en kranglefant, ingen vil gi god pris for brukte designerplagg og du må leve på et motell med defekte dører.

Dette er en deilig snudd klassereise som har velskrevne rollefigurer, lun humor og mange herlige replikkvekslinger.

– Sigurd

Nominert for: Beste musikal- eller komiserie

Kan strømmes på: TV 2 Sumo

Sjel

DEN STORE SJANSEN: Joe vil bli jazzpianist i «Sjel». Foto: © 2020 Disney/Pixar. All Rights Reserved

Pixar har alltid fortalt historier med voksne undertoner, selv i sine mest barnevennlige filmer. Med «Sjel» tar de et steg høyere opp i de voksnes rekker, med en underfundig utforsking av hva det vil si å være et menneske.

Regissør Pete Docters forrige film, «Innsiden ut», handlet om noe av det samme, men da var vi i sinnet til ei lita jente. Nå er hovedpersonen en voksen jazzpianist, og hans kamp for å finne seg selv er dypere tematisk enn vi er vante til fra Pixar.

ANMELDELSE: Sjel – dypere tematisk enn vi er vante til fra Pixar

«Sjel» er en morsom, dypsindig og – unnskyld uttrykket – sjelfull animasjonsfilm, der den fortellertekniske briljansen og den visuelle kvaliteten støttes av den stemningsskapende filmmusikken av Trent Reznor and Atticus Ross.

«Sjel» har ingen klare og originale svar som man ikke har hørt før, men det at Pixar tør lage en film rundt eksistensialisme fortjener applaus, selv om deres yngste tilhengere kanskje vil synes dette blir litt for voksent og kjedelig.

– Birger

Nominert for: Beste animasjonsfilm

Kan strømmes på: Disney+