PÅ PARAMOUNT+ FRA 13. SEPTEMBER: «American Rust» er en ganske så dyster dramakrim satt til en liten og tynnslitt industriby i Pennsylvania. Serien er velsignet med et knippe glimrende skuespillere, med Jeff Daniels i front som plaget detektiv med vond fortid og stort sett gode intensjoner. Stemningen er forseggjort og oser av et nydeprimert USA hvor arbeidsledigheten blomstrer, strømregningen er for dyr og alle er avhengige av smertestillende. Miljøskildringene er effektive og viser oss akkurat hvor landet ligger. Falmede fotballstjerner med hårnett, barslagsmål og knuste piller i kaffekopper gir serien et småsjarmerende lag av en rufsete og rusten amerikansk arbeiderklasse, og det er rollefigurer her det er lett å bry seg om. Men som krimserie sliter serien med å engasjere. Etterforskningen blir en seig andrefiolin som er mer egnet til å øke konfliktnivået for våre hovedpersoner enn å skape magekribling rundt hvem, hva og hvorfor. ANMELDELSE: De uskyldige – Like god som den er ubehagelig ALLE GÅR PÅ MEDISINER: Til og med sheriff Del Harris (Jeff Daniels) går på sterke medisiner i «American Rust». Serien har et kritisk blikk på den dopepidemien som rammet så mange tidligere industribyer i den amerikanske Midtvesten de siste årene. FOTO: Paramount+ Frokostøl og knuste drømmer «American Rust» er basert på en bok med samme navn av Philipp Meyer og tematiserer hvordan både by og innbyggere slites til beinet av tunge tider i det amerikanske rustbeltet. Den tidligere skolefotballhelten Billy Poe (Alex Neustaedter) drikker boksøl til frokost, dagdrømmer om ekskjæresten som har dratt til Yale for å bli advokat og har ikke råd til Spotify. Hans mor Grace (Maura Tierney) jobber som syerske på tekstilfabrikken, men de ødelagte hendene er i ferd med å svikte. Hun er også i ferd med å miste trailerhjemmet til banken, og hennes hverdagsglede er å snike seg til noen hemmelige helaftener med byens sheriff, Del Harris (Jeff Daniels). Så skjer det et drap inne på byens nedlagte stålfabrikk, og den påfølgende etterforskningen fører flere av våre hovedpersoner ut på dypt og grumsete vann. ANMELDELSE: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – full av popkorngleder Alex Neustaedter er karismatisk i rollen som den egenrådige Billy. Han har mye av fanfavoritten Tim Riggins fra «Friday Night Lights» i både lynne og utseende. Jeff Daniels er som alltid god i dialogene. Han spiller ikke så skravlete denne gangen, men leverer noen velplasserte meldinger til byens folkevalgte. Og samtalene mellom han og Maura Tierney står ut som høydepunkt. Det er ikke alle de sentrale rollefigurene som svinger like godt. Bill Camp blir avspist med en karikatur av «bitter og rullestolavhengig gammel mann». Og David Alvarez må håndtere et veldig ujevnt manus i rollen som Billys venn Isaac English. ANMELDELSE: Only Murders in the Building – Humreverdig krimhygge

MØRK, SEIG OG DYSTER: «American Rust» er en serie som tar seg god tid med motivene, og som er rik på stemningsfulle komposisjoner og forseggjorte miljøskildringer. FOTO: Paramount+ Noen hakk under «Mare of Easttown» Den fiktive byen Buell i Pennsylvania føles som den kunne ligget noen timers kjøretur sørvest for Easttown, hvor Kate Winslet skapte hverdagsgrå krimkunst i HBO-serien «Mare of Easttown» tidligere i år. Og det er flere likhetstrekk i stil, tone, galgenhumor, tematiske utfordringer og rollegalleri mellom de to Pennsylvania-baserte dramakrimseriene. Men til tross for en god etablering i første episode, så har ikke «American Rust» det samme drivet, den samme krimspenningen, det samme taket på lokalsamfunnet og den eminente hovedrollen som sin naboserie. ANMELDELSE: Mare of Easttown – hverdagsgrå krimkunst Serieskaper Dan Futterman har laget en serie som står skulder ved skulder med en neglisjert del av den amerikanske arbeiderklassen, og som er forbannet på kjipe arbeidsgivere, opportunistiske apotekere og svikende politikere. Det er en høyst betimelig posisjon som det er lett å sympatisere med, og som er godt egnet til å hytte med neven fra. Men når resultatet ikke blir særlig hardtslående, og det utføres med klisjeer, lav spenning, forutsigbare typer og noen i overkant dumme feiltrinn, så blir dette en litt for countrygrå og langdryg klagesang fra rustbeltet. «American Rust» har premiere på Paramount+ den 13. september. Anmeldelsen er basert på 3 av 8 episoder.

Om SERIEN American Rust

Slippdato: 13.09.2021

Sesong: 1

Utgiver: Paramount+

Serieskaper: Dan Futterman

Sjanger: Drama, Krim, TV-Serie



