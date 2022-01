PÅ NETFLIX FRA 28. JANUAR: Historien om den hjemmeværende husfruen som tror hun har sett et mord i nabohuset blir utsatt for en snill parodi i serien «The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window».

Som tittelen indikerer er det nyere thrillerfilmer som «The Woman in the Window» og «The Girl on the Train» som det blir gjort godlynt narr av her.

Det hele er satt til et «Frustrerte fruer»-aktig nabolag, hvor velfriserte hager, mørke hemmeligheter, slarvende naboer og store stettglass hører naturlig til i landskapet. Og Kristen Bell («Veronica Mars», «Frozen») ser ut til å storkose seg som vår vinglade og nysgjerrige hovedperson Anna.

Dessverre blir dette en langdryg serie hvor vitsehøydepunktene kommer alt for sjeldent, originaliteten er laber og manuset bruker altfor mye tid på å være den thrillerklisjeen som serien skal parodiere.

Jeg likte starten greit, og jeg lo et par plasser underveis, men dette sketsjmaterialet burde nok maks ha vært en 90 minutters film og ikke en åtte episoder lang serie.

POLITIET ER SKEPTISKE: Uten et lik er det vanskelig for etterforsker Lane (Christina Anthony) å tro på Annas (Kristen Bell) vitneforklaring. Spesielt når de får et inntrykk av hennes vin- og medisindiett. FOTO: Colleen E. Hayes, Netflix

Parodien er lettbent og lettglemt

Det er Hollywoods klisje om den traumatiserte forstadskvinnen med fullt medisinskap, høyt alkoholforbruk og store stuevindu som utgjør basen for denne thrillersuppen. Og krydderet er tullete overdrivelser, lek med forslitte troper og jevnlige stikk til andre filmer.

Fortellerstemmen skifter mellom britisk og amerikansk aksent, vinkorkene preger kjøkkeninteriøret og vår hovedperson er kledelig upålitelig i spennet mellom gamle mareritt, dopfantasier, egen krimappetitt og en fasadeglatt forstadsvirkelighet.

Og Anna har da vitterlig sett et mord. Muligens. Selv om det ikke finnes noe lik. Så selv om politiet tviler, så setter hun i gang med sin egen etterforskning.

Hollywood har en lang tradisjon med å parodiere egne suksesser og sjangere. «The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window» prøver å kanalisere litt av det samme selvbevisste fjaset og den overdrivelseshumoren som blant annet parodi-mesteren Mel Brooks og publikumssuksesser som «Mannen med den nakne pistol» har lyktes veldig godt med.

Men det meste av komedien kommer fra helt enkle vitser på bekostning av rolletyper, plottvrier og scener et filmvant publikum har sett veldig mange ganger før.

Det er ikke dårlig filmhåndverk, og Netflix har mange abonnenter som nok vil humre greit underveis. Men regissør Michael Lehmann («Heathers», «40 Days and 40 Nights») holder komedien veldig spiselig for et bredt publikum, og da blir dette tannløst, lettbent og lettglemt.

GIF-VENNLIGE MOTIVER: Parodien på Hollywoods versjon av den traumatiserte forstadskvinnen med utømmelig vinskap er både meme-vennlig og småmorsom. Men vitsene kommer ikke ofte nok i denne åtte episoder lange serien. FOTO: Colleen E. Hayes, Netflix

Reddes litt av at Kristen Bell er godt TV-selskap

Kristen Bell passer bra til denne hovedrollen. Hun har en tilstedeværelse som ofte lyser opp TV-ruta, og hun trekker med seg kvaliteter fra sine tidligere suksessroller.

Hun får spilt på sin sjarmerende etterforskerstil som mange kjenner fra hennes populære «Veronica Mars»-rolle. Og hun får spilt på sin komiske teft som hun virkelig har fått vise frem i den artige satireserien «The Good Place». Sleng inn at hun her også får spille på fortellerstemmen hun hadde i «Gossip Girl», så er Anna-rollen ganske komplett utstyrt med de trekkene som gjør Bell til en fanfavoritt.

Skuespilleren leverer også rikelig med «meme»-vennlige vinglasscener som kan brukes til alt fra simple «endelig fredag»-oppdateringer til mer avanserte reaksjoner i diverse chatter og sosiale medier.

Men hyggelig selskap og noen latterkuler er ikke nok til å gjøre god TV ut av et såpass slapt manus som det serieskaperne Rachel Ramras, Hugh Davidson og Larry Dorf har levert her.

For all del. Poenget om at alle disse «Vindu mot bakgården»-inspirerte thrillerne er så like, er en vesentlig del av parodien. Men den vitsen bør utføres adskillig bedre enn å bare gjenta plottmalen mens du peker, nikker og humrer av hvor klisjé alt er. Denne late «punkt for punkt»-gjennomgangen av formeloppskriften blir til tider gjespende kjedelig.

«The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window» har premiere på Netflix fredag 28. januar. Anmeldelsen er basert på alle 8 episodene.