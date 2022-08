PÅ DISNEY+ 18. AUGUST: «She-Hulk: Attorney at Law» er en lettbent advokatkomedie fra den stadig voksende TV-seriedelen av Marvel Cinematic Universe.

Tatiana Maslany spiller kult og sjarmerende i en fengende hovedrolle. Og den kvikke, morsomme og smadreglade advokaten She-Hulk kan bli et interessant tilskudd til kommende superhelteventyr fra Marvel.

Serieskaper Jessica Gao («Rick and Morty») kombinerer TV-seriens lettfordøyelige halvtimesepisoder og advokatsjangerens ukentlige oppdrag, til en kjapp og leken ramme for å tulle med superkreftenes juridiske komplikasjoner.

Men det smeller ikke veldig kraftig av de innledende episodene.

Serien kommer ikke helt ut av andre gir når det gjelder verken spenning, action, metagrep eller rettssaker. Og selv om de første fire episodene er stappet fulle av humreverdige vitser og mye godt Marvel-selskap, så er dette stort sett ganske mild og ordinær humor rundt dating, arbeidsliv, superheltslapstick, alkoholtoleranse og Avenger-stjernenes privatliv.

*Spoileradvarsel: Nedenfor kommer det litt informasjon om den innledende handlingen og rollefigurene i «She-Hulk: Attorney at Law».*

SINNEMESTRING ER VIKTIG FOR HULKER: Eter å ha fått nye krefter, får Jennifer Walters (Tatiana Maslany) et lynkurs i å være Hulk fra sin fetter Bruce Banner aka Smart Hulk (Mark Ruffalo). FOTO: Marvel Studios. © 2022 MARVEL.

Superkrefter til besvær

Jennifer Walters (Tatiana Maslany) er en dyktig advokat på statsadvokatens kontor. Men etter en ulykke på en familieutflukt med sin fetter Bruce Banner (Mark Ruffalo), ender hun opp med uønskede krefter.

Hun får hjelp av Banners alter ego, Smart Hulk, til å søke balansen med sitt nye grønne selv. Og hun blir advokat for dem med superkraftrelaterte saker.

Det gir en variert klienliste – med gamle kjente og noen nye fjes. Og selvfølgelig lurer det muligens en storskurk i kulissene.

Kjappe episoder og en kul hovedperson gjør det lett å sluke disse episodene som muntert selskap til sofamiddagen. Og en vittig feministisk brodd gir friske perspektiv på både Hulk-krefter og flere av seriens oppgjør.

Men selv om vitsene er mange, varierte og godt utførte, så blir det få ordentlige høydepunkt.

Her vil selvfølgelig personlig smak spille en vesentlig rolle, men jeg lo ikke høyt en eneste gang under disse fire episodene. Og selv om jeg smiler med, så synes jeg både bruddene med den fjerde veggen, forviklingene og den småkleine situasjonskomikken ofte har en eim av forutsigbarhet og enkle løsninger over seg.

Jeg savner litt av den kreative galskapen som serieskaper Jessica Gao viste frem da hun skrev den fantastiske «Pickle Rick»-episoden for «Rick and Morty». Det var grønn TV-glede det!

HELLER ADVOKAT ENN AVENGER: Selv om Jennifer Walters (Tatiana Maslany) har fått superkrefter, så vil hun helst bare fortsette med livet sitt som advokat. Det byr på noen utfordringer, men hun får etter hvert en unik mulighet. FOTO: Marvel Studios. © 2022 MARVEL.

Viser lovende takter

Med sine korte ukentlige episoder er «She-Hulk: Attorney at Law» godt skodd for å blande det megapopulære Avengers-universet med god gammel «ukas sak»-TV – hvor vi får nye superhelter/skurker og nye rettssaker i hver episode.

Og vi serveres flere fornøyelige gjensyn. Abomination (Tim Roth), som slåss mot Hulken i «The Incredible Hulk» (2008), trenger advokathjelp. Det gjør også magikeren Wong (Benedict Wong), som sliter med en tidligere elev. Og hvis serien har enda bedre kombinasjoner av Marvel-figurer og juridiske problemer på lur, så kan dette virkelig bli en artig liten seriegodbit full av skråblikk, TV-nostalgi og fangleder.

Men da må selve advokatseriebiten og manuset ta seg opp noen hakk. Utover artige gjesteroller og et par fiffige sidespor, er både plottene, de juridiske krumspringene og spenningskurvene ganske så flate gjennom de innledende episodene.

Jeg har et håp om at de lovende taktene får bedre plass etter hvert som serien har gjort unna etableringen og finner sin form – for episode fire er inne på noe. Og det er mye potensial for fjas, poengterte stikk til egen sjanger og gøyale rettssaker her.

«She-Hulk: Attorney at Law» har premiere på Disney+ torsdag 18. august med ukentlige episoder. Anmeldelsen er basert på 4 av 9 episoder.